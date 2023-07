Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis benoemt George Cardoza als nieuwe CFO en Hoofd Service Delivery

English Dutch

18 juli 2023



Biocartis benoemt George Cardoza als nieuwe CFO en Hoofd Service Delivery

George Cardoza benoemd tot nieuwe Chief Financial Officer en Hoofd Service Delivery van Biocartis.

Aangekondigde operationele reorganisatie en kostenbesparingsprogramma vorderen volgens plan.

Mechelen, België, 18 juli 2023 – Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), is verheugd de benoeming van George Cardoza aan te kondigen als zijn nieuwe Chief Financial Officer en Hoofd Service Delivery met ingang van 7 augustus 2023.

In deze belangrijke leidinggevende functie zal de heer Cardoza verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de financiële strategieën van de Vennootschap, het stimuleren van operationele efficiëntie en het waarborgen van duurzame groei in lijn met de doelstellingen van de organisatie. Daarnaast zal de heer Cardoza toezicht houden op de uitvoering van de strategische partnerschappen van Biocartis, zoals die met farmaceutische en diagnostische bedrijven.

De heer Cardoza heeft meer dan 25 jaar ervaring in de diagnostiek- en laboratoriumindustrie en brengt een unieke combinatie van uitgebreide ervaring in zowel financiële als operationele leiderschapsposities met zich mee. Voor zijn komst naar Biocartis, was de heer Cardoza CEO van AccuraGen Holdings LLC, een in Californië gevestigd bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van NGS-gebaseerde ‘liquid biopsietesten’. Daarvoor bekleedde hij verschillende leidinggevende functies (President en Chief Operating Officer Laboratory Services, President Pharma Services Division, en CFO) bij NeoGenomics Laboratories (NASDAQ: NEO), een klinisch laboratorium en farmaceutisch dienstenbedrijf dat gespecialiseerd is in kankerdiagnostische tests. Gedurende zijn carrière heeft de heer Cardoza een sterke vaardigheid getoond op het gebied van financieel management, strategische planning en het bevorderen van samenwerking tussen afdelingen. Hij bezit een diepgaand inzicht in de sector en heeft een bewezen vermogen om complexe financiële uitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd winstgevendheid te bevorderen. De heer Cardoza heeft een B.S. in Finance en Accounting van Syracuse University en een MBA van Michigan State University.

George Cardoza verklaarde: "Ik voel me vereerd om deel te gaan uitmaken van het Biocartis team tijdens een fase waarin we de mogelijkheid hebben om aanzienlijke waarde te creëren. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het getalenteerde team van Biocartis en mijn ervaring in te zetten om financiële en operationele uitmuntendheid te stimuleren en langetermijnwaarde te creëren voor onze stakeholders."

In een reactie op de benoeming voegde de CEO van Biocartis, Roger Moody, eraan toe: "George brengt een unieke combinatie van leiderschap en financieel inzicht met eerdere ervaring in het leiden van grote laboratorium- en farmaceutische serviceorganisaties. Deze gecombineerde rol van Chief Financial Officer en Hoofd Service Delivery stelt Biocartis in staat om optimaal te streven naar winstgevendheid en onze groeiplannen voor strategische partnerschappen waar te maken. We zijn verheugd dat George aan boord zal komen en we zijn ervan overtuigd dat zijn expertise, strategische visie en leiderschap aanzienlijk zullen bijdragen aan onze voortdurende groei en financieel succes."

Het beoogde operationele reorganisatie- en kostenverlagingsprogramma, aangekondigd op 15 juni 2023, verloopt volgens plan. De fase van werknemersraadpleging, zoals bepaald door de Belgische regels voor collectief ontslag, wordt momenteel afgerond en de Vennootschap is van plan om een meer gedetailleerde update te geven bij de publicatie van de financiële resultaten voor H1 2023 op 31 augustus 2023.

Daarnaast, nu de CEO-transitie is afgerond, heeft Herman Verrelst de functie van niet-uitvoerende Voorzitter van de Raad van Bestuur opgenomen, en nam Christian Reinaudo opnieuw de functie van onafhankelijke bestuurder op, beide per 1 juli 2023.



Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19 en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_, Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis. Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.

