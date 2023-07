Les gouvernements doivent chercher les dépouilles de femmes autochtones

WINNIPEG, Manitoba, 19 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a publié aujourd’hui la déclaration suivante avec l’aide de Kevin Rebeck, président de la Fédération du travail du Manitoba :



« Les syndicats du Canada incitent les gouvernements de tous les ordres à commencer à chercher les restes de Morgan Harris, Marcedes Myran et d’une femme non identifiée qu’on a nommée Mashkode Bizhiki’ikwe (femme bison) dans la décharge de Prairie Green. »

« La décision de fouiller la décharge doit être prise d’abord et avant tout en raison du besoin de faire preuve d’un minimum de décence et de respect de la vie humaine. Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées (FF2SADA) ne sont pas des déchets. Elles étaient des filles, des sœurs, des tantes et des mères. Les gens les aimaient. Leurs vies importaient. Les gouvernements doivent faire tout leur possible pour s’assurer que la décharge ne soit pas leur lieu de dernier repos. »

« En tant qu’alliés, nous appuyons en solidarité les familles et les communautés de ces victimes. La police a indiqué croire que les dépouilles se trouvent dans la décharge. Il faut effectuer des fouilles. Il serait inacceptable que le gouvernement provincial ne soit pas disposé à étudier des moyens d’y procéder. »

« En 2019, le rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) a appelé à l’action en ordonnant à la police d’adopter des protocoles pour voir à ce que des enquêtes exhaustives soient menées sur les cas de FF2SADA. Nous devons donner suite aux 231 appels à la justice du FFADA et nous efforcer d’améliorer la qualité de vie des femmes, filles et personnes bispirituelles et issues de la diversité des identités de genre autochtones.

« La priorité doit être donnée à la santé et à la sécurité des travailleurs et travailleuses au cours des fouilles, notamment en leur fournissant une formation et les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et en procédant à une planification experte à toutes les étapes.

« Les familles et la communauté ont vu trop de retards, de querelles juridiques et de conflits de compétence. Nous incitons les gouvernements de tous les ordres à commencer à fouiller la décharge sans tarder pour que l’apaisement et la guérison puissent commencer le plus tôt possible. »

Il s'agit de notre responsabilité collective en vue d'une réconciliation significative.

Veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426