Succès de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée visant les actions Vilmorin & Cie

Limagrain franchit le seuil de 90 % du capital et des droits de vote de Vilmorin & Cie, permettant la mise en œuvre d’un retrait obligatoire

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié ce jour les résultats définitifs de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par Limagrain Participations1 sur les actions Vilmorin & Cie.

À l’issue de cette Offre, qui s’est déroulée du 22 juin 2023 au 17 juillet 2023 inclus, le Groupe Limagrain détient un total de 21 932 953 actions Vilmorin & Cie représentant 95,70 % du capital et 97,17 % des droits de vote de la Société 2.

Par conséquent, Limagrain Participations formulera prochainement une demande de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire auprès de l’AMF, conformément à ce qui avait été exprimé dans la Note d’information relative à l’Offre.

Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l’Offre, soit 62,60 euros par action Vilmorin & Cie.

Le cours de bourse de l'action Vilmorin & Cie est suspendu depuis le 18 juillet 2023 dans l’attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

1 Entité contrôlée intégralement par la Société Coopérative Agricole Limagrain, agissant de concert avec d’autres entités du Groupe Limagrain (Société Coopérative Agricole Limagrain, GLH et Sélia).

2 95,93 % du capital et 97,19 % des droits de vote si l'on prend en compte les 7 318 actions auto-détenues par la Société.

Les pourcentages sont présentés sur la base d'un capital composé d'un total de 22 917 292 actions représentant 38 675 126 droits de vote théoriques (en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général de l'AMF).



À propos

Limagrain est une coopérative agricole et un groupe semencier international détenus par 1 300 agriculteurs installés en Limagne Val d’Allier (au centre de la France). Présent dans 49 pays et rassemblant plus de 9 000 collaborateurs, le Groupe sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits agroalimentaires avec les marques : LG, Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet, Brossard.

www.limagrain.com - #Limagrain

Contacts presse :

Image 7

Anne-France Malrieu - 06 89 87 61 18

Sergio de la Calle - 06 69 58 42 34

limagrain@image7.fr

Avertissement

Le présent communiqué a été établi à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et ne saurait être considéré comme constituant une quelconque forme de démarchage aux fins d'achat ou de vente de titres financiers. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et l’acceptation de l’Offre peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, que ce soit directement ou indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Limagrain décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

