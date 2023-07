Huhtamaki investoi kasvuun Pohjois-Amerikassa laajentamalla tehdastaan Parisissa, Teksasissa

English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.7.2023 KLO 14.00

Huhtamäki, maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, tekee merkittävän investoinnin tehtaaseensa, joka sijaitsee USA:ssa, Teksasin Parisissa. Investointihankkeeseen kuuluvat tuotantokapasiteetin laajennus sekä ulkoisen varaston yhdistäminen uusiin tiloihin. Investointi koostuu noin 30 miljoonan dollarin arvoisista tuotantolaitteista sekä vuokratuista varasto- ja tuotantotiloista. Laajennuksen myötä segmentin taivekartonkipakkausten kapasiteetti kasvaa merkittävästi mahdollistaen kasvun tarjoilupakkausliiketoiminnassa. Tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tehdaslaajennuksen myötä yhtiö pystyy paremmin palvelemaan nykyisiä ja tulevia asiakkaitaan Yhdysvaltojen eteläosissa ja keskilännessä.

Parisin tehtaalla on ainutlaatuiset mahdollisuudet vastata USA:n lisääntyneeseen kysyntään innovatiivisille ja kestäville taivekartonkipakkauksille, jotka tarjoavat kätevää, turvallista ja hygieenistä ruokaa kiireisille kuluttajille. Investoinnin myötä tehtaan henkilöstön odotetaan kasvavan enimmillään 80 henkilöllä ensimmäisen kolmen vuoden aikana.

”Laajennuksen myötä kasvatamme ydinliiketoimintaamme ja tuemme tarjoilupalveluasiakkaidemme jatkuvaa kasvua”, sanoo Huhtamäen North America -liiketoimintasegmentin johtaja Ann O’Hara. ”Parisin tehdas tulee olemaan avainasemassa auttamaan meitä saavuttamaan vuoden 2030 strategiamme asiakaslähtöisyyden parantamiseksi vastaamalla koko alueen taittopakkausten kysyntään”, O’Hara jatkaa.

Huhtamäki työllistää Pohjois-Amerikassa tällä hetkellä noin 4 100 henkilöä 18 tuotantoyksikössä, joista 17 sijaitsee Yhdysvalloissa ja yksi Meksikossa. Yhtiö on Yhdysvalloissa johtava kuluttajatuotepakkausten, kertakäyttöastioiden ja -aterinten, kuppien, taittopakkausten, säiliöiden, kuljetustuotteiden, alustojen ja tarjoilutuotteiden valmistaja niin ruokapalvelualalla kuin vähittäismarkkinoillakin.

Investointipäätös tukee Huhtamäen 2030 -strategiaa, jossa yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua kolmen teknologian, eli kuidun, kartongin ja joustopakkausten, avulla.

Lisätietoja:

Richard Ali, viestintäjohtaja, puh +44 7387 261412

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

