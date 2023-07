À la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, chaque Joueuse du match Visa fera gagner les entreprises dirigées par des femmes

TORONTO, 19 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaire exclusif des services de paiement de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, Visa étend, pour la première fois, son programme de bourse Joueuse du match Visa aux petites entreprises détenues par des femmes. Ce sont ainsi 500 000 $ qui seront remis tout au long des 64 matchs, et répartis potentiellement sur 32 pays qualifiés.



Visa Canada annonce aujourd'hui avoir sélectionné le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone comme bénéficiaire de son programme de bourses aux petites entreprises Joueuse du match Visa.

Lorsqu'un membre de l'équipe nationale féminine du Canada recevra le trophée Visa de la Joueuse du match au cours du tournoi, des fonds seront versés au Conseil canadien pour l'entreprise autochtone pour soutenir les femmes entrepreneures autochtones. Pour lancer l'initiative, Visa Canada versera une contribution initiale de 25 000 $CAD pour soutenir les entreprises détenues par des femmes autochtones.

Comment ça marche?

Le trophée Joueuse du match Visa est décerné, à chacun des 64 matches, à l'athlète jugée par le public comme ayant été la plus remarquable de la rencontre. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ sera l'occasion pour les téléspectateurs de non seulement célébrer les femmes sur le terrain mais aussi, pour la première fois, de contribuer à faire progresser la gent féminine dans le monde des affaires.Jusqu'au match final, Visa octroiera 64 subventions au bénéficiaire désigné originaire du pays de l'équipe nationale représentée par la joueuse de soccer couronnée de succès.

« Qu'on soit dans le monde du sport ou des affaires, pour réussir dans son métier, il faut une immense passion, de la persévérance et du cran, déclare Heather Nobes, cheffe du marketing de Visa Canada. Chez Visa, on sait que les équipes et les petites entreprises renforcent les communautés. L'entreprise est fière de nommer le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone comme bénéficiaire de son programme de bourses, de soutenir les entreprises détenues par des femmes autochtones et de poursuivre son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes sur le terrain et en dehors. »

La dotation de la Joueuse du match Visa va de 5 000 $ pour les 48 matchs du premier tour à 50 000 $ pour la finale. Tout au long du tournoi, Visa versera un total de 500 000 $ en bourses pour soutenir les petites entreprises détenues par des femmes à l'échelle mondiale.

« C'est un honneur pour nous de participer à cette initiative visant à fournir aux femmes autochtones de tout le Canada une aide financière qui leur permettra de faire croître leurs entreprises, de favoriser la réconciliation économique et de contribuer à la santé et au bien-être des communautés qu'elles soutiennent, affirme Tabatha Bull, présidente-directrice générale du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone. Les femmes autochtones entrepreneures constituent le segment des entreprises autochtones qui connaît la plus forte croissance. Cette bourse permet à tout un chacun de contribuer à leur succès en regardant ces matches, en encourageant les incroyables athlètes canadiennes et en votant! »

Soutenir les femmes dans le sport et les affaires

Des initiatives telles que les bourses Joueuse du match Visa pour les petites entreprises et le Centre pour les petites entreprises Visa , qui propose des ressources et des solutions d'aide, font partie de l'engagement de Visa à soutenir les petites entreprises.

Sur le plan du sport, Visa a pris l'engagement de donner aux femmes les moyens d'agir dans l'ensemble de son organisation et en apportant son soutien à la marque. Depuis plus de 15 ans, l'investissement de Visa dans le soccer féminin préconise l'équité, l'inclusion et la création de liens significatifs avec les athlètes, les partisans et les communautés du monde entier.

Visa est le premier partenaire mondial du soccer féminin de la FIFA et le premier commanditaire autonome du soccer féminin de l'UEFA en plus de parrainer des équipes nationales telles que Canada Soccer et les fédérations américaine et mexicaine de soccer.

Visa apporte également son soutien à 34 joueuses de soccer par l'entremise de son programme Équipe Visa. Ce nouveau groupe d'athlètes - provenant de 27 marchés - représente le plus grand nombre de joueuses de soccer dans l'histoire de l'Équipe Visa et peut se targuer de compter la capitaine de l'équipe canadienne Christine Sinclair et Ashley Lawrence dans ses rangs. Ce programme renforce la volonté de Visa de rapprocher le monde par le sport et de défendre les athlètes féminines à un moment où le soccer féminin atteint de nouveaux sommets.

Pour en savoir plus sur le soutien que Visa apporte aux athlètes et sur les projets entourant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 2023, Australie et Nouvelle-Zélande, cliquez , ici .

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce à un réseau de paiements à la fois innovant, pratique, fiable et sécurisé, permettant aux particuliers, aux entreprises et aux économies de connaître le succès. Convaincus que les économies qui incluent tout un chacun, partout, améliorent le sort du monde entier, nous considérons l'accès comme un élément fondamental de l'avenir du mouvement monétaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur visa.com.