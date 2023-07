Novartis réalise une forte croissance de son chiffre d’affaires et de sa marge, relève ses prévisions et annonce un rachat d’actions d’USD 15 milliards[1]; le Conseil d’administration approuve le spin-off de Sandoz[2]

English French German

Au T2, hausse du chiffre d’affaires de +9% (tcc 3 , +7% USD) et du résultat opérationnel core de +17% (tcc, +9% USD) Innovative Medicines (IM): hausse du chiffre d’affaires de +9% (tcc, +7% USD) et de +20% (tcc, +12% USD) du résultat opérationnel core, avec une marge atteignant 39,0%, (+340 pb tcc) Croissance soutenue par la performance toujours excellente de Entresto, Kesimpta, Pluvicto et Kisqali Sandoz: progression de +8% (tcc, +5% USD) du chiffre d’affaires et de +6% (tcc, -5% USD) du résultat opérationnel core



Au T2, résultat opérationnel en hausse de +50% (tcc, +31% USD), principalement sous l’effet de l’augmentation du chiffre d’affaires et de la diminution des coûts de restructuration. Le résultat net a progressé de +54% (tcc, +37% USD), essentiellement suite à la hausse du résultat opérationnel.

Le free cash-flow4 s’est inscrit à USD 3,3 milliards (-6% USD)

Au T2, le BPA core a progressé de +25% (tcc, +17% USD) à USD 1,83

Au S1, e xcellente performance avec une augmentation de +8% (tcc, +5% USD) du chiffre d’affaires et de +16% (tcc, +9% USD) du résultat opérationnel core IM: hausse de +8% (tcc, +5% USD) du chiffre d’affaires et de +19% (tcc, +12% USD) du résultat opérationnel core, avec une marge core atteignant 38,9%, (+360 bps tcc) Sandoz: hausse de +8% (tcc, +4% USD) du chiffre d’affaires et de +5% (tcc, -3% USD) du résultat opérationnel core



Etapes clés de l’innovation au T2: Cosentyx: homologué par l’UE pour l’hidradénite suppurative modérée à grave Entresto: homologué par l’UE pour l’insuffisance cardiaque infantile, ce qui étend l’autorisation de ce médicament jusqu’en novembre 2026 Kisqali: Les résultats de l’essai NATALEE présentés à l’ASCO ont montré une baisse importante du risque de récidive du cancer du sein (eBC)



Poursuite de la rationalisation stratégique du portefeuille de développement, comprenant l’acquisition proposée de Chinook et la cession d’actifs concernant la surface de l’œil5

Début du rachat d’actions à concurrence d’USD 15 milliards devant s’achever à fin 2025, à la suite de l’achèvement en juin 2023 du rachat d’actions annoncé précédemment

Le Conseil d’administration approuve la séparation de Sandoz, par un spin-off2 à 100%2

Hausse des prévisions pour le Groupe en 2023, fondée sur la forte dynamique du S1 6 Chiffre d’affaires du Groupe: croissance attendue à un chiffre élevé (à partir de moyen) Résultat opérationnel core: croissance attendue à deux chiffres bas (à partir d’un chiffre élevé)

fondée sur la forte dynamique du S1

Bâle, le 18 juillet 2023: En commentant les résultats du trimestre, Dr Vas Narasimhan, CEO de Novartis, a déclaré: «Novartis a de nouveau réalisé un trimestre de forte croissance de son chiffre d’affaires et une robuste extension de sa marge, justifiant ainsi le relèvement de ses prévisions pour le Groupe en 2023. Cette performance s’est manifestée dans tous les domaines thérapeutiques et dans les principales régions. Nos moteurs de croissance et la richesse de notre pipeline continuent de conforter notre confiance dans nos objectifs de croissance à moyen terme, soulignée par les prochaines étapes franchies par Kisqali, Pluvicto et iptacopan. L’excellent bilan de Novartis et ses perspectives de croissance nous permettent de démarrer de nouveaux rachats d’actions à concurrence d’USD 15 milliards, tout en maintenant la souplesse nécessaire à la poursuite d’acquisitions stratégiques.»

Chiffres clés3

T2 2023 T2 2022 Variation en % S1 2023 S1 2022 Variation en % M USD M USD USD tcc M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 13 622 12 781 7 9 26 575 25 312 5 8 Résultat opérationnel 2 920 2 228 31 50 5 776 5 080 14 28 Résultat net 2 317 1 695 37 54 4 611 3 914 18 32 BPA (USD) 1,1 0,77 44 62 2,20 1,77 24 39 Free cash-flow4 3 275 3 498 -6 5 995 4 890 23 Résultat opérationnel core 4 668 4 270 9 17 9 081 8 353 9 16 Résultat net core 3 811 3 431 11 19 7 425 6 682 11 19 BPA core (USD) 1,83 1,56 17 25 3,54 3,02 17 25

Le point sur la stratégie

Notre focus

En 2022, Novartis a dévoilé sa nouvelle stratégie visant à se transformer en une entreprise «pure-play» axée sur les médicaments innovants. Nous sommes focalisés sur cinq domaines thérapeutiques clés (système cardiovasculaire, immunologie, neurosciences, tumeurs solides et hématologie); dans chacun de ces domaines, nous possédons de nombreux actifs dans le marché et en pipeline, qui traitent le lourd fardeau de ces maladies et possèdent un potentiel substantiel de croissance. Outre deux plateformes technologiques ayant fait leurs preuves (chimie et biothérapies), trois plateformes émergentes (thérapies génique et cellulaire, thérapies par radioligands et ARNx) sont prioritaires en ce qui concerne les investissements continus dans de nouvelles capacités en R&D et dans la production à grande échelle. Sur le plan géographique, nous nous concentrons sur la croissance de nos régions prioritaires: Etats-Unis, Chine, Allemagne et Japon.

Nos priorités

Accélérer la croissance: renouveler notre attention à fournir des médicaments de grande valeur (nouvelles entités moléculaires NME) et à se focaliser sur l’excellence des lancements, grâce à un pipeline riche dans tous nos domaines thérapeutiques de base. Réaliser des rendements: continuer à intégrer l’excellence opérationnelle et améliorer nos résultats financiers. Novartis reste discipliné et centré sur l’actionnaire lorsqu’il s’agit d’allouer ses capitaux, en engendrant des flux de trésorerie substantiels et en créant une structure de capitaux forte tout en restant souple. Renforcer nos fondations: libérer le pouvoir de nos salarié(e)s, accroître les flux de données provenant des sciences et de la technologie et continuer à gagner la confiance de la société.

Sandoz: spin-off prévu

Le Conseil d’administration de Novartis a approuvé la séparation de Sandoz, afin de créer une entreprise indépendante par le biais d’un spin-off à 100%.

Prochaine étape, Novartis invitera ses actionnaires à voter le spin-off proposé et la réduction du capital de Novartis SA qui lui est lié, lors d’une Assemblée générale extraordinaire (AGE) qui devrait se tenir vendredi 15 septembre 2023. Il est prévu de distribuer en août 2023 l’invitation à cette AGE, une brochure destinée aux actionnaires et un prospectus de cotation.

Il est prévu que Sandoz soit coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange), avec un programme American Depositary Receipt (ADR) aux Etats-Unis.

Il est prévu que ce spin-off proposé se passe au début du quatrième trimestre 2023. Outre l’approbation des actionnaires de Novartis, l’achèvement du spin-off de Sandoz exige de satisfaire à certaines conditions, notamment l’obtention de l’approbation de la cotation des actions de Sandoz, aucun ordre interdisant (ni aucun incident hors du contrôle de Novartis l’interdisant) le spin-off, ni aucun changement matériel ne s’y opposant.2

Entresto: le point sur le brevet (juillet)

A la suite d’une décision négative de l’U.S. District Court for the District of Delaware, Novartis fera appel auprès de la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit afin de conserver la validité du brevet combiné d’Entresto après la décision d’abroger le brevet de Novartis couvrant Entresto et les associations de sacubitril et valsartan. Aucun générique n’a été autorisé de manière suspensive ou finale aux Etats-Unis et le lancement d’un générique d’Entresto avant le résultat final de l’appel de Novartis concernant son brevet combiné ou des litiges en cours impliquant d’autres brevets encourt un risque de poursuites.

Résultats financiers

Deuxième trimestre

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires net s’est élevé à USD 13,6 milliards (+7%, +9% tcc), soutenu par la croissance en volume se chiffrant à 14 points de pourcentage, en partie impacté par l’érosion des prix atteignant 2 points de pourcentage et par la concurrence des génériques de 3 points de pourcentage.

Le résultat opérationnel s’est élevé à USD 2,9 milliards (+31%, +50% tcc), soutenu principalement par la hausse du chiffre d’affaires et par la baisse des coûts de restructuration.

Le résultat net a atteint USD 2,3 milliards (+37%, +54% tcc), essentiellement en raison de la hausse du résultat opérationnel. Le BPA s’est élevé à USD 1,11 (+44%, +62% tcc), progressant plus rapidement que le résultat net, car il a bénéficié de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le résultat opérationnel core a grimpé à USD 4,7 milliards (+9%, +17% tcc), stimulé principalement par la hausse du chiffre d’affaires. La marge opérationnelle core a augmenté à 34,3% du chiffre d’affaires net, gagnant 0,9 point de pourcentage (+2,5 points de pourcentage tcc).

Le résultat net core a atteint USD 3,8 milliards (+11%, +19% tcc), grâce principalement à la hausse du résultat opérationnel core. Le BPA core s’est élevé à USD 1,83 (+17%, +25% tcc), progressant plus rapidement que le résultat net core, car il a bénéficié de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le free cash-flow s’est inscrit à USD 3,3 milliards (-6% USD), contre USD 3,5 milliards au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Cette diminution est due à la baisse des flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles.

Innovative Medicines a réalisé un chiffre d’affaires net d’USD 11,2 milliards (+7%, +9% tcc), avec une contribution des volumes à la croissance se chiffrant à 15 points de pourcentage. Cette croissance a été soutenue principalement par la performance toujours forte de Entresto, Kesimpta, Pluvicto et Kisqali, en partie entravée par la concurrence des génériques, essentiellement de Gilenya. Cette concurrence a eu un effet négatif de 4 points de pourcentage, tandis que la baisse des prix a eu un impact de 2 points de pourcentage. Le chiffre d’affaires s’est élevé à USD 4,5 milliards (+14%) aux Etats-Unis et à USD 6,7 milliards (+3%, +7% tcc) dans le reste du monde.

Sandoz a enregistré un chiffre d’affaires net d’USD 2,4 milliards (+5%, +8% tcc), avec une contribution des volumes à la croissance se chiffrant à 9 points de pourcentage. Les prix ont eu un effet négatif de 1 point de pourcentage. La croissance du chiffre d’affaires à USD 1,3 milliard (+11%, +13% tcc), est principalement due à la croissance en Europe, car cette région a bénéficié d’une forte croissance en volume soutenue par la dynamique continue des lancements effectués dans l’exercice précédent et par la vigueur de la saison des toux et refroidissements ainsi que par les biosimilaires. Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires a diminué de -8%. Hors Etat-Unis, le chiffre d’affaires a augmenté de +11% tcc. Le chiffre d’affaires mondial des biosimilaires a progressé à USD 531 millions (+12%, +13% tcc), soutenu par la croissance hors Etats-Unis.

Premier semestre

Au premier semestre, le chiffre d’affaires net s’est élevé à USD 26,6 milliards (+5%, +8% tcc), stimulé par la croissance en volume 15 points de pourcentage, mais entravé par l’érosion des prix de 3 points de pourcentage et par l’effet négatif de la concurrence des génériques s’élevant à 4 points de pourcentage.

Le résultat opérationnel a atteint USD 5,8 milliards (14%, +28% tcc), grâce principalement à la hausse du chiffre d’affaires.

Le résultat net a grimpé à USD 4,6 milliards (+18%, +32%, tcc), essentiellement dû à la hausse du résultat opérationnel. Le BPA a atteint USD 2,20 (+24%, +39% tcc), progressant plus rapidement que le résultat net, car il a bénéficié de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le résultat opérationnel core a atteint USD 9,1 milliards (+9%, +16% tcc) stimulé principalement par la hausse du chiffre d’affaires. La marge opérationnelle core s’est hissée à 34,2% du chiffre d’affaires net, augmentant de 1,2 point de pourcentage (+2,4 points de pourcentage tcc).

Le résultat net core s’est élevé à USD 7,4 milliards (+11%, +19% tcc), grâce principalement à l’augmentation du résultat opérationnel core. Le BPA core a atteint USD 3,54 (+17%, +25% tcc), progressant plus rapidement que le résultat net core, car il a bénéficié de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le free cash-flow s’est élevé à USD 6,0 milliards (+23% USD), contre USD 4,9 milliards au premier semestre de l’exercice précédent, sous l’effet de la hausse des flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles.

Innovative Medicines a enregistré un chiffre d’affaires net d’USD 21,8 milliards (+5%, +8% tcc), avec une contribution des volumes à la croissance se chiffrant à 16 points de pourcentage. Cette croissance a été soutenue principalement par la performance toujours forte de Entresto, Kesimpta, Pluvicto et Kisqali, en partie entravée par la concurrence des génériques, essentiellement de Gilenya. Cette concurrence a eu un effet négatif de 5 points de pourcentage, tandis que la baisse des prix a eu un impact de 3 points de pourcentage. Le chiffre d’affaires s’est élevé à USD 8,6 milliards (+12%) aux Etats-Unis et à USD 13,2 milliards (+1%, +6% tcc) dans le reste du monde.

Sandoz a enregistré un chiffre d’affaires net d’USD 4,8 milliards (+4%, +8% tcc), avec une contribution des volumes à la croissance se chiffrant à 12 points de pourcentage. Les prix ont eu un effet négatif de 4 points de pourcentage. La croissance du chiffre d’affaires est principalement due à la croissance en Europe s’élevant à USD 2,7 milliards (+11%, +14% tcc, car cette région a bénéficié d’une forte croissance en volume soutenue par la dynamique continue des lancements effectués dans l’exercice précédent et par la vigueur de la saison des toux et refroidissements ainsi que par les biosimilaires, Le chiffre d’affaires mondial des biosimilaires a progressé à USD 1,0 million (+12%, +15% tcc), également soutenu par la croissance hors Etats-Unis.

Moteurs de croissance clés au deuxième trimestre

Nos résultats financiers du trimestre sont le fruit d'une focalisation continue sur les principaux moteurs de croissance, à savoir:

Entresto (USD 1 516 millions, +37% tcc) croissance stimulée par la robustesse continue de la demande, bénéficiant de l’adoption des lignes directrices du corps médical dans toutes les régions Kesimpta (USD 489 millions, +105% tcc) croissance du chiffre d’affaires dans toutes les régions, soutenue par la hausse de la demande et un accès facilité Pluvicto (USD 240 millions) poursuite de la forte demande aux Etats-Unis, avec l’autorisation reçue au T2 d’accroître la capacité de fabrication à Millburn, NJ Kisqali (USD 493 millions, +66% tcc) forte croissance des ventes dans toutes les régions, dans la foulée de la reconnaissance accrue des avantages en termes de survie globale et de qualité de vie Scemblix (USD 106 millions, +248% tcc) forte progression du chiffre d’affaires dans toutes les régions, qui montre l’ampleur du besoin non-satisfait dans la leucémie myéloïde chronique (LMC) Lutathera (USD 150 millions, +75% tcc) la croissance du chiffre d’affaires est principalement due à l’augmentation de la demande aux Etats-Unis et au Japon et à un niveau de chiffre d’affaires bas l’année dernière. Promacta/Revolade (USD 583 millions, +11% tcc) croissance dans toutes les régions grâce à son utilisation accrue dans le purpura thrombocytopénique immunologique chronique et comme traitement de première et/ou de seconde intention dans l’anémie aplasique Tafinlar + Mekinist (USD 496 millions, +13% tcc) progression des ventes dans toutes les régions, stimulée par la demande pour ses indications comme adjuvant dans le mélanome à BRAF+ et dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) Leqvio (USD 78 millions, +249% tcc) lancement en cours aux Etats-Unis et dans d’autres marchés, focalisé sur l’enregistrement de patients, l’enlèvement des obstacles à son accès et l’amélioration de l’information du monde médical Piqray/Vijoice (USD 130 millions, +54% tcc) croissance du chiffre d’affaires principalement aux Etats-Unis et en Europe, bénéficiant de l’extension de son indication dans le spectre de surcroissance lié au gène PIK3CA (PROS) Jakavi (USD 435 millions, +11% tcc) hausse du chiffre d’affaires dans les marchés de croissance émergents, en Europe et au Japon, soutenue par la forte demande dans la myélofibrose et la polycythémie essentielle Ilaris (USD 316 millions, +17% tcc) croissance du chiffre d’affaires aux Etats-Unis, dans les marchés émergents de croissance et au Japon Cosentyx (USD 1 272 millions, +1% tcc) stabilisation des ventes avec la poursuite de la demande sur les principaux marchés, impactées par un ajustement des retenues sur les revenus aux Etats-Unis. Hors Etats-Unis, le chiffre d’affaires a progressé de +18% (tcc) Biosimilaires de Sandoz (USD 531 millions, +13% tcc) avec une croissance soutenue hors Etats-Unis Marchés émergents de croissance * Croissance globale de +15% (tcc). En Chine, la croissance a été plus forte que celle du marché des multinationales (+14% tcc, USD 895 millions), avec une belle performance d’Innovative Medicines croissant de +16%

*Tous les marchés, sauf Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande

Chiffre d’affaires net du top 20 des produits d’Innovative Medicines en 2023

T2 2023 Variation en % S1 2023 Variation en % M USD USD tcc M USD USD tcc Entresto 1 516 35 37 2 915 31 35 Cosentyx 1 272 0 1 2 348 -4 -1 Promacta/Revolade 583 9 11 1 130 10 13 Tafinlar + Mekinist 496 10 13 954 12 15 Tasigna 476 -4 -3 938 -2 1 Kisqali 493 60 66 908 66 73 Kesimpta 489 105 105 873 101 103 Jakavi 435 9 11 849 8 12 Lucentis 395 -21 -20 811 -21 -17 Xolair 362 3 5 716 -1 3 Sandostatine 331 4 5 660 3 5 Ilaris 316 15 17 644 15 18 Zolgensma 311 -18 -16 620 -16 -15 Gilenya 269 -52 -52 501 -57 -56 Pluvicto 240 ns ns 451 ns ns Groupe Exforge 184 -8 -4 370 -7 -3 Groupe Galvus 175 -21 -15 358 -18 -12 Groupe Diovan 155 -3 2 313 -11 -5 Lutathera 150 74 75 299 42 43 Gleevec/Glivec 142 -27 -24 289 -26 -23 Total du top 20 des produits 8 790 9 11 16 947 7 10

ns = non significatif





Le point sur la R&D: développements clés au 2e trimestre

Nouvelles homologations

Cosentyx Homologué par l’UE pour son indication, basée sur les résultats positifs de deux essais de phase III, chez les adultes souffrant d’hidradénite suppurative (HS) modérée à grave et répondant mal au traitement systémique conventionnel



La FDA et l’EC ont homologué la seringue Cosentyx UnoReady®, dosée à 300 mg pour administration sous-cutanée dans le traitement du psoriasis en plaques, de l’arthrite psoriasique et de spondylarthrite ankylosante Entresto Homologué par UE pour l’insuffisance cardiaque en pédiatrie, ce qui entraîne l’extension de son brevet en Europe à novembre 2026

Mises à jour réglementaires

Iptacopan PNH: demandes réglementaires déposées aux Etats-Unis et en Europe

Glomérulopathie C3: la FDA lui a accordé le statut de percée thérapeutique Leqvio En juillet, la FDA a étendu la notice explicative. Mise à jour de l’indication pour inclure l’hyperlipidémie primaire, comprenant l’hypercholestérolémie hétérozygote familiale, abandon de la restriction de son usage comme un traitement aux statines, extension de la population pouvant en bénéficier selon l’étude ORION-11 et suppression de plusieurs réactions adverses dans la section Innocuité Biosimilaire Denosumab L’EMA a accepté d’autoriser la commercialisation des indications du biosimilaire denosumab. Les deux demandes concernent toutes les indications couvertes par les médicaments de référence Prolia® et Xgeva® Adakveo Le CHMP a recommandé de révoquer les conditions contenues dans l’autorisation de sa commercialisation, en raison de leur impact sur son efficacité telle qu’elle ressort de l’étude de phase III STAND. La décision finale est attendue au T3 2023

Résultats d’essais cliniques en cours et autres faits saillants

Kisqali L’essai de phase 3 NATALEE a montré que ribociclib plus un inhibiteur non-stéroïdien de l’aromatase (INSA), comparé à INSA seul, diminuait de manière importante le risque de récidive dans une vaste population de patientes souffrant d’un cancer du sein HR+/HER2- débutant, quel que soit le stade ou le statut (ménopause ou nodal). Ces résultats ont été également consistants dans tous les critères secondaires de l’efficacité, montrant une tendance à l’amélioration de la survie globale. Quant à l’innocuité, elle a été favorable au dosage de 400 mg, avec des taux bas d’incidents symptomatiques contraires. Ces résultats ont été présentés à l’ASCO 2023.



Novartis prévoit de soumettre, aux T3 et T4, les résultats de NATALEE aux autorités réglementaires de l’Europe, des Etats-Unis et d’autres pays. iptacopan L’essai APPOINT-PNH chez les adultes souffrant de PNH n’ayant pas reçu de complément inhibiteur (traitements anti-C5 inclus) a satisfait à son critère principal chez un nombre de patients estimé à 92,2% (95%, intervalle de confiance: 82,5, 100) qui ont enregistré une élévation du niveau d’hémoglobine égale ou supérieure à 2g/dl sans transfusion sanguine après la période de traitement de base de 24 semaines. Les critères secondaires ont également démontré des bénéfices cliniques significatifs. Ces résultats ont été présentés à l’EMBT 2023.



Des résultats additionnels d’iptacopan dans la PNH ont aussi été présentés à l’EHA 2023 Kesimpta Les résultats, allant jusqu’à 5 ans, de l’étude de prolongation ouverte ALITHIOS ont montré que les patients traités dès le début et sans interruption avec Kesimpta ont subi moins d’incidents d’aggravation de leur invalidité et un faible changement du volume de leur cerveau, par rapport aux patients qui ont été traités par teriflunomide au début pour passer ensuite à Kesimpta. Le traitement avec Kesimpta continue d’être bien toléré et aucun signe nouveau concernant l’innocuité n'a été repéré durant la période de traitement. Ces résultats ont été présentés à l’AAN 2023 NIS793 Le programme sur l’adénocarcinome métastasique de la queue du pancréas (mPDAC) cessera à la suite de l’évaluation risque-bénéfice. En revanche, l’étude de phase II se poursuit dans le cancer colorectal MBL949 Il a été renoncé à cet actif opérant via GDF-15 en raison d’un manque d’efficacité Chinook Therapeutics Novartis a annoncé avoir signé un accord d’acquisition de Chinook Therapeutics, une entreprise biopharmaceutique détenant deux actifs de grande valeur au stade ultime de développement dans la néphropathie IgA. Il s’agit d’atrasentan (un antagoniste des récepteurs à l’endothéline, en phase III) et de zigakibart (un anticorps monoclonal anti-APRIL, arrivant en phase III). Cette transaction, soumise aux conditions usuelles, devrait être terminée au S2 2023 Actifs destinés à la

«surface de l’œil» Un accord de cession d’actifs ophtalmologiques a été conclu avec Bausch + Lomb. Il s’agit de médicaments appliqués sur la surface de l’œil: Xiidra® (sécheresse oculaire), SAF312 (libvatrep) en développement contre la douleur superficielle chronique, OJL332 (un antagoniste de TRPV1, en développement pré-clinique) et des droits d’utilisation d’AcuStream, un dispositif d’administration. Cette transaction, soumise aux conditions usuelles, devrait être terminée au S2 2023 DTx Pharma Novartis a annoncé l’acquisition de DTx Pharma. Cette acquisition comprend DTx-1252, un traitement potentiel de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), deux programmes précliniques supplémentaires pour d’autres indications en neuroscience et la plateforme FALCON (Fatty Acid Ligand Conjugated OligoNucleotide) Sandoz / Just-Evotec Biologics Sandoz et Just-Evotec Biologics ont annoncé un partenariat pour développer et fabriquer de nombreux biosimilaires. Ceux-ci devraient porter à 24 le nombre d’actifs dans le pipeline de Sandoz et poursuivre le développement de la réserve de biosimilaires au stade précoce ociperlimab

(inhibiteur de TIGIT) BeiGene et Novartis ont conclu un accord dit Mutual Termination and Release Agreement pour mettre un terme, avec effet au 10 juillet 2023, à l’accord ayant trait à l’option, la collaboration et la licence couvrant ociperlimab

Structure du capital et endettement net

Maintenir un bon équilibre entre les investissements dans nos activités, une structure financière solide et des rendements attrayants pour nos actionnaires reste une priorité.

Au premier semestre 2023, Novartis a racheté au total 61,3 millions d’actions pour un montant d’USD 5,8 milliards sur la seconde ligne de négoce à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). Ce montant a compris 52,8 millions d’actions (USD 4,9 milliards) dans le cadre du programme de rachat d’actions à concurrence d’USD 15 milliards (annoncé en décembre 2021et se terminant en juin 2023). Sur cette période, Novartis a racheté un total de 170,7 millions d’actions. En outre, 8,5 millions d’actions (USD 0,9 milliard), ont été rachetées, afin de compenser l’effet dilutif des plans de participation en actions des collaboratrices et collaborateurs. Le reste des achats d’actions prévus dans ce contexte sera effectué au T3 2023. De surcroît, 1,3 million d’actions (représentant une valeur de fonds propres d’USD 0,1 milliard) ont été rachetées aux collaboratrices et collaborateurs. Au cours de la même période, 11,3 millions d’actions (pour une valeur de fonds propres d’USD 0,6 milliard) ont été distribuées à la suite de l’exercice d’options et d’attributions d’actions dans le cadre des plans de rémunération des collaboratrices et collaborateurs. Par conséquent, le nombre total d’actions en circulation a diminué de 51,3 millions, par rapport au 31 décembre 2022. Ces transactions portant sur les actions propres ont entraîné une diminution des capitaux propres pour un montant d’USD 5,3 milliards et une sortie nette de trésorerie se chiffrant à USD 5,7 milliards.

Au 30 juin 2023, l’endettement net a augmenté à USD 15,4 milliards, contre USD 7,2 milliards au 31 décembre 2022. Cette augmentation est due principalement au paiement du dividende annuel d’USD 7,3 milliards et à la sortie nette de trésorerie pour transactions sur actions propres s’élevant à USD 5,7 milliards, augmentation en partie compensée par le free cash-flow d’USD 6,0 milliards au premier semestre 2023.

Au deuxième trimestre 2023, la note de crédit à long terme de Novartis est de A1 pour Moody’s Investors Service et de AA- pour S&P Global Ratings.

Prespectives relevées pour 2023, grâce au dynamisme du S1

Sauf événements imprévus; croissance en tcc vs l’exercice précédent Prévisions antérieures Innovative Medicines Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre élevé

Résultat opérationnel core: croissance attendue entre deux chiffres bas et moyens à partir d’un chiffre moyen







à partir d’un chiffre élevé à deux chiffres bas Novartis ex Sandoz

(IM + Corporate) Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre élevé

Résultat opérationnel core: croissance attendue entre deux chiffres bas et moyens à partir d’un chiffre moyen







à partir d’un chiffre élevé à deux chiffres bas Novartis avec Sandoz

(IM + Sandoz + Corporate)* Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre élevé

Résultat opérationnel core: croissance attendue à deux chiffres bas à partir d’un chiffre moyen







à partir d’un chiffre élevé

* prévisions du Groupe Novartis, dans l’hypothèse que Sandoz reste dans le Groupe dans l’exercice 2023 entier

Sauf événements imprévus; croissance en tcc vs l’exercice précédent

Sandoz Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre moyen

Résultat opérationnel core: baisse attendue à deux chiffres bas, en raison des investissements nécessaires à la transition de Sandoz pour devenir une entreprise distincte et des pressions inflationnistes continues

Hypothèses clés:

Aucun lancement à risque d’un générique d’Entresto aux Etats-Unis en 2023

Aucun générique de Sandostatine LAR aux Etats-Unis en 2023

Sandoz: spin-off achevé au début du T4 2023

Impact des taux de change

Si les taux de change enregistrés à la mi-juillet perdurent sur le reste de l’année 2023, l’impact des taux de change sur l’exercice en cours auraient un effet de 0 à négatif 1 point de pourcentage sur le chiffre d’affaires net et négatif de 5 points de pourcentage sur le résultat opérationnel core. L’impact estimé des taux de change sur nos résultats est publié chaque mois sur notre site Web.

Chiffres clés1

Groupe T2 2023 T2 2022 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 13 622 12 781 7 9 Résultat opérationnel 2 920 2 228 31 50 en % du chiffre d'affaires 21,4 17,4 Résultat net 2 317 1 695 37 54 BPA (USD) 1,11 0,77 44 62 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 3 576 3 755 -5 Mesures non-IFRS Free cash-flow2 3 275 3 498 -6 Résultat opérationnel core 4 668 4 270 9 17 en % du chiffre d'affaires 34.3 33,4 Résultats net core 3 811 3 431 11 19 BPA core (USD) 1,83 1,56 17 25 Innovative Medicines T2 2023 T2 2022

retraité3 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 11 243 10 525 7 9 Résultat opérationnel 2 999 2 206 36 52 en % du chiffre d'affaires 26,7 21,0 Résultat opérationnel core 4 387 3 911 12 20 en % du chiffre d'affaires 39,0 37,2 Sandoz T2 2023 T2 2022

retraité3 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 2 379 2 256 5 8 Résultat opérationnel 212 357 -41 -27 en % du chiffre d'affaires 8,9 15,8 Résultat opérationnel core 429 451 -5 6 en % du chiffre d'affaires 18,0 20,0 Corporate T2 2023 T2 2022

retraité3 Variation en % M USD M USD USD tcc Résultat opérationnel -291 -335 13 16 Résultat opérationnel core -148 -92 -61 -63



Groupe S1 2023 S1 2022 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 26 575 25 312 5 8 Résultat opérationnel 5 776 5 080 14 28 en % du chiffre d'affaires 21,7 20,1 Résultat opérationnel core 9 081 8 353 9 16 en % du chiffre d'affaires 34,2 33,0 Résultat net 4 611 3 914 18 32 BPA (USD) 2,20 1,77 24 39 Résultat net core 7 425 6 682 11 19 BPA core (USD) 3,54 3,02 17 25 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 6 533 5 404 21 Mesures non-IFRS Free cash flow2 5 995 4 890 23 Résultats opérationnel core 9 081 8 353 9 16 en % du chiffre d’affaires 34,2 33,0 Résultat net core 7 425 6 682 11 19 BPA core (USD) 3,54 3,02 17 25





Innovative Medicines S1 2023 S1 2022

retraité3 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 21 813 20 755 5 8 Résultat opérationnel 5 674 4 833 17 30 en % du chiffre d'affaires 26,0 23,3 Résultat opérationnel core 8 475 7 583 12 19 en % du chiffre d'affaires 38,9 36,5 Sandoz S1 2023 S1 2022

retraité3 % change M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 4 762 4 557 4 8 Résultat opérationnel 531 751 -29 -19 en % du chiffre d'affaires 11,2 16,5 Résultat opérationnel core 933 964 -3 5 en % du chiffre d'affaires 19,6 21,2 Corporate S1 2023 S1 2022

retraité3 % change M USD M USD USD tcc Résultat opérationnel -429 -504 15 17 Résultat opérationnel core -327 -194 -69 -71

1 Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 48 du Rapport financier intermédiaire simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l’exercice précédent.

2 Pour faciliter la comparaison, les montants de free cash-flows de l’exercice précédent ont été révisés de manière à être en conformité avec leur nouvelle définition en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

3 Retraité pour tenir compte des transferts des activités de fabrication biotechnologique pour d’autres entreprises de Sandoz et de la marque Coartem à la division Innovative Medicines à compter du 1er janvier 2023 (prière de consulter à ce sujet la note 9 du rapport financier intermédiaire simplifié).

Les résultats financiers détaillés qui accompagnent le présent communiqué sont inclus dans le rapport financier intermédiaire simplifié disponible en cliquant sur le lien ci-dessous:

Dates importantes

15 septembre 2023 Assemblée Générale Extraordinaire (en lien avec le spin-off de Sandoz) 24 octobre 2023 Résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2023 28 novembre 2023 Journée R&D





