Großer Umbruch in der Weltrangliste der mit Reisepässen verbundenen Reisefreiheit

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

LONDON, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Japan ist zum ersten Mal seit fünf Jahren von der Spitze des Henley Passport Index verdrängt worden und auf den 3. Platz abgerutscht. Dies geht aus der neuesten Rangliste hervor, die auf exklusiven und offiziellen Daten der International Air Transport Association (IATA) basiert. Singapur hat nun offiziell den Reisepass mit der größten Reisefreiheit der Welt, mit dem seine Bürgerinnen und Bürger 192 von 227 Reisezielen auf der ganzen Welt ohne Visum besuchen können. Deutschland, Italien und Spanien rücken auf den 2. Platz vor, mit visumfreiem Zugang zu 190 Reisezielen, und japanische Passinhaber gesellen sich zu den Staatsbürgern von sechs anderen Nationen – Österreich, Finnland, Frankreich, Luxemburg, Südkorea und Schweden – auf dem 3. Platz mit Zugang zu 189 Reisezielen ohne vorher erteiltes Visum.



Das Vereinigte Königreich scheint nach einem sechsjährigen Rückgang endlich die Kurve gekriegt zu haben und ist in der jüngsten Rangliste um zwei Plätze auf den 4. Platz gestiegen – eine Position, die es zuletzt 2017 innehatte. Die USA hingegen setzen ihre seit zehn Jahren andauernde Talfahrt auf dem Index fort und fallen um weitere zwei Plätze auf den 8. Platz mit Zugang zu nur 184 visafreien Reisezielen. Sowohl das Vereinigte Königreich als auch die USA hatten vor fast 10 Jahren, im Jahr 2014, gemeinsam den 1. Platz auf dem Index inne, befinden sich aber seitdem auf einem Abwärtstrend. Afghanistan bleibt auf dem letzten Platz des Henley Passport Index , mit einem visafreien Zugang zu nur 27 Ländern, gefolgt von Irak (29) und Syrien (30) – die drei am stärksten beschränkten Pässe der Welt.

Der allgemeine Trend in der Geschichte des seit 18 Jahren durchgeführten Rankings geht in Richtung größerer Reisefreiheit. Die durchschnittliche Anzahl der Reiseziele, zu denen Reisende ohne Visum Zugang haben, hat sich von 58 im Jahr 2006 auf 109 im Jahr 2023 fast verdoppelt. Allerdings ist die globale Mobilitätslücke zwischen den Spitzenreitern und den Schlusslichtern des Index so groß wie nie zuvor. Das Spitzenreiterland Singapur kann 165 Ziele mehr visumfrei erreichen als Afghanistan.

Dr. Christian H. Kaelin , Vorsitzender von Henley & Partners , sagt, dass nur acht Länder weltweit heute weniger visumfreien Zugang haben als noch vor einem Jahrzehnt, während andere erfolgreicher waren, ihren Bürgern mehr Reisefreiheit zu sichern. „Die VAE haben seit 2013 beeindruckende 107 Länder in die Liste der visafreien Reiseziele aufgenommen, was in den letzten 10 Jahren zu einem gewaltigen Sprung um 44 Plätze in der Rangliste geführt hat, von Platz 56 auf Platz 12. Von den Ländern, die sich in den Top 10 befinden, haben die USA mit nur 12 zusätzlichen Reisezielen den geringsten Anstieg ihrer Punktzahl zu verzeichnen. Im Vergleich dazu hat Singapur seine Punktzahl um 25 erhöht und ist damit in den letzten 10 Jahren um fünf Plätze auf den ersten Platz vorgerückt.“

Im Henley Global Mobility Report für das 3. Quartal 2023 , der heute zusammen mit dem neuesten Index veröffentlicht wurde, erklärt Greg Lindsay vom Cornell Tech's Jacobs Institute, dass aus einer rein mechanischen Perspektive „die Geschichte einfach ist – indem sie mehr oder weniger stillstehen, sind die USA zurückgefallen. Während ihr absoluter Wert in den letzten zehn Jahren tatsächlich gestiegen ist, wurden die USA von Konkurrenten wie Südkorea, Japan und Singapur stetig überholt. Amerikas unaufhaltsames Abrutschen in der Rangliste ist eine Warnung an seinen Nachbarn Kanada und auch an den Rest der Anglosphäre.“

Der Zusammenhang zwischen visumfreiem Zugang und Offenheit

Henley & Partners hat eine exklusive Studie über die Beziehung zwischen der Offenheit eines Landes gegenüber Ausländern – wie vielen Nationen es erlaubt, seine Grenzen ohne Visum zu passieren – und der Reisefreiheit seiner eigenen Bürger durchgeführt. Der neue Henley Openness Index listet alle 199 Länder weltweit nach der Anzahl der Nationalitäten auf, denen sie die Einreise ohne vorheriges Visum erlauben.

Die Top 20 der „offensten“ Länder sind alle kleine Inselstaaten oder afrikanische Staaten, mit Ausnahme von Kambodscha. Es gibt 12 Länder, die völlig offen für alle Pässe sind, und vier, die niemanden visumfrei einreisen lassen. Die Korrelation zwischen einem hohen Wert für Offenheit und einem hohen Wert für visumfreien Zugang ist zwar nicht eindeutig, es ist jedoch bemerkenswert, dass Singapur und Südkorea – die in den letzten zehn Jahren in den Top 10 des Henley Passport Index aufgestiegen sind, von Platz 6 bzw. Platz 7 im Jahr 2013 auf nunmmehr Platz 1 und Platz 3 – einen relativ hohen Grad an Offenheit aufweisen, verglichen mit den 5 Ländern mit der größten Diskrepanz zwischen der Reisefreiheit, die sie genießen, und dem visafreien Zugang, den sie anderen Nationalitäten gewähren. Die USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan sind in der Rangliste entweder nach unten gerutscht oder auf dem gleichen Platz geblieben, da ihre Offenheit stagniert.

Prof. Peter J. Spiro , Inhaber des Charles Weiner-Lehrstuhls für internationales Recht an der Temple University, erklärt, dass Amerikas Ausweitung der Visumfreiheit gering ist, selbst im Vergleich zu den Standards der Industrieländer. „Die EU-Staaten gewähren mehr als doppelt so vielen Staaten Visumfreiheit wie die USA. Verzögerungen bei der Bearbeitung, hohe Ablehnungsquoten und der Ruf eines unangenehmen diesbezüglichen Kundendienstes trüben die Attraktivität der USA als Reiseziel. Hinzu kommt der wachsende Ruf der USA, dass sie von Waffengewalt heimgesucht werden, und man kann eine langfristige Entwicklung prognostizieren, bei der das Ansehen der USA in der Welt weiter sinkt.“

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung

Medienkontakt

Sarah Nicklin

Group Head of PR

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Mobil: +27 72 464 8965