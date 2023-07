Baanbrekend werk voor de toekomst van de cardiologie: PMcardio bundelt krachten met het Hartcentrum Aalst in een AI-gedreven R&D-partnerschap

AALST, België, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PMcardio, een marktleider in AI-aangedreven cardiovasculaire diagnostiek, is verheugd een onderzoeks- en ontwikkelingspartnerschap aan te kondigen met het Hartcentrum Aalst, een instelling met wereldwijde faam op het gebied van cardiologie. De transformatieve alliantie combineert de ultramoderne technologie van PMcardio met de wereldwijd geprezen klinische expertise van het Hartcentrum Aalst, met de ambitie om nieuwe dimensies in de cardiale zorg te ontsluiten en de resultaten voor patiënten te verbeteren.



"Door de kloof tussen medische technologie en patiëntenzorg te overbruggen, benadrukt deze samenwerking de baanbrekende rol van AI in de gezondheidszorg en het vermogen ervan om een revolutie teweeg te brengen in de diagnose en het beheer van hart- en vaatziekten", zegt Martin Herman, CEO van Powerful Medical, het deep-tech bedrijf achter PMcardio.

Het partnerschap is een strategische stap om de vooruitgang in de cardiale zorg te versnellen. Deze alliantie is erop gericht om door benutting van het potentieel van AI-technologie snelle onderzoeksverbeteringen mogelijk te maken, waardoor aandoeningen vroegtijdig kunnen worden opgespoord en behandeld en de huidige normen voor hartzorg opnieuw kunnen worden gedefinieerd.

Dr. Jozef Bartunek, co-directeur van het Hartcentrum Aalst, uit zijn enthousiasme: "Ons R&D-partnerschap met PMcardio sluit perfect aan bij onze voortdurende inspanningen om voorop te blijven lopen op het gebied van cardiovasculaire innovatie en het verbeteren van de zorgkwaliteit. We willen graag onze brede klinische expertise combineren bij het bevorderen van de vooruitstrevende AI-technologie van PMcardio, die ontwikkeld is op basis van klinisch gevalideerde datasets en die een uitzonderlijk potentieel heeft laten zien in de ECG-diagnostiek."

De AI-gestuurde klinische assistent, PMcardio, stelt medische professionals in staat om 38 cardiovasculaire aandoeningen te diagnosticeren met de precisie van een cardioloog in minder dan 5 seconden. Deze samenwerking is erop gericht om deze capaciteit te vergroten, zodat medische professionals nog beter in staat zijn om snelle, nauwkeurige en gepersonaliseerde patiëntenzorg te leveren.

"Onze samenwerking met het Hartcentrum Aalst stelt ons in staat om ons nog verder op het baanbrekende terrein van de gezondheidszorginnovatie te begeven en biedt ons toegang tot het uitgebreide klinische onderzoeksnetwerk van het Hartcentrum", legt dr. Robert Herman, Chief Medical Officer bij Powerful Medical, uit. "Samen streven we ernaar om de AI-gestuurde diagnostische ECG-capaciteiten uit te breiden bij de vroege detectie van hartfalen en acuut coronair syndroom (ACS) en bij een groot aantal voorspellende diagnoses, om zo een nieuw tijdperk van hartdiagnostiek en patiëntenzorg in te luiden."

Over PMcardio:

PMcardio is marktleider op het gebied van AI-aangedreven diagnostiek en richt zich op de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld – hart- en vaatziekten. De innovatieve klinische assistent stelt medische professionals in staat om 38 hart- en vaatziekten te diagnosticeren met de precisie van een cardioloog. In de vorm van een smartphone-applicatie digitaliseert en interpreteert het gecertificeerde medische apparaat van klasse IIb een 12-afleidingen-ECG in minder dan 5 seconden om nauwkeurige diagnoses en geïndividualiseerde behandelingsaanbevelingen voor elke patiënt te bieden.

PMcardio is nu verkrijgbaar in België – in het Engels en Frans, en ook in andere Europese landen, waardoor het breed toegankelijk is voor professionals in de gezondheidszorg in de hele regio.

Over het Hartcentrum Aalst:

Het Hartcentrum Aalst, een vooraanstaand, tertiair, niet-universitair centrum voor cardiologie, biedt innovatieve en uitgebreide zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Vanuit het streven om de hoogste normen voor patiëntenzorg te handhaven, levert het Hartcentrum Aalst voortdurend belangrijke bijdragen aan de cardiologie wereldwijd.

