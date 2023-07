VINCI Airports – Trafic au 30 juin 2023

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre, le 18 juillet 2023

L’amélioration du trafic se poursuit au 2 e trimestre 2023 (+24,1 % par rapport au 2 e trimestre 2022 ; -6, 7 % par rapport au 2 e trimestre 2019)

Hors Asie, le trafic a retrouvé son niveau de 2019 en mai et juin

Niveaux de fréquentation toujours très élevés au Portugal, en Serbie, au Mexique, en République dominicaine et au Costa Rica





Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du deuxième trimestre 2023 par rapport à ceux de la même période de 2019.

Plus de 67 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau VINCI Airports au

2e trimestre 2023 (-6,7 % par rapport à la même période de 2019). La demande toujours soutenue, servie par une offre en sièges croissante, a permis au trafic -hors Asie- de retrouver depuis le mois de mai son niveau d’avant crise. Certains aéroports des continents européens et américains se maintiennent à des niveaux de fréquentation historiques, parfois nettement supérieurs à ceux de 2019.

Le trafic s’est maintenu ce trimestre à des niveaux très supérieurs à 2019 dans tous les aéroports du Portugal, en particulier à Porto et Funchal (Madère). Les liaisons domestiques et avec les grandes métropoles européennes ont été particulièrement fréquentées. Plusieurs compagnies comme Ryanair, easyJet et SATA ont augmenté significativement leur offre en sièges, tandis que les taux de remplissage élevés et en augmentation (85,8 % en moyenne, +1,6 pts par rapport à 2019) traduisent la très forte demande. À l’aéroport de Belgrade, le trafic s’est stabilisé à plus de 20 % au-dessus des niveaux de 2019, soutenu par une demande toujours très forte sur les liaisons régionales (Turquie, Europe de l’Est, Balkans). La croissance du trafic s’est également diversifiée grâce à de nouvelles routes ouvertes par Air Serbia (8 nouvelles routes en mai dont plusieurs liaisons avec l’Italie, la Grèce, la Pologne et une avec Chicago aux États-Unis) et Wizz Air.

Au Mexique, la bonne dynamique du trafic des aéroports d’OMA s’explique par des capacités en très nette augmentation chez les quatre principales compagnies aériennes : Viva Aerobus (+83 %), Volaris (+17 %), Aeroméxico (+37 %) et American Airlines (+70 %). La demande de vols reste très forte tant sur les routes domestiques qu’internationales (États-Unis). La demande est également restée forte en République dominicaine, portée par le développement de routes sur la côte Est américaine (New York et Orlando), comme au Costa Rica, où le prolongement de certains vols d’hiver a permis d’enregistrer des résultats très bons depuis avril.

Le trafic a continué à progresser à Londres Gatwick, encouragé par une forte augmentation des programmes de vols d’easyJet, de TUI et de Wizzair. La demande a été particulièrement soutenue sur les liaisons avec Dubaï, le Portugal ou la Turquie. Le trafic est également en nette croissance à Belfast, très proche des niveaux précrise, comme à Santiago du Chili, qui a bénéficié de la forte croissance du trafic domestique (+6,5 % en juin).

Au Japon, le trafic international a fortement accéléré ce trimestre, en particulier sur les liaisons régionales (Singapour, Corée du Sud, Taïwan). Les liaisons avec la Chine se réinstaurent progressivement avec les plateformes asiatiques du réseau VINCI Airports, mais l’offre reste encore à ce stade inférieure aux niveaux précrise.

À propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère 65 aéroports dans 12 pays en Europe, en Asie et sur le continent américain. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050. www.vinci-airports.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 272 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 juin 2023

I- Evolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Juin 2023 T2 2023 Cumul à fin juin Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Variation 2023 /

2022 Variation 2023 / 2019 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 VINCI Airports +22,5 % -5,8 % +24,1 % -6,7 % +36,2 % -9,1 % Portugal (ANA) +11 % +8,2 % +15 % +9,9 % +29 % +12 % Royaume-Uni +18 % -9,4 % +19 % -11 % +38 % -16 % France +8,1 % -17 % +7,8 % -17 % +19 % -18 % Serbie +38 % +24 % +41 % +25 % +53 % +26 % Mexique (OMA) +14 % +9,4 % +13 % +11 % +20 % +14 % Etats-Unis -1,2 % -6,2 % -2,0 % -6,0 % +3,6 % -3,8 % République dominicaine (Aerodom) +4,6 % +11 % +7,5 % +13 % +15 % +14 % Costa Rica +3,0 % +37 % +3,1 % +36 % +17 % +26 % Chili (Nuevo Pudahuel) +30 % -3,2 % +26 % -7,4 % +28 % -12 % Brésil +8,2 % +3,6 % +5,5 % +3,2 % +2,0 % -5,6 % Japon (Kansai Airports) x2,0 -22 % x2,1 -25 % x2,3 -27 % Cambodge (Cambodia Airports) +96 % -57 % x2,6 -56 % x3,7 -59 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II- Evolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports 2





Juin 2023 T2 2023 Cumul à fin juin Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 VINCI Airports +13,1 % -7,2 % +12,8 % -8,6 % +17,9 % -10,6 % Portugal (ANA) +8,7 % +5,1 % +8,6 % +4,2 % +17 % +5,4 % Royaume-Uni +16 % -4,0 % +15 % -5,9 % +33 % -11 % France +8,1 % -24 % +4,6 % -25 % +7,3 % -27 % Serbie +20 % +15 % +26 % +15 % +31 % +15 % Mexique (OMA) +5,4 % -10 % +3,5 % -12 % +5,9 % -11 % Etats-Unis +6,6 % +1,3 % +0,7 % -3,6 % +0,1 % -2,7 % République dominicaine (Aerodom) +7,0 % +9,1 % +11 % +9,9 % +15 % +9,6 % Costa Rica +2,5 % +27 % +2,1 % +29 % +4,0 % +23 % Chili (Nuevo Pudahuel) +27 % -6,8 % +23 % -8,8 % +20 % -14 % Brésil +0,8 % +4,3 % +0,1 % +4,0 % -2,8 % -4,4 % Japon (Kansai Airports) +24 % -14 % +28 % -15 % +31 % -16 % Cambodge (Cambodia Airports) +80 % -54 % x2,1 -53 % x2,5 -56 %

2 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2023 Variation 2023 /

2022 Variation 2023 /

2019 Juin YTD

(6 mois) Variation 2023 /

2022 Variation 2023 /

2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 8 758 +15 % +4,8 % 15 882 +31 % +8,7 % Porto (OPO) 100 4 151 +16 % +17 % 7 074 +28 % +15 % Faro (FAO) 100 3 070 +14 % +3,7 % 4 181 +21 % +5,2 % Madère (FNC, PXO) 100 1 262 +9,9 % +40 % 2 310 +30 % +42 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 829 +22 % +21 % 1 309 +28 % +20 % TOTAL 18 070 +15 % +9,9 % 30 757 +29 % +12 % Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 11 025 +18 % -12 % 18 490 +41 % -17 % Belfast (BFS) 100 1 695 +23 % -3,9 % 2 710 +19 % -13 % TOTAL 12 720 +19 % -11 % 21 199 +38 % -16 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 2 658 +12 % -15 % 4 770 +24 % -16 % Nantes Atlantique (NTE) 85 1 824 +6,2 % -14 % 2 906 +13 % -14 % Rennes Bretagne (RNS) 49 165 -7,4 % -31 % 310 +5,5 % -26 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 25 -7,0 % -22 % 206 +26 % -21 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 22 +22 % +7,5 % 147 +50 % -19 % Toulon Hyères (TLN) 100 86 -29 % -42 % 140 -26 % -45 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 63 +22 % -49 % 117 +29 % -46 % TOTAL 4 846 +7,8 % -17 % 8 603 +19 % -18 % Serbie Belgrade (BEG) 100 1 973 +41 % +25 % 3 287 +53 % +26 % TOTAL 1 973 +41 % +25 % 3 287 +53 % +26 % Mexique Monterrey (MTY) 29,99 3 300 +20 % +13 % 6 102 +28 % +15 % Chihuahua (CUU) 29,99 471 +7,3 % +7,8 % 898 +18 % +14 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 564 +8,5 % +32 % 1 081 +19 % +41 % Culiacan (CUL) 29,99 657 +4,1 % +1,5 % 1 248 +9,7 % +2,7 % Mazatlan (MZT) 29,99 395 +12 % +41 % 813 +13 % +37 % Acapulco (ACA) 29,99 241 +20 % +8,1 % 501 +25 % +15 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 169 +6,6 % +7,2 % 322 +16 % +9,8 % Torreon (TRC) 29,99 183 +1,8 % -0,4 % 349 +11 % +2,0 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 138 -4,4 % -0,2 % 329 +6,0 % -4,9 % Durango (DGO) 29,99 124 -0,6 % +2,5 % 236 +2,3 % +9,6 % Zacatecas (ZCL) 29,99 109 -1,2 % -11 % 203 +3,8 % -7,6 % Tampico (TAM) 29,99 140 +11 % -27 % 262 +18 % -27 % Reynosa (REX) 29,99 133 -3,2 % +6,7 % 250 +2,7 % +10 % TOTAL 6 626 +13 % +11 % 12 593 +20 % +14 % En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2023 Variation

2023 /

2022 Variation

2023 /

2019 Juin YTD

(6 mois) Variation

2023 /

2022 Variation

2023 /

2019 Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 776 -0,4 % -18 % 1 556 +6,9 % -8,8 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 555 -2,0 % +3,3 % 2 855 +3,5 % +4,3 % Atlantic City (ACY) MC* 238 -7,5 % -17 % 446 -5,6 % -26 % TOTAL 2 568 -2,0 % -6,0 % 4 857 +3,6 % -3,8 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 340 +6,6 % +21 % 2 679 +12 % +26 % Puerto Plata (POP) 100 142 +0,9 % -29 % 415 +25 % -24 % Samana (AZS) 100 28 x2,7 -22 % 75 x2,7 -28 % La Isabela (JBQ) 100 25 +21 % +22 % 46 +13 % +18 % TOTAL 1 535 +7,5 % +13 % 3 216 +15 % +14 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 395 +3,1 % +36 % 929 +17 % +26 % TOTAL 395 +3,1 % +36 % 929 +17 % +26 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 5 184 +26 % -7,4 % 11 134 +28 % -12 % TOTAL 5 184 +26 % -7,4 % 11 134 +28 % -12 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 613 +7,8 % +8,0 % 3 447 +4,3 % -6,9 % Manaus (MAO) 100 625 +3,7 % -7,6 % 1 327 -0,4 % -6,9 % Porto Velho (PVH) 100 148 -12 % -14 % 336 -10 % -9,5 % Boa Vista (BVB)

Rio Branco (RBR) 100

100 102

86 +16 %

+11 % +27 %

+17 % 205

183 +9,3 %

+2,4 % +25 %

+11 %



TOTAL 2 607 +5,5 % +3,2 % 5 566 +2,0 % -5,6 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 5 355 x3,6 -35 % 9 971 x3,9 -38 % Itami (ITM) 40 3 622 +37 % -9,7 % 7 097 +52 % -10 % Kobé (UKB) 40 829 +39 % +4,7 % 1 662 +63 % +5,6 % TOTAL 9 806 x2,1 -25 % 18 729 x2,3 -27 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 990 x2,3 -31 % 1 933 x3,2 -36 % Siem Reap (REP) 70 212 x5,0 -75 % 517 x8,6 -77 % Sihanoukville (KOS) 70 12 +25 % -97 % 30 x2,3 -96 % TOTAL 1 215 x2,6 -56 % 2 480 x3,7 -59 % Total VINCI Airports 67 545 +24,1 % -6,7 % 123 351 +36,2 % -9,1 % *MC : Management Contract

IV- Mouvements commerciaux par aéroport





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de Vinci Airports (%) T2 2023 Variation 2023 /

2022 Variation 2023 /

2019 Juin YTD

(6 mois) Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 56 522 +8,7 % -0,6 % 106 598 +18 % +2,2 % Porto (OPO) 100 26 939 +9,2 % +6,9 % 47 437 +16 % +4,0 % Faro (FAO) 100 19 321 +8,5 % +0,6 % 27 318 +13 % +3,4 % Madère 100 8 555 +3,3 % +26 % 16 376 +19 % +28 % Açores 100 9 754 +11 % +19 % 15 910 +12 % +17 % TOTAL 121 172 +8,6 % +4,2 % 213 749 +17 % +5,4 % Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 67 502 +9,2 % -11 % 117 158 +31 % -14 % Belfast (BFS) 100 16 301 +50 % +22 % 27 106 +42 % +9,5 % TOTAL 83 803 +15 % -5,9 % 144 264 +33 % -11 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 25 295 +7,8 % -22 % 46 097 +13 % -25 % Nantes Atlantique (NTE) 85 13 486 +5,0 % -27 % 21 714 +6,8 % -29 % Rennes Bretagne (RNS) 49 1 893 -6,8 % -48 % 3 735 +3,7 % -44 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 406 -6,5 % -1,0 % 2 823 +2,9 % -7,6 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 657 -27 % -15 % 4 702 -5,9 % -10 % Toulon Hyères (TLN) 100 2 723 -3,8 % -17 % 3 528 -12 % -28 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 349 +13 % -46 % 2 538 -2,4 % -47 % TOTAL 46 809 +4,6 % -25 % 87 468 +7,3 % -27 % Serbie Belgrade (BEG) 100 20 720 +26 % +15 % 36 286 +31 % +15 % TOTAL 20 720 +26 % +15 % 36 286 +31 % +15 % Mexique (OMA) Monterrey (MTY) 29,99 25 402 +19 % -8,7 % 49 041 +23 % -8,0 % Chihuahua (CUU) 29,99 5 300 -4,6 % -17 % 10 266 -4,5 % -16 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 474 -3,2 % -3,7 % 9 000 +1,8 % +2,6 % Culiacan (CUL) 29,99 5 682 -8,0 % -14 % 11 243 -5,0 % -11 % Mazatlan (MZT) 29,99 3 388 +2,3 % +14 % 7 196 -0,8 % +13 % Acapulco (ACA) 29,99 3 017 -0,5 % -29 % 6 692 -1,6 % -26 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 3 334 +3,4 % -15 % 6 397 +0,9 % -15 % Torreon (TRC) 29,99 2 422 -19 % -26 % 5 032 -11 % -22 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 1 567 -25 % -27 % 3 749 -16 % -26 % Durango (DGO) 29,99 2 591 -9,9 % -9,0 % 5 049 -4,8 % -5,0 % Zacatecas (ZCL) 29,99 1 271 +4,8 % -6,7 % 2 440 +7,4 % -6,7 % Tampico (TAM) 29,99 2 139 +13 % -22 % 3 910 +8,2 % -27 % Reynosa (REX) 29,99 1 154 -8,6 % +3,2 % 2 230 -4,5 % +6,2 % TOTAL 61 741 +3,5 % -12 % 122 245 +5,9 % -11 % Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de Vinci Airports (%) T2 2023 Variation 2023 /

2022 Variation 2023 /

2019 Juin YTD

(6 mois) Variation 2023 / 2022 Variation 2023 / 2019 Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 5 231 -0,1 % -26 % 10 553 +2,1 % -18 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 30 073 +0,6 % +0,2 % 56 410 -0,9 % +0,0 % Atlantic City (ACY) MC* 2 426 +3,5 % +19 % 4 644 +8,7 % +8,8 % 37 730 +0,7 % -3,6 % 71 607 +0,1 % -2,7 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 12 662 +11 % +22 % 25 413 +13 % +23 % Puerto Plata (POP) 100 990 -1,5 % -32 % 2 770 +13 % -27 % Samana (AZS) 100 362 x2,4 +18 % 792 x2,2 -0,5 % La Isabela (JBQ) 100 1 876 +3,7 % -19 % 4 069 +13 % -17 % TOTAL 15 916 +11 % +9,9 % 33 146 +15 % +9,6 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 4 344 +2,1 % +29 % 9 910 +4,0 % +23 % TOTAL 4 344 +2,1 % +29 % 9 910 +4,0 % +23 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 32 371 +23 % -8,8 % 67 631 +20 % -14 % TOTAL 32 371 +23 % -8,8 % 67 631 +20 % -14 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 12 535 -1,6 % +7,1 % 25 963 -5,7 % -7,1 % Manaus (MAO) 100 6 867 +4,4 % +1,6 % 13 927 +0,8 % +0,8 % Porto Velho (PVH) 100 1 343 -15 % -5,6 % 2 991 +0,8 % -8,1 % Boa Vista (BVB) 100 752 +6,4 % +27 % 1 482 -1,2 % +24 % Rio Branco (RBR) 100 723 +29 % -8,5 % 1 549 +18 % -8,9 % TOTAL 22 687 +0,1 % +4,0 % 46 837 -2,8 % -4,4 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 37 683 +77 % -28 % 70 389 +77 % -31 % Itami (ITM) 40 34 334 +2,5 % +0,0 % 68 234 +7,5 % -0,3 % Kobé (UKB) 40 8 377 +6,0 % +11 % 16 958 +11 % +16 % TOTAL 80 394 +28 % -15 % 155 581 +31 % -16 % Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 9 258 +85 % -31 % 17 625 x2,1 -35 % Siem Reap (REP) 70 2 891 x5,8 -68 % 6 090 x7,6 -72 % Sihanoukville (KOS) 70 485 +14 % -88 % 1 010 +30 % -87 % TOTAL 12 634 x2,1 -53 % 24 725 x2,5 -56 % Total VINCI Airports 540 321 +12,8 % -8,6 % 1 013 449 +17,9 % -10,6 % *MC : Management Contract













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

