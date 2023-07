Tartumaal hooldekodu „Tartu Südamekodu“ ehitamisega alustamine

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund AS-i tütarettevõtja EfTEN Ermi OÜ viis koostöös Tartu Südamekodu OÜ-ga läbi Tartumaal, Tartu vallas, Tila külas, Ermi tn 13 asuvale hoonestusõiguse alusel kasutatavale maale 120- kohalise hooldekodu „Tartu Südamekodu“ rajamiseks ehitushanke.

Parima pakkumise tegi Tartu Ehitus AS, kellega allkirjastati 17.07.2023 ehituse peatöövõtuleping I etapi ehitamiseks. Hooldekodu rajamine toimub etapiviisiliselt, kus I etapis ehitatakse valmis hooldekodu kogu majakarp ning tehakse esimese ja teise bloki sisetööd. Kolmanda bloki sisetööde tegemine on kavandatud teha II etapis pärast seda, kui esimene ja teine blokk on käivitunud, kui ehitustööde tegemise käigus ei lepita kokku teisiti. Ehitatava hooldekodu I etapi planeeritud valmimine on juuli 2024. Projekti I etapi kogumaksumus on ligikaudu 5,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Varasemalt, 29.04.2022 on fond teatanud börsile hoonestusõiguse omandamisest ning üürilepingu sõlmimisest, mille alusel jääb hooldekodu pikaajaliselt (ehitatava hooldekodu valmimise järgselt 10 + 10 aastat) üürima Südamekodud AS-i tütarettevõte Tartu Südamekodu OÜ. Üürnik alustab üüri tasumist alates hooldekodu esimese etapi valmimisest.

Viljar Arakas

juhatuse liige

Tel. 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee