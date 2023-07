Kering : Nomination de Maureen Chiquet au Conseil d’administration

English French

Nomination de Maureen Chiquet au Conseil

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



18 juillet 2023

NOMINATION DE MAUREEN CHIQUET

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KERING

Lors de sa réunion du 18 juillet 2023, le Conseil d'administration, après consultation du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de coopter Maureen Chiquet en qualité d'administratrice indépendante pour la durée du mandat restant à courir de Daniela Riccardi (qui expire à la date de l'Assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025). Elle rejoindra le Conseil d’administration de Kering en septembre 2023.

La nomination de Maureen Chiquet sera soumise à la ratification de l'Assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

De nationalité américaine, Maureen Chiquet a plus de 35 ans d’expérience dans les secteurs de la mode et du Luxe, dont neuf ans au poste de Directrice générale internationale de Chanel.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Maureen Chiquet au sein du Conseil d'administration de Kering. Son expérience professionnelle variée, sa connaissance approfondie de notre secteur et son parcours international seront des atouts indéniables pour enrichir la diversité des profils de notre Conseil. »

Biographie

Maureen Chiquet est devenue la première Directrice générale internationale de Chanel en 2007, élevant le positionnement de la célèbre maison et développant sa présence internationale. Après avoir quitté Chanel en 2016, elle a écrit un livre, Beyond The Label : Women, Leadership and Success on Our Own Terms, qui retrace sa carrière et son point de vue unique sur le leadership des femmes. Elle préside les Conseils d'administration de Golden Goose et de La Double J, est administratrice de Canada Goose et de Credo, le réseau spécialiste de la beauté clean, et occupe la position de Senior Advisor pour Permira. Auparavant, Maureen Chiquet a siégé au Conseil d'administration de Vivendi et a été administratrice de la Yale Corporation et de la New York Academy of Art.

Après avoir obtenu un diplôme de littérature à l'université de Yale, Maureen Chiquet s'est installée à Paris pour commencer sa carrière dans le marketing chez L'Oréal. Elle s'est ensuite tournée vers la mode, rejoignant The Gap et contribuant au lancement et au développement de la marque Old Navy. Elle a été nommée présidente de Banana Republic avant de devenir COO et Présidente des opérations américaines de Chanel en 2003.

