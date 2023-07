HIGHCO : MARGE BRUTE T2 2023

English French

Aix-en-Provence, le 19 juillet 2023 (18h)

HIGHCO : ACTIVITÉ STABLE AU T2/S1 2023 (MB +0,1% / +0,3%) ; RÉSULTATS SEMESTRIELS ESTIMÉS STABLES

Légère croissance d’activité au T2/S1 2023

Marge Brute (MB) T2 2023 (1) de 19,53 M€ en hausse de +0,1% à données publiées et à PCC ( 2 ) .

de 19,53 M€ en hausse de +0,1% à données publiées et à PCC . MB S1 2023 (1) de 38,43 M€ en hausse de +0,3% à données publiées et à PCC (2 ) .

de 38,43 M€ en hausse de +0,3% à données publiées et à PCC . Croissance des activités digitales (T2 PCC à +5,6% ; S1 PCC à +3,4%) et activités offline en repli

(T2 PCC à -10,1% ; S1 PCC à -5,5%).

(T2 PCC à -10,1% ; S1 PCC à -5,5%). Légère progression des activités en France (T2 PCC à +0,3% ; S1 PCC à +0,6%) et repli moins marqué à l’International (T2 PCC à -1,0% ; S1 PCC à -1,7%).

Résultats semestriels 2023 : RAO(3) et marge opérationnelle(3) attendus stables

Point sur le marché de la grande distribution française

Guidances 2023 réitérées







Marge brute (en M€)(1) 2023 2022 Variation

2023 / 2022 T1 18,90 18,80 +0,5% T2 19,53 19,51 +0,1% S1 38,43 38,31 +0,3%

(1) Procédures d’examen limité des Commissaires aux Comptes en cours.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(3) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration. Marge opérationnelle : RAO / Marge brute.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « HighCo réalise un début d’année conforme à ses attentes, avec une légère croissance d’activité (+0,3 %) et anticipe le maintien de son niveau de rentabilité.

Les opérations capitalistiques en cours dans le secteur de la grande distribution française s’ajoutent à un environnement déjà très agité par un niveau d’inflation soutenu sur les prix de l’alimentation. Le contexte actuel est complexe pour l’ensemble des acteurs du marché. Face à cette actualité, les équipes du Groupe sont pleinement mobilisées pour accompagner leurs clients. »

LÉGÈRE CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T2/S1 2023 PORTÉE PAR LE DIGITAL

Après un T1 2023 en légère hausse (+0,5% PCC), HighCo affiche, comme anticipé, une croissance d’activité quasi stable au T2 2023 avec une marge brute de 19,53 M€ (+0,1% PCC).

Le Digital est en hausse de +5,6% tiré sur le trimestre par les offres promotionnelles dématérialisées. Les activités offline s’affichent quant à elles en fort repli de -10,1% sur le trimestre.

Ainsi, au S1 2023, les activités du Groupe s’affichent en légère progression de +0,3% à 38,43 M€. Le Digital, en hausse de +3,4% sur le semestre, bénéficie notamment du dynamisme des activités de SMS push (+24% en volume). La part des activités digitales dans la marge brute du Groupe progresse, passant de 65,3% au S1 2022 à 67,3% au S1 2023.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires du Groupe au S1 2023 s’élève à 76,4 M€.

Légère progression des activités en France et repli moins marqué à l’International

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2023 / 2022



% Marge brute globale



2023 2022 T1 16,30 16,14 +1,0% 86,3% T2 17,10 17,05 +0,3% 87,5% S1 33,40 33,19 +0,6% 86,9%

En France, la marge brute est en légère hausse de +0,3% à 17,10 M€ au T2 2023.

Bénéficiant d’une base trimestrielle favorable (T1 et T2 2022 respectivement de +6,9% et +1,4%), les activités digitales sont en hausse de +7,4% au T2 2023. Les activités offline sont, en revanche (T1 et T2 2022 respectivement de -9,1% et +7,2%), en fort repli sur le trimestre (-13,2%).

Le S1 2023 s’affiche ainsi en légère croissance de +0,6%, la France représentant sur le semestre 86,9% de la marge brute du Groupe. Les activités digitales sont en hausse de +4,6% sur le semestre et leur part progresse fortement pour atteindre 68,5% de la marge brute. Représentant plus du quart des activités de la France, le Mobile est stable sur le semestre (-0,5%) avec une base comparable 2022 très exigeante (+19,7% au S1 2022). Les activités offline sont en retrait en France sur le semestre de -7,0%.

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2023 / 2022



% Marge brute globale



2023 2022 T1 2,59 2,65 -2,3% 13,7% T2 2,43 2,46 -1,0% 12,5% S1 5,03 5,11 -1,7% 13,1%

A l’International, la baisse d’activité au T2 2023 (-1,0%) est moins forte que précédemment et la marge brute s’affiche à 2,43 M€.

En Belgique, comme anticipé, la marge brute se replie légèrement de -0,8%. Après plusieurs années de baisse, les activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles sont en croissance sur la période.

Les activités dans les Autres pays (Espagne & Italie) restent bien orientées (-1,8% sur une base comparable de +56,8% au T2 2022) et représentent 2,0% de la marge brute du Groupe.

Sur le S1 2023, les activités à l’International sont ainsi en repli de -1,7% à 5,03 M€ et représentent 13,1% de la marge brute du Groupe. En retrait (-4,5%), la part du Digital dans les activités internationales représente 59,3% de la marge brute.



RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023 ATTENDUS STABLES

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, le Groupe anticipe :

u n RAO (3) stable (S1 2022 : 9,97 M€) ;

(S1 2022 : 9,97 M€) ; une marge opérationnelle(3) stable (S1 2022 : 26,0%).

La publication des résultats semestriels 2023 aura lieu le mercredi 13 septembre prochain (après la clôture des marchés). Une conférence téléphonique (analystes) se tiendra le jeudi 14 septembre à 11 heures.

POINT SUR LE MARCHÉ DE LA GRANDE DISTRIBUTION FRANÇAISE

Les actualités relatives au secteur de la grande distribution française sont nombreuses depuis le début de l’année : guerre des prix, négociations avec les industriels de la grande consommation, évolution des habitudes de consommation et d’achat, rapprochements, alliances, situation financière, etc.

HighCo est en particulier attentif à l’évolution de la situation de son client historique Casino. A date, le Groupe constate l’absence d’impact de cette situation sur ses activités et ses comptes semestriels clôturés au 30 juin 2023. HighCo suivra de près les décisions prises dans les prochaines semaines dans ce dossier, afin d’anticiper les impacts potentiels pour le Groupe à court et moyen terme.

GUIDANCES 2023 RÉITÉRÉES

Le niveau d’activité publié au T2 2023 et la stabilité anticipée des résultats semestriels permettent au Groupe de réitérer ses guidances 2023 :

une marge brute stable (MB 2022 : 77,16 M€) ;

(MB 2022 : 77,16 M€) ; une marge opérationnelle (RAO / MB) de l’ordre de 21% (marge opérationnelle 2022 : 21,0%).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

La publication aura lieu après la clôture des marchés .

Résultats S1 2023 : mercredi 13 septembre 2023

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 14 septembre 2023 à 11h

Marge brute T3 2023 et 9 mois 2023 : mercredi 18 octobre 2023

Marge brute T4 2023 et 12 mois 2023 : mercredi 24 janvier 2024

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe