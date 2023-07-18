全球護照排行榜名次大幅變動

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倫敦, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據最新的 Henley Passport Index（亨利護照指數）顯示 ，日本五年來首次失落冠軍寶座，下跌至第三位。此排行榜是根據 國際航空運輸協會 (International Air Transport Association，IATA) 的獨家官方數據， 而新加坡則正式成為全球最強大護照，在全球 227 個國家或地區中，新加坡公民可以免簽證進入 192 個目的地。 德國、意大利和西班牙均躍升至第二位，可以免簽證前往 190 個目的地，而日本護照與另外六個國家（分別是奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、南韓和瑞典）並列第三位，可以無需事先簽證到訪 189 個地點。



英國經歷連續六年排名下跌後終於扭轉乾坤，在最新排行榜中躍升兩級，排名重返 2017 年時的第四位； 然而，美國則延續長達 10 年的下滑趨勢，排名再下降兩級至第八位，其護照持有人只能夠免簽證進入 184 個目的地。 回顧不足十年前的 2014 年，當時英、美兩國在排行榜中並列首席，但排名自此一直下跌。 阿富汗在 Henley Passport Index（亨利護照指數） 中繼續敬陪末席，免簽證入境分數只有 27 分，其次則是伊拉克（29 分）和敘利亞（30 分），分別成為全球表現最弱的三本護照。

此排行榜面世至今 18 年，普遍趨勢是外遊自由度有所提高，可免簽證入境的目的地數目平均增加接近一倍，由 2006 年的 58 個上升至 2023 年的 109 個。 然而，全球排名最高與最低的出行流動性差距達到新高，以位居第一的新加坡護照為例，能夠免簽證入境的目的地較阿富汗多出 165 個。

Henley & Partners 主席 Christian H. Kaelin 博士 表示，如今全球只有八個國家或地區的免簽證待遇較十年前倒退，而其他國家或地區的公民則享有更大的出行自由。 「自2013年起，阿聯酋的免簽證入境目的地大幅增加 107 個，故此排名在過去 10 年間顯著躍升 44 級，由第 56 位攀升至第 12 位。 至於排名前十位的國家或地區，美國的分數升幅最低，新增免簽證目的地只有 12 個； 相比之下，新加坡的分數上升 25 分，在過去 10 年間上升五級至第一位。」

對於今日發表的 Henley Global Mobility Report 2023 Q3（《2023 年第三季亨利出行流動性報告》） 以及最新的排行指數，Cornell Tech Jacobs Institute（康奈爾科技校區雅各研究所）的 Greg Lindsay 指出，單純從機械式角度來看，「此情況其實並不複雜，美國大體上停滯不前，變相不進則退。 而雖然美國的絕對分數在過去十年其實有所上升，但相對來說逐步被南韓、日本和新加坡等對手超越。 美國的排名不斷下滑，對鄰國加拿大和其他英語系國家不僅是個警號。」

免簽證入境與開放程度的關連

Henley & Partners 就一個國家對外國人是否開放（指允許多少個國家的公民免簽證入境）與本國公民外遊自由度之間的關連進行了獨家新研究。 最新的 Henley Openness Index（亨利開放程度排行榜） 對全球所有 199 個國家或地區進行排名，依據基準是這些國家或地區容許無需事先簽證而入境的國籍數目。

排名前 20 位「最開放」的國家或地區全部是小型島國或非洲國家，唯一例外是柬埔寨。 其中 12 個國家對所有國籍人士全面開放，但亦有四個國家並無提供任何免簽證入境待遇。 雖然開放程度分數較高與提供免簽證程度較大的關連並不直接，但值得一提的是過去十年間，新加坡和南韓在 Henley Passport Index（亨利護照指數）前十名中的升幅最大，分別從 2013 年的第六位和第七位躍升至目前的第一位和第三位——與美國、加拿大、澳洲、紐西蘭和日本五國相比，新加坡和南韓的開放程度較高，而後五個國家享有的外遊自由度與給予外國人免簽證待遇的差距最大， 故此在開放程度停滯不前下，其排名未有寸進甚至有所下滑。

Temple University（天普大學）國際法 Charles Weiner 講座教授 Peter J. Spiro 表示，即使以發達經濟體的標準衡量，美國提供免簽證入境的數字亦較少。 「歐盟成員國給予免簽證待遇的國家數目是美國的兩倍以上。 手續延誤、拒批比率偏高以及客戶服務體驗欠佳的名聲，損害了美國作為到訪目的地的吸引力， 加上美國的槍械暴力日益猖獗，可以預視長遠而言，美國的國際地位將進一步受到削弱。」

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Sarah Nicklin

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