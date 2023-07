BVI breidt IOL-capaciteit uit met nieuwe ultramoderne faciliteit in België

French Dutch

WALTHAM, Mass., July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BVI, een van de snelst groeiende chirurgische oogheelkundige bedrijven ter wereld, kondigt met trots de opening aan van zijn nieuwe, ultramoderne faciliteit in Luik, België. Dit resulteert in een aanzienlijke toename van de bedrijfscapaciteit van de intraoculaire lens (IOL) van BVI, waardoor nieuwe groeimogelijkheden worden ontsloten en het leiderschap van het bedrijf op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) wordt versterkt.



In overeenstemming met de toewijding van het bedrijf aan efficiëntie, duurzaamheid en naleving, werd de nieuwe faciliteit ontworpen om de levering te optimaliseren en omvatte een uitgebreide procesevaluatie gericht op het verhogen van de opbrengst en efficiëntie. BVI gaf ook prioriteit aan milieuoverwegingen en implementeerde verschillende maatregelen om de ecologische voetafdruk te minimaliseren.

De faciliteit bevestigde BVI's toewijding aan innovatie en breidde BVI's geïntegreerde IOL-onderzoek en -ontwikkeling (R&D) en productiemogelijkheden verder uit. Met een duidelijke focus op het leveren van baanbrekende kwaliteitsproducten aan patiënten, bevordert de geïntegreerde R&D- en productie-installatie naadloze samenwerking, efficiënte productontwikkeling en productie, en een versnelde time-to-market.

Deze strategische investering is een voorbeeld van BVI's inzet voor economische groei, technologische vooruitgang en toewijding om het leiderschap in de sector te behouden. Terwijl BVI aan deze opwindende reis begint, verwacht het bedrijf aanzienlijke positieve bijdragen aan zijn financiële succes en het algehele economische landschap.

Frederic Jodogne, Head of Operations zei: “Ik zie in deze nieuw gebouwde ultramoderne faciliteit een teken van vertrouwen in BVI dat Luik bevestigt als een belangrijke pijler in IOL R&D en productie. Geweldige producten, geweldig personeel en geweldig potentieel! Elke medewerker kan trots zijn op de reeds afgelegde reis en kan nu duidelijk de weg naar een succesvolle toekomst zien.”

Shervin Korangy, BVI President en CEO zei: “Ik prijs ons team dat dit belangrijke kapitaaluitbreidingsproject heeft geleid. Hun niet-aflatende toewijding aan uitmuntendheid heeft bijgedragen aan het verdrievoudigen van onze IOL-productiecapaciteit, terwijl tegelijkertijd geavanceerde, gepatenteerde precisiegegoten optica volgens de hoogste kwaliteitsnormen worden ingezet. De combinatie van onze gepatenteerde, nieuwe optische ontwerpen naast onze productietechnologie van wereldklasse zorgt voor een elegant en ongeëvenaard resultaat. Onze IOL-expertise heeft consequent zelfs mijn hoge verwachtingen overtroffen.”

Over BVI

BVI® is een gediversifieerd wereldwijd bedrijf in oogheelkundige apparaten met een missie om hoogwaardige oplossingen en innovatie te leveren voor het bevorderen van oogchirurgie en het verbeteren van het gezichtsvermogen van patiënten. Met negen decennia ontwikkeling van toonaangevende producten en oplossingen, werkt BVI samen met oogchirurgen om het gezichtsvermogen van miljoenen patiënten over de hele wereld te verbeteren. Onze organisatie ondersteunt chirurgische teams in meer dan 90 landen wereldwijd, rechtstreeks of via ons netwerk van vertrouwde distributeurs. Onze vertrouwde merken zijn Beaver® (messen en bladen), Visitec® (canules), Malosa® (instrumenten voor eenmalig gebruik), Vitreq® (vitreoretinale chirurgische producten) en PhysIOL® (premium IOL's).

Voor verdere vragen of om met een BVI-vertegenwoordiger te spreken, kunt u een e-mail sturen naar Andrew Dawson, Head of BVI Corporate Communications: adawson@bvimedical.com