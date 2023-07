LHV Groupi 2023. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

AS LHV Group teenis käesoleva aasta II kvartalis 35,6 miljonit eurot puhaskasumit ehk 2,6 miljonit eurot enam kui esimeses kvartalis (+8%) ja 21,6 miljonit eurot enam kui samal ajal aasta tagasi (+155%). LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli II kvartalis 30,7%.

Kvartali lõikes olid kasumlikud kõik ärisuunad. AS LHV Pank teenis II kvartalis 34,4 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,4 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Kindlustuse kvartali puhaskasumiks kujunes 33 tuhat eurot. Pangalitsentsi saanud LHV Bank Limitedi puhaskasum oli II kvartalis 1,6 miljonit eurot.

Grupp teenis 2023. aasta II kvartalis konsolideeritult 74,9 miljonit eurot tulusid ehk 10% rohkem kui eelmises kvartalis. Tuludest 62,9 miljonit eurot moodustasid neto intressitulud ning 12,4 miljonit eurot neto teenustasutulud. Konsolideerimisgrupi tegevuskulud moodustasid II kvartalis 33 miljonit eurot ehk 8% enam kui I kvartalis.

Juuni lõpuks oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht 6,31 miljardit eurot. Kvartaliga suurenes varade maht 217 miljoni euro võrra ehk 4%. Grupi konsolideeritud hoiused kasvasid kvartaliga 195 miljoni euro võrra 5,06 miljardi euroni (+4%; -34 miljonit eurot I kvartalis). Konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 104 miljoni euro võrra 3,25 miljardi euroni (+3%; -59 miljonit eurot I kv). LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes II kvartalis 14 miljoni euro võrra 1,46 miljardi euroni (+1%; +119 miljonit eurot I kvartalis). Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli II kvartalis 11,2 miljonit makset (+23% võrreldes 9,1 miljoni maksega I kvartalis).

AS-i LHV Group 2023. aasta 6 kuu konsolideeritud netotulud olid tugevate intressitulude toel 143,3 miljonit eurot (+97% võrreldes 2022. aastaga) ning kulud kokku ulatusid 63,7 miljoni euroni (+59% võrreldes 2022. aastaga). Grupi 6 kuu konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 68,7 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 42,3 miljoni euro võrra ehk 161% suurem. AS LHV Pank teenis 6 kuuga 71,8 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Varahaldus teenis 6 kuuga 0,5 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Kindlustus 0,4 miljonit eurot puhaskahjumit. LHV Bank Limitedi kahjumiks kujunes poolaastas 0,9 miljonit eurot. LHV Groupi ROE oli esimesel poolaastal 30,7%.

II kvartali lõpuks edestab LHV Group kehtivat finantsplaani puhaskasumi osas 22,9 miljoni euroga. LHV plaanib finantsplaani hiljemalt septembris uuendada.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes II kv 2023 II kv 2022 6 kuud 2023 6 kuud 2022 Neto intressitulu 62 900 27 185 118 008 52 972 Neto teenustasutulu 12 352 11 005 24 229 21 351 Neto finantstulud -548 -345 837 -1 658 Muud tegevustulud 197 57 210 22 Tulud kokku 74 902 37 903 143 285 72 687 Personalikulu -15 851 -11 746 -31 518 -21 995 Kontorikulud -1 225 -923 -1 992 -1 446 IT kulud -3 657 -1 561 -6 883 -3 210 Turunduskulud -1 087 -655 -1 896 -1 612 Muud tegevuskulud -11 220 -6 195 -21 373 -11 682 Kulud kokku -33 040 -21 080 -63 662 -39 946 Ärikasum 41 862 16 822 79 623 32 741 Kasum enne allahindlusi 41 862 16 822 79 623 32 741 Laenude allahindlus -809 341 774 -394 Tulumaksukulu -5 422 -3 177 -11 703 -5 978 Puhaskasum 35 631 13 986 68 694 26 369 Vähemusosaluse osa 278 444 687 946 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 35 353 13 543 68 007 25 423

Bilanss, tuhandetes eurodes juuni.23 märts.23 juuni.22 Raha ja raha ekvivalendid 2 604 108 2 574 177 3 054 953 Finantsvarad 369 289 297 012 492 539 Laenud klientidele 3 272 084 3 167 568 2 943 373 Laenude allahindlus -18 588 -18 384 -18 838 Nõuded klientide vastu 28 199 19 813 9 183 Muud varad 52 223 50 353 49 646 Varad kokku 6 307 315 6 090 540 6 530 857 Nõudmiseni hoiused 4 005 191 4 339 971 5 218 411 Tähtajalised hoiused 1 057 177 526 928 148 154 Saadud laenud 510 934 539 807 497 048 Võlgnevused klientidele 5 573 302 5 406 706 5 863 613 Muud kohustused 120 896 98 876 172 082 Allutatud laenud 131 301 131 070 110 368 Kohustused kokku 5 825 499 5 636 652 6 146 064 Omakapital 481 816 453 888 384 793 sh vähemusosaluse osa 7 287 7 009 7 231 Kohustused ja omakapital kokku 6 307 315 6 090 540 6 530 857





II kvartalit iseloomustas LHV jaoks aktiivne tegevus ja ka klientide kasvav aktiivsus. Kvartali tähtsündmuseks kujunes LHV Banki pangalitsentsi saamine Ühendkuningriigis.

Keerukas majanduskeskkonnas kasvas laenuportfell ootuspäraselt. Suurenenud intressitulu koos krediidiportfelli hea kvaliteediga aitasid grupil kasumlikkuse eesmärki oluliselt edestada. Vaid eraisikute väikelaenuportfellis on märgata kvaliteedi mõningast muutust. Kulusid mõjutas hoiuste tagatisfondi osamakse suurenemine. Esimese poolaasta kulu/tulu suhe oli heal 44,4% tasemel.

Terve esimese poolaasta tõusvate intresside keskkonnas on LHV jaoks olnud fookuses hoiused, selle tulemusena on hoogustunud klientide liikumine nõudmiseni hoiustamiselt tähtajalisele hoiusele. Nõudmiseni hoiused kahanesid II kvartaliga 333 miljoni euro võrra, samal ajal kui tähtajalised hoiused kasvasid 528 miljoni euro võrra. Finantsvahendajate hoiused vähenesid II kvartalis 174 miljoni euro võrra. Hoiuseplatvormide kaudu kaasati 277 miljonit eurot tähtajalisi hoiuseid. Tavaklientide hoiused suurenesid kvartaliga 92 miljoni euro võrra.

Kvartaliga suurenes LHV pangaklientide arv ligi 10 000 kliendi võrra ja ületas esimest korda 400 000 piiri. Aastaga on pangaklientide arv suurenenud 50 000 võrra (+14%).

Pank tõstis kvartali jooksul oluliselt tähtajalistele hoiustajatele pakutavaid intressimäärasid. Üheaastase hoiuse eest tasub LHV hoiustajale 4% intressi. Panga grupiväline laenuportfell kasvas II kvartalis 96 miljoni euro võrra: kasv jagunes võrdselt jae- ja ettevõtete panganduse vahel. Laenunõudluses on uuesti näha kasvu. Tulude osas oli tegemist esimese täieliku kvartaliga, kui finantsvahendajate ehk Banking service’i klientide tulud olid jagatud LHV Bankiga.

Aktiivsel kvartalil uuendas pank Noortepanga pakkumist, alustas Finantsportaali uuendamist ja panga mobiiliäppi lisati valuutavahetuse võimalus. Kantar Emori analüüsis tunnistati LHV internetipank Eesti parimaks teeninduskanaliks veebis.

Pärast LHV Banki pangalitsentsi saamist on hoogustunud ettevalmistused finantsvahendajate äri üleviimiseks Eesti pangafiliaalist Ühendkuningriigi panka. Kahe panga IT eraldamine ja äritegevuse üleviimine on planeeritud augustisse. Augustist on plaanis ka LHV Banki laenuportfelli kasvuks kaasata vajalikke hoiuseid Raisini hoiusteplatvormi kaudu. Seejärel on plaanis keskenduda oma hoiuste toodete tegemisele ja turule toomisele. Laenuturg Ühendkuningriigis on hetkel vähemaktiivne, kuid leidub tugevaid laenuprojekte.

II kvartalil teenis LHV Bank finantsvahendajtest klientide hoiustelt planeeritust rohkem intressitulusid, kuigi hoiuste baas on vähenenud. Laenuportfell kasvas 8 miljoni euro võrra ning teenustasud kasvasid tulenevalt suurenenud maksete arvust. Panga kulud kujunesid suurema töömahu tõttu planeeritust suuremaks.

LHV Varahalduse juhitavad fondid jätkasid kasvamist. Aktsiaturge vedasid samas suurimad tehnoloogiaaktsiad, millele avatus on LHV suurematel fondidel minimaalne. LHV pensionifondide M ja XL tootluseks kujunes kvartalis 0,3%, pensionifond L alanes 0,1%. Pensionifond Indeks tõusis kolme kuuga 4,2%. Pensionifond Roheline alanes volatiilse kolme kuu kokkuvõtteks 1,2%.

Pensionifondide aktiivsete klientide arv vähenes kvartaliga 2000 võrra: langus on tingitud eelkõige mai alguses II sambast lahkunud klientidest. Äritulud ja ärikulud vastasid suuresti plaanile, kuid fondide maht ning varahalduse finantstulu jäid plaanist veidi maha, eelkõige tagasihoidlikumate II kvartali tootluste tõttu.

II kvartal oli LHV Kindlustuse jaoks esimene kasumlik kvartal. Kindlustuse ärimahud jätkasid kasvamist, kõikide suuremate toodete lõikes finantsplaani edestades. Kvartali lõpu seisuga omasid kliendid 223 tuhat kindlustuslepingut. Kvartali jooksul käsitleti 12 500 kahjujuhtumit. Netotulusid ja tulemit mõjutasid negatiivselt ettenägematud ühekordsed kulud. Neto kahjusuhe on langevas trendis.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:

"Meie investeeringud äri arendamisse on olnud tulemuslikud. Saime Ühendkuningriigis pangalitsentsi ning esimest korda lõpetasid kõik LHV Groupi tütarettevõtted kvartaalse kasumiga. Hea meel on laenu- ja hoiusemahtude kasvu osas, seejuures ootame Ühendkuningriigis LHV Banki laenumahtude kasvu kiirenemist. Laenuportfell on püsinud hea kvaliteediga, mõningane võlgnevuste kasv on toimunud väikefinantseerimise portfellis. Finantsvahendajate äri üleviimine LHV Pangast LHV Banki on planeeritud augusti lõppu, peale seda keskendume ka klientide euromaksete LHV Pangast üleviimisele. Samuti oleme pikaajaliseks ärimahtude kasvatamiseks parandamas ja investeerimas oma riskikontrollisüsteemidesse. Tulenevalt headest tulemustest oleme finantsplaani uuendamas hiljemalt septembris."

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Kvartali tulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise. Virtuaalne investorkohtumine toimub enne turu avanemist 18. juulil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Palume registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_MVhs8NkhRja5PRfxRmRSOQ#/registration.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 960 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuni lõpu seisuga üle 400 000 kliendi, LHV hallatavatel pensionifondidel on 128 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 159 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

Manused