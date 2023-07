English French

18 juillet 2023

KERING RENFORCE SA GOUVERNANCE ET SON ORGANISATION

Kering annonce aujourd’hui une série de changements au sein de sa direction générale visant à renforcer le pilotage de ses Maisons, augmenter encore son expertise métier, et consolider son organisation.

Francesca Bellettini, outre les fonctions de Présidente-Directrice générale d'Yves Saint Laurent qu’elle exerce depuis 2013, est nommée Directrice générale adjointe de Kering, en charge du Développement des Maisons. Les CEOs de toutes les marques lui seront rattachés, et elle sera chargée de piloter l'ensemble des Maisons du Groupe dans les prochaines étapes de leur développement. Afin de faciliter la transition, Francesca Bellettini prendra progressivement ses nouvelles fonctions au cours des prochains mois ; une nouvelle équipe de direction d'Yves Saint Laurent a été mise en place.

Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci depuis 2015 et membre du Comité exécutif de Kering depuis 2012, quittera la société au 23 septembre 2023. Figure centrale de l’équipe de direction de Kering depuis 18 ans, Marco Bizzarri a orchestré l'exécution de l’exceptionnelle stratégie de croissance de Gucci depuis 2015, après avoir connu le succès au sein d’autres entités du groupe Kering.

Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, est nommé Président-Directeur général de Gucci pour une période transitoire. Il a pour mission, tandis que la Maison regagne en influence et en dynamisme, de renforcer les équipes et les opérations de Gucci, et de préparer ses équipes dirigeantes et son organisation pour l'avenir. Jean-François Palus va présenter sa démission de son mandat d’administrateur de Kering et s'installera à Milan.

Jean-Marc Duplaix, Directeur financier de Kering depuis 2012, est nommé Directeur général adjoint du Groupe en charge des Opérations et des Finances. Jean-Marc Duplaix dirigera toutes les fonctions corporate du Groupe et sera chargé d’en renforcer l'efficacité et le contrôle.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : « Nous construisons une organisation plus solide pour capter pleinement la croissance du marché mondial du Luxe. Je me réjouis de continuer à travailler avec Francesca dans ses nouvelles fonctions. Tout en jouant un rôle essentiel dans la multiplication par six du chiffre d’affaires de Saint Laurent depuis qu'elle en a pris les commandes, elle a été une collaboratrice de premier ordre, et l’ensemble du Groupe pourra désormais bénéficier pleinement de son expertise. Jean-Marc a conduit notre transformation en un Groupe de Luxe intégré, et je compte sur lui pour continuer à insuffler discipline et méthode dans l'ensemble de l'organisation, et favoriser encore davantage l’excellence dans toutes nos opérations. Depuis plusieurs décennies, Jean-François a été, au quotidien, mon bras droit et mon coéquipier ; il consacrera désormais toute son énergie à fortifier notre principal actif, et je lui en suis immensément reconnaissant. » Il a ajouté : « Je tiens à remercier Marco pour sa remarquable contribution aux succès de Gucci et de Kering, et je lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets. Je suis convaincu que les changements que nous annonçons aujourd'hui mettront Kering sur la voie du succès et d'une croissance profitable à long terme. »

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2022, Kering comptait plus de 47 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros.

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com

