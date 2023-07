Havila Kystruten AS: Oppdatering om finansieringsplan – Planlagt rettet emisjon

English Norwegian





Det vises til engelskspråklig melding fra Havila Kystruten AS («Havila Kystruten» eller «Selskapet») av i dag. Denne meldingen gir en oppsummering av nøkkelinformasjon fra meldingen. Ytterligere informasjon fremgår i den engelskspråklige meldingen.

Selskapet har, som meldt den 5. juli 2023, kommet til enighet med et stort internasjonalt privat kredittfond for finansiering på 305 millioner euro for å finansiere selskapets fire skip. Finansieringen er et obligasjonslån og har en rente på 3 måneders EURIBOR pluss 6 prosent og en PIK rente på 3,5 prosent. Forutsatt oppfyllelse av spesifikke betingelser reduseres renten til 3 måneders EURIBOR pluss 7,75%. Av lånet forfaller 50 millioner euro til kurs 107 etter 15 måneder hvor Havila Holding AS (selskapets største aksjonær i selskapet og som eier 60,42%) garanterer for oppgjøret gjennom utstedelse av usikret gjeld. Resten av gjelden løper i tre år og skal innløses til 106% av pålydende.

Av det resterende kapitalbehovet på 85 millioner euro er det nå mottatt tilbud fra Havila Holding AS om et usikret og subordinert lån på 20 millioner euro. Lånet vil ha betingelser tilsvarende det sikrede lånet.

Det gjenværende kapitalbehovet på 65 millioner euro vil søkes dekket gjennom en rettet emisjon av nye aksjer til kurs NOK 1.00, hvorav Havila Holding AS vil tegne seg for aksjer for et beløp tilsvarende 40 millioner euro. Endelig antall aksjer vil bli fastsatt av styret, og emisjonen vil bli besluttet av generalforsamling som vil bli avholdt den 20. juli 2023.

Tegningstiden for den rettede emisjonen starter 18. juli 2023 klokken 16:30 og vil bli avsluttet innen 19. juli 2023 klokken 08:00. Minstetegning utgjør 100.000 euro, med mindre andre unntak gjelder. Tegningssteder og tilretteleggere for den rettede emisjonen er Arctic Securities AS, Fearnley Securities AS, og Nordea Bank Apb, filial i Norge.

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning.

Denne børsmeldingen ble først publisert på engelsk av Arne Johan Dale, CFO i Havila Kystruten AS, den 18. juli 2023 kl. 16:30 (norsk tid).

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

