mdf commerce annonce la date de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2024

MONTRÉAL, 19 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2024.

Date : Mercredi 9 août 2023 Heure : 9 h - Heure avancée de l'Est Participation : Inscription en ligne - Cliquez ici À composer : 1 833 630-1956 (ou le 412 317-1837 pour l’international)

SVP, demander à joindre l'appel de mdf commerce inc.

Une réécoute de la webdiffusion sera disponible pour une année, jusqu’au 9 août 2024 à minuit (heure avancée de l’Est), via le même lien à la suite de la conférence téléphonique.

Veuillez consulter la section des relations avec les investisseurs de notre site Internet afin de consulter les résultats avant la conférence téléphonique.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement électronique (anciennement « approvisionnement stratégique »), de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 650 employés basés au Canada, aux États-Unis, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 877 677-9088.

Pour plus d’informations

Brigitte Guay, directrice - communications corporatives

Sans frais : 1 877 677-9088, poste 5123

Courriel : brigitte.guay@mdfcommerce.com