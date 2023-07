Une forte consommation des Canadiens insuffisante pour éviter le ralentissement économique

English French

OTTAWA, 18 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'économie du Canada ralentit alors que les dépenses et les épargnes des consommateurs ont diminué, selon une nouvelle recherche du Conference Board du Canada. Selon les prévisions, le PIB réel du pays devrait augmenter de 1,3 % en 2023, suivi d'une croissance plus faible de 1,1 % en 2024.



« Les commentaires économiques au Canada tournent généralement autour d'une récession et de savoir s'il s'agira d'un atterrissage dur ou en douceur, mais une économie en faible croissance pourrait être une description plus précise des années à venir, déclare Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada. Nous pensons que l'économie dans son ensemble sera soutenue par le secteur des ressources, les dépenses en santé et quelques autres secteurs encore en redressement de la pandémie. »

Les dépenses des consommateurs restent étonnamment résistantes malgré les soubresauts de l'économie, mais une croissance démographique exceptionnellement forte en est largement responsable. La confiance des consommateurs s'est améliorée ces derniers mois, mais reste faible par rapport aux normes historiques. Une faible confiance annonce généralement une croissance des dépenses plus lente, en particulier avec la menace persistante d'une récession. L'inflation reste également un problème préoccupant pour les perspectives des consommateurs, dû aux craintes que la poussée inflationniste puisse persister plus longtemps que prévu.

Le marché du travail est de plus en plus affecté par le ralentissement de l'économie canadienne. Bien que la croissance de l'emploi ait dépassé les attentes au premier trimestre de l'année, elle ralentit et devrait s'affaiblir au cours des prochains trimestres, passant en territoire négatif au premier trimestre de 2024. Le taux de chômage du Canada reste bas par rapport aux normes historiques, mais une combinaison de la faiblesse de la croissance de l'emploi et de la croissance relativement forte de la population active en 2023 entraînera une hausse du taux de chômage.

Le marché du travail canadien devrait connaître des changements majeurs à mesure que les progrès rapides des modèles d'intelligence artificielle et leur déploiement à travers différentes applications apportent de nouvelles nuances, non seulement aux perspectives à long terme, mais également aux perspectives à court et moyen terme. Les effets à plus court terme seront plus nuancés, tandis que les impacts positifs à moyen terme se feront sentir dans les domaines des sciences appliquées, de la gestion, de la culture et des loisirs.

Les préoccupations relatives à l'inflation aux États-Unis restent présentes, étant donné que l'économie américaine continue de croître. La résilience de l'économie américaine est étroitement liée au fait que des secteurs sensibles aux taux d'intérêt, tels que l'automobile et le logement, qui ont tendance à chuter face à la hausse des taux d'intérêt, se maintiennent bien. Le Conference Board du Canada prévoit un ralentissement de la croissance économique américaine au second semestre de cette année, mais l'économie évitera de sombrer dans une récession grave. On prévoit que le PIB du pays augmentera de 1,7 % cette année et de 1,1 % en 2024.

De manière générale, l'inflation a diminué dans les principales économies mondiales, principalement en raison de la baisse des coûts de l'énergie et de l'alimentation. Cependant, les coûts salariaux dans le secteur des services des principales économies mondiales continuent d'augmenter à un rythme incompatible avec l'objectif d'inflation de 2,0 %.

L'industrie pétrolière et gazière du Canada n'a pas réussi à enregistrer une augmentation significative de sa production jusqu'à présent cette année. Le Conference Board du Canada prévoit une contraction de 1,2 % au deuxième trimestre, principalement due aux activités de maintenance dans différents champs pétroliers et à l'impact des incendies en Colombie-Britannique et en Alberta. Compte tenu du ralentissement économique mondial, on prévoit une poursuite de l'adoucissement des prix du pétrole pour le reste de l'année, tandis que les investissements dans le secteur de l'énergie devraient augmenter à court terme.



