GENOMIQUE | THERAPIES CELLULAIRES ET GENIQUES | BIOPRODUCTION

Genomic Vision lance HexaCard,

un nouveau service pour la caractérisation des lignées cellulaires transformées

HexaCard est un service innovant permet tant d'améliorer le contrôle qualité dans la caractérisation des cellules pour les applications de bioproduction , et de thérapie cellulaire et génique

HexaCard offre une méthode d'analyse très précise pour caractériser les lignées cellulaires transformées, avec la possibilité d'évaluer six paramètres critiques en un seul essai

HexaCard permet d'identifier la stabilité du transgène, la clonalité des cellules et fournit une carte d'identité génétique unique pour chaque clone ou lot, garantissant ainsi la précision de l'ensemble du pipeline de production





Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 - GV, la "Société"), une société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et des services pour la caractérisation précise des séquences d’ADN, a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau service, HexaCard.

HexaCard est une application de la technologie de peignage moléculaire (MCT), propriété de Genomic Vision, permettant de visualiser et de mesurer avec précision les molécules d'ADN individuelles. HexaCard vise à consolider les multiples technologies utilisées pour évaluer les modifications du génome, offrant une solution rationalisée et unique aux industries de la thérapie cellulaire et génique (CGT) et de la bioproduction. En combinant six paramètres analytiques en un seul essai, le service HexaCard de Genomic Vision offre une série d'avantages dans les applications de bioproduction et de thérapie cellulaire et génique.

Les six paramètres analytiques évalués par HexaCard englobent des aspects cruciaux de la caractérisation des lignées cellulaires. Ces paramètres comprennent la détermination du nombre de copies, l'évaluation de l'orientation, l'identification des sites d'intégration, l'évaluation de l'intégrité génétique dans la région cible, l'analyse des insertions on/off de la cible et l'établissement d'une signature génétique pour l'évaluation de la stabilité. Cette analyse complète garantit la sélection des clones les plus appropriés, améliorant ainsi la productivité et la stabilité tout en réduisant les délais et les coûts.

Avec HexaCard, les chercheurs et les fabricants de produits biologiques peuvent optimiser leurs processus en toute confiance, prendre des décisions adaptées et réduire les risques associés au développement de lignées cellulaires non conformes. En permettant l'identification de la stabilité des transgènes, de la clonalité, et en fournissant une carte d'identité génétique unique pour chaque clone ou lot, HexaCard garantit la précision de l'ensemble du pipeline de production.

Ce service de pointe répond au besoin non satisfait de caractériser avec précision la construction génétique des cellules transformées, aux problèmes courants de lignées cellulaires mal identifiées et à la contamination croisée des cellules. Cette technologie, associée à FiberSmart®, le logiciel d'analyse de la société basé sur l'intelligence artificielle, génère des données et des informations complètes qui facilitent la prise de décisions quantitatives. HexaCard fait partie de la suite d'outils complémentaires de Genomic Vision visant à accélérer le temps de développement et à réduire le coût de la bioproduction et des thérapies cellulaires et géniques.

Cette annonce est une nouvelle étape dans la réorientation stratégique de la société, recentrée sur les domaines de la bioproduction et de la thérapie cellulaire et génique. En se positionnant sur un marché d'environ 5 milliards de dollars, Genomic Vision est bien placée pour croître grâce à une feuille de route claire lui permettant d'élargir son offre et de tirer parti de la demande croissante de thérapies avancées ciblées.

Florent Pestelle, Directeur des Opérations de Genomic Vision, a déclaré : « Le service HexaCard de Genomic Vision offre aux chercheurs et aux fabricants de produits biologiques une solution innovante pour relever les défis de la caractérisation des lignées cellulaires. En fournissant une carte d'identité génétique précise pour chaque clone ou lot, nous éliminons les risques associés à la contamination croisée et à l'identification erronée des cellules. Cela permet à nos clients d'accroître leur productivité, de garantir la stabilité et, en fin de compte, de proposer des produits de haute qualité, tout en réduisant les délais d'exécution et les coûts. »

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie développant des produits et des services pour la caractérisation précise des modifications du génome. Nous fournissons des solutions intégrées d'analyse génomique de haute précision pour améliorer le contrôle de la qualité et les normes de la bioproduction, et des thérapies géniques. Grâce à la technologie du peignage moléculaire et à l'intelligence artificielle, la société fournit des mesures quantitatives et robustes nécessaires à la caractérisation fiable des lignées cellulaires transformées et à la prédiction de leurs performances, en particulier dans le contexte des processus de bio-fabrication et des thérapies géniques. La technologie de peignage moléculaire de Genomic Vision a d'autres applications dans le développement de médicaments ciblant la réplication de l'ADN et les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN, en visualisant la cinétique de réplication ainsi que le maintien de la longueur des télomères. Genomic Vision, dont le siège se trouve à Bagneux, près de Paris, est une société publique cotée au compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

Pour plus d'informations, consultez www.genomicvision.com

