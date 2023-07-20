Quantexa 獲 Celent 的 2023 年 xCelent AML 交易監察報告評為優秀技術企業

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倫敦和紐約, July 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 公共和私人部門決策智能解決方案的全球領先公司 Quantexa 於今天宣佈，該公司憑著尖端技術，向金融機構的核心決策層提供技術專業知識，因而在 2023 年 xCelent 反清洗黑錢 (AML) 交易監察報告中獲得環球研究及諮詢公司 Celent 的認可。此獨立資源協助各大金融機構物色最有條件滿足其需要的 AML 服務供應商， 而 Celent 的報告亦介紹了全球各地共 17 個 AML 交易監察系統，包括概述其功能、客戶基礎、技術、執行、價格和支援服務，幫助主要金融機構在市場上縱橫馳騁。



Celent 稱讚 Quantexa「率先運用實體解析 [...] 來進行細緻、深度的網絡分析，支援針對金融犯罪的法證調查。」 此外，報告中列出的重點優勢包括該平台能夠「解析內部交易和客戶數據，以及牽涉不同實體、交易與其他活動和交易對手的 […] 外部數據，得出內容豐富詳盡的關連賬戶網絡分析，從而突顯風險方面的見解」，並且「將大部分調查過程自動化，令分析師更有效率。」

整體而言，Quantexa 的決策智能平台和 AML 解決方案深受客戶好評，其執行的速度及數據模型的靈活性分別在執行體驗與技術層面的環節獲得最高分。 客戶亦欣賞該平台的圖像分析工具與網絡／鏈接分析功能。 受訪者指出，Quantexa 的團隊十分熟悉其解決方案及相關技術， 其中一位客戶更表示「相比其他服務供應商，其服務水平與應對表現相當出眾。」

Quantexa 的產品總監 Dan Higgins 表示：「我們獲 Celent 認可為 AML 解決方案的頂尖服務供應商，充分證明我們為客戶帶來的創新與價值。 我們孜孜不倦為客戶提供最佳解決方案，幫助他們將資訊轉化為見解，繼而將見解轉化為保護、優化及發展其組織的能力。 我們的解決方案具備深入的影響力，團隊亦掌握廣泛的知識，有助針對金融犯罪的法證調查，因而獲得 Celent 表揚，這無疑令人鼓舞且極具滿足感。」

通過 Quantexa 的平台，一眾銀行、金融科技企業和監管機構可以連接獨立式的系統來了解其數據，用於保護、優化和增長。 藉著防範與打擊金融犯罪，Quantexa 的客戶獲得更強的復原能力，能夠迅速洞悉潛在風險，對於 AML 風險作出更明智、更值得信任的決策。

Celent 的報告介紹了 Quantexa 用於監察 AML 交易的決策智能解決方案，如欲下載該報告，請 按此 瀏覽 Quantexa 的網站。

Quantexa 簡介

Quantexa 是一間全球數據和分析軟件公司，開創了決策智能，令組織能夠充分合理利用數據，從而做出可靠的營運決策。 Quantexa 的決策智能平台結合大數據和人工智能的最新成果，一站式提供包含內部和外部數據的情景關聯檢視表，以揭示隱藏風險和全新機遇。 這種方式解決了整個客戶業務週期中在資料管理、KYC（認識你的客戶）、客戶情報、金融犯罪、風險、欺詐和安全方面的主要挑戰。

相較傳統方法，Quantexa 決策智能平台可提高營運績效，準確度更是提高 90% 以上，分析模型解析速度則提高了 60 倍。 Quantexa 成立於 2016 年，目前擁有超過 650 名員工和成千上萬名用戶，處理全球數以十億計的交易和數據點。 公司在倫敦、都柏林、紐約、波士頓、華盛頓特區、多倫多、阿聯酋、馬拉加、阿姆斯特丹、盧森堡、布魯塞爾、墨爾本、悉尼和新加坡設有辦事處。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.quantexa.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

傳媒查詢

聯絡人：Fight or Flight 副總監兼傳媒策略專家 Stephanie Crisp

電郵： Quantexa@fightflight.com