Kallelse till extra bolagsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Bolagets aktier må kunna utgivas i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av maximalt 127 335 000 och B-aktier till ett antal av högst 1 570 465 000.



Styrelsen skall efter begäran från innehavaren av aktie av serie A låta konvertera sådan innehavares A-aktie till aktie av serie B. Framställningen om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas konverterade.



Bolagets styrelse skall i januari månad varje år behandla frågor om konvertering till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars ägare framställt begäran om konvertering under föregående kalenderår. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om konvertering även vid andra tidpunkter. Konvertering skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.