Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – juni 2023

Viktiga punkter andra kvartalet



Stark försäljningsökning med en 74-procentig omsättningstillväxt jämfört med det första kvartalet 2023

Kassan ökade med 20 procent sedan slutet av det första kvartalet, till 252 Mkr

Varulagret minskade med 26 procent sedan slutet av det första kvartalet 2023, med positiv effekt på kassaflödet

God tillväxt inom PC och Mobile

Fortsatt prispress inom Mobile och svag kvartalsförsäljning inom Payment och Access påverkade koncernens bruttomarginal negativt







Andra kvartalet 2023

Intäkterna uppgick till 203,3 Mkr (228,1)

Bruttomarginalen uppgick till 13,1 procent (31,1)

EBITDA uppgick till -57,7 Mkr (6,5)

Rörelseresultatet uppgick till -75,7 Mkr (-12,2)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 kr (-0,03)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,4 Mkr (-28,3)



Januari-juni 2023

Intäkterna uppgick till 320,3 Mkr (528,3)

Bruttomarginalen uppgick till 14,7 procent (25,0)

EBITDA uppgick till -118,0 Mkr (-3,6)

Rörelseresultatet uppgick till -151,4 Mkr (-43,9)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,35 kr (-0,12)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 Mkr (-118,6)



Kommentar från vd

Det gläder mig att se den kraftiga ökningen av omsättningen: +74 procent i jämförelse med det första kvartalet 2023 (73 procents ökning i konstant valuta). Den starka tillväxten beror främst på en återhämtning inom vår mobilverksamhet, som förväntat. PC bidrog också till omsättningstillväxten, medan försäljningen inom Payment och Access kom in svagare detta kvartal.

Det är också glädjande att vi har gjort betydande framsteg när det gäller att minska vårt varulager. Detta hade en positiv effekt på vår kassa som ökade med 20 procent till 252 Mkr sedan slutet av det första kvartalet. Vi möter dock fortsatt tuff priskonkurrens inom Mobile, då lagernivåerna hos oss och andra sensorleverantörer fortfarande är för höga. Vi förväntar oss att komma ner på mer normala nivåer under det fjärde kvartalet, men det kan dröja ännu något längre innan hela branschen når balans. Vi noterar att antalet leverantörer som deltar i stora upphandlingar har minskat den senaste tiden. Detta kan vara ett tecken på ökad konsolidering i branschen, vilket skulle gynna oss. Jag är mycket nöjd med att vi försvarade vår marknadsandel inom Mobile under kvartalet.

Lägre omsättning inom områdena Payment och Access under det andra kvartalet påverkade också vår bruttomarginal negativt. Intäktsutvecklingen inom både och Access och Payment tenderar att vara mer ojämn och kan variera på kort sikt, eftersom dessa branscher är fragmenterade och mer omogna när det gäller användningen av biometriska lösningar. Med detta sagt är vår syn på den långsiktiga efterfrågeutvecklingen inom dessa områden oförändrat positiv. Under kvartalet meddelade vi att vi mottagit vår hittills största order från en Access-kund utanför Asien, på över en miljon USD. Den här beställningen visar på den positiva utveckling vi ser på denna marknad, inte minst utanför Asien.

Vi meddelade nyligen att vi har etablerat ny enhet – New Business – under ledning av Thomas Rex, Executive Vice President New Business. Denna enhet fokuserar på att accelerera diversifieringen av Fingerprints intäkter, med särskilt fokus på fyra områden: nya samarbetspartners, kompletterade förvärv, fordonsbranschen, samt licensiering av immateriella rättigheter. Vi är mycket entusiastiska över det arbete som Thomas driver, då vi ser viktiga nya tillämpningsområden och möjligheter till intäkter för företaget, och vi ser fram emot att prata mer om dessa initiativ inom en snar framtid.

Slutligen, så meddelade vi den 16 juli att vi har säkrat ny finansiering uppgående till minst 340 Mkr med en möjlighet att utöka till 430 Mkr, och att vi har beslutat om förtida inlösen av bolagets utestående obligationslån om 300 Mkr. Detta stärker bolagets finansiella ställning väsentligt, vilket förbättrar våra möjligheter att exekvera på våra tillväxtplaner.

Ted Hansson, tf vd och koncernchef



Idag klockan 09:00 CEST presenterar Fingerprints tf vd Ted Hansson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.

Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig via denna länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/yeoz8ops

För media och analytiker: Registrering till telefonkonferens sker via denna länk: https://register.vevent.com/register/BI86d5591f6a934bbab1effea63c4b3494





