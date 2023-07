Beanfield se joint à Operator Connect pour Microsoft Teams afin d'améliorer son portefeuille de solutions UCaaS vocales

English French

TORONTO, 18 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beanfield est fière d'annoncer qu'elle se joindra à un groupe sélect d'opérateurs de télécommunications offrant Operator Connect pour Microsoft Teams.

Beanfield mettra à profit Operator Connect dans le cadre d'un ensemble complet de services destinés aux organisations qui passent d'un système téléphonique traditionnel aux appels Teams basé sur le cloud. La solution Appels gérés pour Microsoft Teams de Beanfield est une intégration profonde et entièrement gérée pour Microsoft Teams afin d'offrir à nos clients une meilleure expérience téléphonique avec Microsoft Teams.

Operator Connect fait partie de la stratégie globale de Microsoft pour améliorer l'intégration des services de télécommunications avec Microsoft Teams Phone, y compris des exigences très strictes. Operator Connect se distingue des solutions traditionnelles de routage direct en permettant à tous les services de télécommunications de se connecter directement à Microsoft Azure, de nuage à nuage, par le biais de connexions résilientes entièrement gérées. Il simplifie également grandement l'administration continue des utilisateurs pour le personnel TI. Beanfield a la particularité d'être la troisième entreprise de télécommunications canadienne à devenir un partenaire Operator Connect depuis le lancement du programme en 2021.

Beanfield est à la fine pointe du développement de solutions de communications unifiées entièrement intégrées pour répondre aux besoins des entreprises qui facilitent le travail à distance. Elle se distingue par son approche axée sur le client. « Nous avons réalisé que le processus d'unification des outils de communication est une tâche écrasante pour les équipes informatiques ayant une expérience limitée de la téléphonie. Notre approche vise à soulager les équipes informatiques des frais opérationnels et de support liés à l'adoption et à la gestion de ces solutions. Nos processus de cartographie approfondie de l'entreprise et notre service de transition et d'intégration assurent une transition transparente des systèmes existants vers un système UCaaS complet », déclare Dan Armstrong, PDG de Beanfield.

Le portail libre-service intuitif de Beanfield exploite la solution Ribbon Connect for Operator Connect et permet aux administrateurs d'effectuer facilement les changements quotidiens, comme l'intégration de nouveaux utilisateurs. Grâce à l'intégration étroite que permet Operator Connect, Beanfield peut gérer toutes les fonctions de télécommunications complexes, telles que les répondeurs automatiques et les files d'attente à même Teams pour le compte de ses clients, sans coût supplémentaire. Beanfield gérera également tout ce qui est lié à l'infrastructure, comme la fiabilité du temps de fonctionnement, la qualité de service, la sécurité et le support continu de haut niveau.

« La volonté de Beanfield de faciliter la migration vers Teams Phone pour les entreprises s'inscrit parfaitement dans la vision de Microsoft pour Operator Connect. Nous sommes ravis d'offrir aux entreprises canadiennes un choix supplémentaire de fournisseurs de télécommunications et nous sommes convaincus que l'engagement de Beanfield à fournir un soutien local rend l'adoption de Teams Phone encore plus attrayante », a déclaré Taimoor Husain, Modern Workplace Strategy and GTM Lead, Telcos, chez Microsoft.

À propos de Beanfield

Fondée en 1988 par le PDG Dan Armstrong, Beanfield est une société privée canadienne qui emploie plus de 500 personnes. Elle conçoit, construit, possède et exploite le plus grand réseau indépendant de fibres optiques à Toronto et à Montréal, et s'est récemment étendue à Vancouver. Engagée en faveur d'une connectivité urbaine abordable, Beanfield connecte plus de 3 600 bâtiments commerciaux et résidentiels dans l'ensemble de son portefeuille. Toutes les équipes chargées de la conception, de la construction, de l'installation et de l'expérience client sont internes, ce qui garantit une expérience efficace et rationalisée. Beanfield est une entreprise de télécommunications pas comme les autres, qui reconnaît l'importance de connecter les communautés, et pas seulement les réseaux. Comme il se doit.

Beanfield est une société de portefeuille de Digital Bridge, une société d'investissement mondiale qui se consacre aux opportunités stratégiques dans le domaine de l'infrastructure numérique.