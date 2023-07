Havila Kystruten AS: Nøkkelinformasjon om reparasjonsemisjon

English Norwegian





Det vises til Havila Kystruten AS' ("Selskapet") børsmelding den 18. juli 2023 om gjennomført rettet emisjon ("Emisjonen") av nye aksjer i Selskapet og til at Selskapet vurderer å gjennomføre en reparasjonsemisjon av inntil 60 000 000 nye aksjer til samme tegningskurs som i Emisjonen ("Reparasjonsemisjonen").



Betingelsene for Reparasjonsemisjonen ble kunngjort den 18. juli 2023.



Siste dag inklusive: 18. juli 2023

Ex-dato: 19. juli 2023

Eierregisterdato: 20. juli 2023

Maksimalt antall nye aksjer: 60 000 000

Tegningskurs: NOK 1,00 per aksje



Annen informasjon: Reparasjonsemisjonen er betinget av



i) beslutning i Selskapets ekstraordinære generalforsamling, planlagt avholdt 20. juli 2023,

ii) publisering av nødvendig prospekt og

iii) gjeldende markedspris for Selskapets aksjer i etterkant av gjennomføringen av Emisjonen.



Styret kan beslutte at Reparasjonsemisjonen ikke skal gjennomføres dersom Selskapets aksjer omsettes under tegningskursen for Reparasjonsemisjonen i tilstrekkelige volumer.

Reparasjonsemisjonen vil ikke være tilgjengelig for aksjonærer som oppholder seg i jurisdiksjoner hvor tilbudet ikke kan fremsettes lovlig eller i jurisdiksjoner utenom Norge hvor tilbudet ville foranlediget krav om notifikasjon, registrering eller lignende.



Denne informasjonen er kunngjort med bakgrunn i Euronext Growth Oslo Regelbok og av Arne Johan Dale, finansdirektør i Havila Kystruten AS, den 19 June 2023 kl. 09:00.



Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706