Crypto Blockchain Industries (CBI) :

Bilan semestriel au 30/06/2023 du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2023 :

451 470 actions

67 448,36 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 31/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

419 453 actions

95 620,19 €



Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 58 989 26 972 Nombre de transactions 83 52 Montant en capitaux 50 645,53 € 33 519,25 €

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui est en phase de tests. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E2 (Offre au public) du marché d’Euronext Growth Paris. Plus d’informations sur www.cbicorp.io

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

Annexe : détail des opérations journalières

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en € 02/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 87 0,6407 55,74 02/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 286 0,6800 194,48 03/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 2 000 0,6820 1 364,00 03/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 2 849 0,6988 1 990,88 04/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 0,7550 75,50 05/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 000 0,7500 750,00 05/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 000 0,7515 751,50 09/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 596 0,8900 1 420,44 09/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 3 000 0,9000 2 700,00 12/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 3 164 0,9000 2 847,60 13/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 500 0,9353 1 402,95 13/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 0,9830 98,30 16/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 300 1,0232 1 330,16 16/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 699 1,0500 733,95 17/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 159 0,9395 1 088,88 18/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 2 601 0,9514 2 474,59 18/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 0,9000 450,00 19/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 7 000 0,9002 6 301,40 20/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 3 000 0,9133 2 739,90 20/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 001 0,9200 920,92 23/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 891 0,9534 849,48 23/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 0,9700 485,00 24/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 500 0,9776 1 466,40 24/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 900 1,0669 960,21 25/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 100 0,9945 1 093,95 26/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 2 516 0,9685 2 436,75 26/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 516 0,9700 500,52 27/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 115 0,9900 113,85 30/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 115 1,0552 121,35 31/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 2 204 1,0120 2 230,45 31/01/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 035 1,0403 1 076,71 01/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 000 1,1490 1 149,00 01/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 2 118 1,2008 2 543,29 02/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 1,2800 1,28 02/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 967 1,3252 1 281,47 03/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 2 493 1,2552 3 129,21 07/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 392 1,1500 1 600,80 07/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 1,2200 1,22 10/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,7500 375,00 16/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 000 0,8625 862,50 17/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 000 0,8522 852,20 20/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,8350 417,50 21/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 800 0,7762 620,96 22/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 487 0,7000 340,90 23/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 14 0,7350 10,29 24/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 986 0,7476 1 484,73 28/02/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 513 0,7244 371,62 01/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 30 0,7070 21,21 02/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 370 0,7137 977,77 02/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 850 0,7194 611,49 06/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,7250 181,25 07/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 0,7380 73,80 08/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,7250 145,00 08/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,7380 147,60 09/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,7000 175,00 09/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 0,7200 72,00 10/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 1 150 0,6732 774,18 14/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,7150 178,75 14/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 250 0,7176 897,00 16/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 750 0,6707 503,03 16/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 500 0,7560 378,00 22/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 1 500 0,7272 1 090,80 23/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 24 0,7050 16,92 24/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 226 0,7150 161,59 24/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 226 0,7390 167,01 27/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 45 0,7150 32,18 28/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 95 0,7150 67,93 29/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 110 0,7150 78,65 29/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 17 0,7450 12,67 30/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,7080 141,60 30/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 93 0,7450 69,29 31/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,7020 105,30 31/03/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,7150 143,00 03/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 500 0,6830 341,50 03/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 292 0,7150 208,78 04/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,6950 173,75 05/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 250 0,7010 175,25 06/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,6990 174,75 11/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 470 0,6947 326,51 13/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,6900 172,50 13/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 470 0,7010 329,47 17/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 345 0,6871 237,05 17/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 145 0,6950 100,78 18/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 355 0,6631 235,40 21/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 400 0,6290 251,60 21/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 400 0,6350 254,00 24/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,5820 116,40 24/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,6000 120,00 25/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 0,5950 59,50 26/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,6050 90,75 26/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 150 0,6293 94,40 27/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 0,6390 191,70 27/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 300 0,6490 194,70 28/04/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 740 0,6339 469,09 03/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,5900 88,50 03/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 890 0,6349 565,06 04/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,6082 121,64 04/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,6201 124,02 08/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 200 0,5920 118,40 08/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 200 0,6020 120,40 09/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 38 0,6100 23,18 10/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 100 0,6500 65,00 11/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 400 0,6345 253,80 12/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 76 0,6100 46,36 15/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 206 0,6134 126,36 15/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 13 0,6435 8,37 16/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 250 0,5950 148,75 17/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 449 0,6172 277,12 18/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 170 0,6010 102,17 18/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 170 0,6210 105,57 19/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 130 0,6180 80,34 22/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,6150 92,25 24/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 160 0,6030 96,48 25/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 100 0,5900 59,00 25/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 202 0,6050 122,21 26/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 58 0,6190 35,90 31/05/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 110 0,5950 65,45 01/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 101 0,6090 61,51 05/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 150 0,5840 87,60 05/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 150 0,5950 89,25 07/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 204 0,5810 118,52 08/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 196 0,5810 113,88 09/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 300 0,5920 177,60 15/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 300 0,5540 166,20 15/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 300 0,5710 171,30 16/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 550 0,5691 313,01 16/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 250 0,5750 143,75 20/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 309 0,5906 182,50 21/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 450 0,5961 268,25 23/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES A 120 0,5900 70,80 23/06/2023 CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES V 400 0,6058 