Sunwing donne aux Canadiens plus de raisons d’aimer Meliá Hotels and Resorts, notamment des avantages exclusifs et une escapade tout compris en République dominicaine

MONTRÉAL, 19 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les clients de Sunwing ont encore le temps de profiter de réductions exclusives et de rabais sur les commodités, en plus de courir la chance de gagner une escapade pour deux personnes avec Meliá Hotels and Resorts en République dominicaine. Les Canadiens peuvent réserver jusqu’au 31 juillet 2023 pour explorer cette destination populaire lors d’une escapade sur mesure, qu’ils souhaitent profiter pleinement de l’été avec une aventure dans le Sud ou prendre de l’avance pour les vacances familiales du temps de fêtes ou de la semaine de relâche. En juillet, Sunwing fait des rêves de vacances une réalité à un prix accessible avec des incitatifs trop beaux pour être ignorés.



En plus des réductions d’une durée limitée dans certains hôtels, aucun supplément pour personnes seules et la gratuité pour le premier enfant, les clients qui achètent un forfait vacances Sunwing dans une propriété Meliá Hotels and Resorts à Punta Cana d’ici le 31 juillet 2023, pour un départ d’ici le 30 avril 2024, seront automatiquement inscrits pour courir la chance de gagner une escapade tout compris de sept nuitées pour deux personnes au Garden Suites by Meliá. Les clients qui ne font pas d’achat sont également admissibles au tirage. Cependant, ils n’ont droit qu’à un seul bulletin de participation pendant la période du concours et doivent remplir un formulaire sur Sunwing.ca*. Le gagnant du concours sera transporté vers ce luxueux hôtel qui offre des hébergements haut de gamme, tels que des chambres avec accès piscine, ainsi qu’une vue spectaculaire de la célèbre plage de Bavaro.

« Nous sommes fiers de proposer les expériences de vacances tout compris les plus prisées dans les Caraïbes, en partenariat avec Meliá Hotels and Resorts, et ce mois-ci, nous sommes ravis d’offrir aux clients de Sunwing des incitatifs de réservation exclusifs pour les propriétés Meliá à Punta Cana afin qu’ils puissent découvrir ce coin de paradis », a dit Lyne Chayer, directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Qu’il s’agisse de tarifs réduits, de rabais sur place ou de la chance de gagner une escapade pour deux, les Canadiens ont plus de raisons de prendre des vacances avec Meliá et peuvent le faire facilement avec Vacances Sunwing. Cet hiver, nous offrons aux clients davantage de forfaits vacances et de vols directs vers Punta Cana à bord de Sunwing Airlines, depuis plusieurs aéroports canadiens d’un océan à l’autre, y compris Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. »

Meliá Hotels and Resorts accueille tous les voyageurs sous le soleil pour des vacances inoubliables le long des côtes les plus prisées de la République dominicaine. Les clients à la recherche d’une retraite familiale ou d’une oasis réservée aux adultes qui optent pour un surclassement de chambre (offert dans certaines propriétés) profiteront de commodités bien pensées, de spacieux hébergements avec des touches modernes, d’activités passionnantes, d’un service haut de gamme rehaussé ainsi que de l’accès à des sections exclusives.

Pendant tout le mois, les propriétés de Meliá Hotels and Resorts à Punta Cana offrent des réductions spéciales au spa (valides pour des séjours d’au moins quatre nuitées) et au parc Katmandu. Pour une escapade tropicale encore plus mémorable, ces incitatifs se combinent également à la Promesse Sunwing, qui comprend la franchise gratuite pour le premier bagage enregistré, d’une valeur de plus de 100 $ aller-retour, pour les clients qui voyagent avec un forfait vacances Sunwing, à bord de Sunwing Airlines.

Pour plus d’informations ou pour réserver votre retraite aux Meliá Hotels and Resorts en République dominicaine, visitez www.sunwing.ca ou communiquez avec un agent de voyages afin de profiter d’excellents tarifs et de courir la chance de gagner des vacances tout compris.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de nos de notre partenaire de gestion à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d’accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

