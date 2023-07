Q2 påvirket av fallende priser, men sterkere utsikter for neste sesong

English Norwegian

Oslo, 19. juli 2023: EBITDA eksklusive spesielle poster1 var USD 252 millioner i andre kvartal, sammenlignet med USD 1 475 millioner ett år tidligere. Nettoresultat henførbart til aksjonærer i Yara International ASA var USD -300 millioner (USD -1,18 per aksje) sammenlignet med USD 664 millioner (USD 2,61 per aksje) i andre kvartal 2022.

Hovedelementene i resultatet for andre kvartal er:

Solid kontantstrøm i et marked preget av lave marginer

Fallende priser resulterte i ytterligere posisjonstap, men positiv utvikling er sannsynlig i 3. kvartal basert på siste prisutvikling

Positiv volumeffekt fra høyere leveranser av premium-produkter

Forbedret etterspørsel og utsikter for strammere nitrogenmarked i ny sesong

- Resultatet for andre kvartal er påvirket av den fallende pristrenden vi har sett så langt i 2023, som presser marginene for hele bransjen. Den siste tidens prisvekst tyder imidlertid på sterkere etterspørsel fremover, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Salgsvolumer for nitrogenindustrien i Europa økte i løpet av andre kvartal, og leveranser for sesongen i helhet endte på samme nivå som året før. Sett i sammenheng med lagerbeholdninger overført fra forrige sesong, indikerer dette økt applikasjon av gjødsel denne sesongen.

Prisutviklingen den siste tiden indikerer sterkere etterspørsel og et strammere ureamarked på vei inn i ny sesong, til tross for en betydelig økning i global produksjonskapasitet. Kombinert med sterke insentiver for bønder og lave lagerbeholdninger hos europeiske produsenter, danner dette et positivt bakteppe for nitratmarkedet. Basert på den nylige prisutviklingen også for fosfat- og kaliumpriser er en marginforbedring sannsynlig i tredje kvartal.

- Yaras fleksible forretningsmodell har vist sin motstandsdyktighet gjennom et marked preget av stor prisvolatilitet og omstilling av våre leverandørkjeder. Jeg er takknemlig overfor hele Yara-organisasjonen som fortsetter å håndtere den utfordrende markedssituasjonen, samtidig som vi leverer på våre strategiske prioriteringer. Takket være Yaras sterke markedsposisjon og motstandsdyktighet er vi unikt posisjonert for lønnsom avkarbonisering av gjødselindustrien gjennom attraktive investeringer i blå ammoniakkproduksjon i USA, som i tillegg vil betjene nye forretningssegmenter, som for eksempel maritimt drivstoff, sier Holsether.

Yara fortsetter å lede omstillingsprosessen innen energisektoren og videreutvikler sin prosjektportefølje innen ren ammoniakk. Blå ammoniakkproduksjon i USA representerer en stor mulighet for lønnsom avkarbonisering og har potensiale til å drive utvikling av nye bruksområder inkludert skipsfart, energiproduksjon og bruk av ammoniakk som energibærer. På selskapets kapitalmarkedsdag den 26. juni 2023, definerte Yara sin ambisjon om å utvikle to fullskala blå ammoniakkprosjekter i USA. I tillegg til et tidligere annonsert prosjekt med Enbridge, er et mulig prosjekt i samarbeid med BASF en kandidat til prosjekt nummer to.

Om Yara

Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.

For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2022 hadde Yara en omsetning på 24 milliarder USD.

