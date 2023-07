Canadian Tire Bank amplía su relación con Temenos y se traslada a Temenos Banking Cloud

German French Spanish

GINEBRA, Suiza, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) ha anunciado hoy que Canadian Tire Bank (CTB), la rama financiera de Canadian Tire Corporation (CTC) - una de las mayores empresas minoristas canadienses - adoptará Temenos Banking Cloud para acelerar su modernización principal. En 2022, Canadian Tire Bank se decantó por la plataforma Temenos para sustituir sus sistemas principales tradicionales y ahora amplía su relación con Temenos y pasa a un modelo de software como servicio (Software-as-a-Service o «SaaS» por sus siglas en inglés). De este modo, el banco podrá desplegar servicios bancarios con mayor facilidad y lanzar nuevos productos más rápidamente para ofrecer a sus clientes experiencias sin fisuras y más personalizadas.



Canadian Tire Bank aplica una estrategia de «lo digital primero» para mejorar la captación, la fidelización y el compromiso de sus clientes. Temenos Banking Cloud ayudará a impulsar nuevos modelos de negocio aplicables a gran escala mediante el avance de las capacidades digitales del Banco y el desarrollo de nuevos productos a través de marcas minoristas de CTC y más de 11 millones de miembros activos del programa de fidelización.

Temenos Banking Cloud permitirá al banco pasar de un modelo CapEx a un modelo OpEx y escalar con flexibilidad en función de la demanda del negocio. De este modo, CTB solo paga por lo que utiliza y aprovecha la alta disponibilidad y el rendimiento para los picos de demanda o el crecimiento previsto.

Canadian Tire Bank es uno de los mayores expedidores de tarjetas de Canadá, con más de 2 millones de clientes, más de 6.000 millones de dólares en títulos de crédito y recientemente ha sido clasificado en segundo puesto en el Estudio de Satisfacción con las Tarjetas de Crédito de Canadá de JD Power. Como parte del plan de crecimiento estratégico Better Connected de Canadian Tire Corporation para invertir en su experiencia de cliente omnicanal, Temenos ya ha comenzado a trabajar con el banco para agilizar la apertura de cuentas digitales, mejorar las funciones de banca digital y ampliar la capacidad existente de Buy Now Pay Later de Canadian Tire Bank para financiar los gastos de los miembros del programa de fidelización.

Aayaz Pira, Presidente de Canadian Tire Financial Services y Consejero Delegado de Canadian Tire Bank, ha afirmado: «Nuestro plan de crecimiento y captación de clientes se centra en las mejores experiencias digitales de su categoría y en productos y servicios innovadores. El cambio a Temenos Banking Cloud acelerará nuestra transformación digital para avanzar en nuestras prestaciones de banca digital al servicio de una mayor integración entre las marcas minoristas de Canadian Tire Corporation y sus millones de miembros activos del programa de fidelización. Estaremos bien posicionados para ofrecer una experiencia bancaria verdaderamente diferenciadora a nuestros clientes y cumplir nuestro Propósito de Marca de Mejorar la Vida en Canadá».

Philip Barnett, Presidente de Americas and Strategic Growth, Temenos, ha declarado: «Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Canadian Tire Bank, ya que es pionero en nuevas formas de apoyar a los canadienses a través de productos innovadores y experiencias de calidad superior. Con Temenos Banking Cloud, Canadian Tire Bank puede transformarse digitalmente en una plataforma segura y de confianza que ofrece actualizaciones de forma continua para crear nuevos modelos de negocio sostenibles y escalar de forma masiva más rápido que nunca. Norteamérica es una región estratégica para Temenos y un mercado en el que estamos observando un enorme crecimiento en SaaS. Nuestro modelo SaaS demostrado y altamente escalable, junto con una sólida localización y operaciones locales, resulta atractivo para bancos y entidades crediticias de cualquier dimensión. Hemos invertido mucho en nuestra plataforma para ayudar a los clientes a garantizar el cumplimiento de las normativas canadienses y estadounidenses, y estos perciben los beneficios en velocidad de creación de valor con nuestras capacidades bancarias preconfiguradas».

Acerca de Canadian Tire Corporation

Canadian Tire Corporation, Limited, (TSX: CTC.A) (TSX: CTC) o «CTC», es un grupo de empresas que engloba un segmento minorista, una división de servicios financieros y CT REIT. Nuestro negocio minorista está liderado por Canadian Tire, fundada en 1922 y que ofrece a los canadienses productos de consumo para toda la vida en Canadá a través de sus divisiones Living, Playing, Fixing, Automotive y Seasonal & Gardening. Party City, PartSource y Gas+ son elementos clave de la red de Canadian Tire. El segmento Minorista también incluye Mark's, una de las principales tiendas de ropa informal e industrial; Pro Hockey Life, una tienda especializada en hockey que atiende a jugadores de élite; y SportChek, Hockey Experts, Sports Experts y Atmosphere, que ofrecen las mejores marcas de ropa deportiva. Los más de 1.700 puntos de venta al por menor y de gasolina cuentan con el apoyo y el refuerzo de la división de Servicios Financieros de CTC y de las decenas de miles de personas empleadas en todo Canadá y en todo el mundo por CTC y sus distribuidores locales, franquiciados y establecimientos de venta de petróleo. Además, CTC es propietaria y gestiona Helly Hansen, una marca líder en prendas técnicas para actividades al aire libre con sede en Oslo, Noruega. Para obtener más información, visite Corp.CanadianTire.ca.

Acerca de Temenos

Temenos (SIX: TEMN) es la plataforma abierta líder mundial para la banca componible, que crea oportunidades para más de 1.200 millones de personas en todo el mundo todos los días. Prestamos servicios a más de 3.000 bancos, desde los más grandes hasta los bancos retadores y comunitarios en más de 150 países, ayudándoles a desarrollar nuevos servicios bancarios y experiencias de vanguardia para los clientes. La plataforma abierta Temenos ayuda a nuestros clientes de alto rendimiento a lograr una rentabilidad del capital tres veces superior a la media del sector y unos ratios de eficiencia de la mitad de la media del sector.