Ruffles® et PFK® reviennent pour une collaboration épique et 11 pistes musicales d’inspiration gustative

MISSISSAUGA, Ontario, 19 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Préparez vos papilles et montez le son, car les alléchantes croustilles Ruffles® Poulet recette originale MD PFK sont de retour pour la deuxième année consécutive afin de vous offrir un MAXIMUM DE CROQUANT et un MAXIMUM DE SAVEUR. Pour célébrer le retour de ce délicieux lancement à durée limitée, Ruffles et PFK® présentent 11 rythmes et croquants : un ensemble d’enregistrements explosifs créés avec les sons alléchants du poulet qui grésille et des croustilles qui craquent, le tout inspiré des 11 fines herbes et épices qui composent l’assaisonnement pour poulet de la Recette originaleMD de PFK.

Chaque piste savoureuse a été créée en combinant des sons uniques et expérimentaux, comme le craquement inimitable d’une croustille ondulée Ruffles et la première bouchée d'un morceau croquant et chaud de poulet frit Kentucky. Le résultat? Un ensemble de pistes musicales offrant un MAXIMUM de croquant et de volume. Avec des rythmes allant du hip hop au trap en passant par la dance pop et la techno, ces enregistrements sont prêts pour que les Canadiens puissent créer leur propre chef-d'œuvre musical en ajoutant leur propre remix ou couplet aux rythmes.

« Nous portons cette collaboration à un tout autre niveau en apportant les sons emblématiques de Ruffles et de PFK aux genres musicaux que les Canadiens adorent. », a déclaré Lisa Allie, directrice principale du marketing de PepsiCo Canada Aliments. «Nous avons hâte que nos fans prennent autant de plaisir à remixer les morceaux que nous en avons pris à les créer.»

Ruffles et PFK ont fait équipe avec l'artiste hip-hop canadien Connor Price pour ajouter son propre remix aux 11 rythmes et croquant et veulent inspirer les Canadiens à faire de même. En tant que musicien qui met un maximum de créativité et d'énergie dans sa musique pour sortir des morceaux qui augmentent le volume de la musique hip-hop traditionnelle, Connor est le partenaire idéal pour donner une tournure unique aux rythmes des marques.

« PFK offre véritablement une expérience sensorielle, tant par les arômes de ses 11 fines herbes et épices que par la saveur de son poulet doré et croustillant emblématique. Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à Ruffles pour un produit qui s'est envolé des rayons et de porter l'expérience sonore à un tout autre niveau grâce aux morceaux de Connor Price. », a affirmé Jordan Sequeira, gestionnaire de la marque et des partenariats, PFK Canada.

Suivez @RufflesCanada sur TikTok ou consultez la bibliothèque de musique commerciale de TikTok pour écouter les Rythmes et croquants; les premiers titres sont sortis aujourd’hui et d’autres sont prévus dans les semaines à venir. On encourage les abonné·es à faire preuve de créativité et à partager leurs interprétations uniques et croustillantes des morceaux avec des raps, des remixages et même des danses en utilisant le mot-clic #Rufflesx11RythmesPFK. Les créateurs et créatrices TikTok pourraient même se faire accompagner par d’autres pour créer des duos!

Ne manquez pas votre chance ! Procurez-vous dès aujourd'hui un sac de croustilles Ruffles à saveur de poulet recette originale PFK partout où les produits Ruffles sont vendus et dans certains restaurants PFK au Canada.

À propos de Ruffles

Ruffles® est la marque de croustilles ondulées préférée au Canada, offrant une texture croquante emblématique et un goût délicieux. Parmi les produits de Frito Lay Canada, Ruffles a tout pour satisfaire les adeptes de croustilles de pomme de terre d’un bout à l’autre du pays. Pour en savoir plus sur la marque, visitez le www.ruffles.ca .

À propos de PFK

Fondé par le colonel Harland Sanders en 1952, PFK est maintenant la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le mélange de 11 fines herbes et épices du Colonel, qui demeure toujours un secret bien gardé, est encore utilisé pour assaisonner notre célèbre poulet Recette originaleMD, notre spécialité. Nous proposons également une variété de sandwichs et de wraps fraîchement préparés, de collations à emporter, d’accompagnements maison, de desserts et de boissons. Aujourd'hui, PFK est une filiale de YUM! Brands Inc. et exploite plus de 23 000 restaurants dans plus de 140 pays et territoires dans le monde, dont plus de 600 sont situés ici au Canada. Pour en apprendre davantage à propos de PFK Canada, veuillez visiter notre site Web à www.pfkquebec.ca .

À propos de Frito-Lay Amérique du Nord

Frito-Lay North America est la division des aliments prêts-à-manger de PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP), générant des revenus de 19 milliards de dollars et dont le siège social se trouve à Purchase, dans l’État de New York. Les collations Frito-Lay comprennent les croustilles Lay’s® et Ruffles®, les chips tortilla Doritos®, les grignotines Cheetos®, les chips tortilla et trempettes de marque Tostitos®, les collations multigrains SunChips® et les croustilles de maïs Fritos®. L’entreprise exploite plus de 30 usines de fabrication aux États-Unis et au Canada, plus de 200 centres de distribution et dessert 315 000 clients au détail par semaine grâce à son modèle de livraison directe en magasin. Pour en savoir plus sur Frito-Lay, visitez le site Web de l’entreprise à www.fritolay.ca ou ses profils sur Instagram (@fritolay_canada) et sur Facebook (Frito-Lay Canada).

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et les entreprises Quaker Canada. L’entreprise emploie plus de 6 000 Canadiennes et Canadiens et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d’un océan à l’autre. Frito Lay Canada, le plus grand fabricant de grignotines au Canada, est propriétaire des marques Lay’s®, Doritos®, Tostitos®, Ruffles®, Smartfood® et Cheetos®. La gamme Quaker inclut un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues telles que Life®, Quaker Chewy®, Croque NatureMC et Crispy Minis®. Pour plus d’information, visitez le www.pepsico.ca .

