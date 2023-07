English Dutch French

Persbericht

Embargo tot 20 juli 2023 om 7.00 u.

Gereglementeerde informatie – Voorkennis

Financiële informatie voor het eerste halfjaar van 2023

Financiële en commerciële prestaties houden goed stand

Aantal mobiele postpaidklanten (excl. VOO) +2,7% j-o-j

Aantal kabelklanten (excl. VOO) +11,4% j-o-j

Omzet in HJ1 (incl. de maand juni voor VOO) +2,9% j-o-j op vergelijkbare basis 1

EBITDAaL in HJ1 (incl. de maand juni voor VOO) +0,9% j-o-j op vergelijkbare basis1

Operationele hoogtepunten in HJ1

(zonder VOO) Ondanks de sterke nationale concurrentie zijn de commerciële resultaten positief gebleven, vooral in het postpaidsegment .

. Er zijn 39 duizend nieuwe mobiele postpaidklanten bijgekomen dankzij het succes van de Go-portefeuille en de hey!-portefeuille en steeg het totale aantal abonnees tot 2,85 miljoen (+2,7% j-o-j).

dankzij het succes van de Go-portefeuille en de hey!-portefeuille en steeg het totale aantal abonnees tot 2,85 miljoen (+2,7% j-o-j). Het aantal kabelklanten steeg met 21 duizend tot 464 duizend klanten (+11,4% j-o-j).





Operationele kerncijfers van Orange Belgium (zonder VOO) HJ1 2022 HJ1 2023 Variatie Klanten met een mobiel abonnement (in '000) 2775 2850 2,7% nettotoevoegingen (in '000) 33 39 19,7% Kabelklanten (in '000) 417 464 11,4% nettotoevoegingen (in '000) 22 21 -5,3%





Financiële hoogtepunten in HJ1

(iomvat VOO) De totale omzet steeg op vergelijkbare 1 basis met +2,9% tot 740,5 miljoen euro, inclusief VOO voor de maand juni, dankzij een solide groei van de omzet uit retaildiensten.

dankzij een solide groei van de omzet uit retaildiensten. De EBITDAaL steeg op vergelijkbare 1 basis met +0,9%, aangezien de hogere omzet uit retaildiensten werd gecompenseerd door de indexering van de personeelskosten en andere gevolgen van de inflatie.

aangezien de hogere omzet uit retaildiensten werd gecompenseerd door de indexering van de personeelskosten en andere gevolgen van de inflatie. De eCapex stegen op vergelijkbare1 basis met +15,5% tot 109,2 miljoen euro, wat voornamelijk kan worden verklaard door de upgrade van het netwerk en seizoensgebonden factoren in de levering van apparatuur aan de klant.





Orange Belgium-groep: financiële kerncijfers

(omvat de maand juni voor VOO) geraporteerd vergelijkbaar geraporteerd vergelijkbaar1 in miljoen euro HJ1 2022 HJ1 2022 HJ1 2023 Variatie Variatie Omzet 677,3 719,4 740,5 9,3% 2,9% EBITDAaL 166,8 177,2 178,8 7,1% 0,9% marge als % van de omzet 24,6% 24,6% 24,1% -49 bp -50 bp eCapex2 -86,0 -94,6 -109,2 27,0% 15,5% Aangepaste Operationele kasstroom3 80,8 82,7 69,6 -14,0% -15,8% Nettowinst (verlies) van de periode 26,7 23,4 -15,4 -157,8% -165,7%

De vergelijkbare basis omvat 1 maand omzet, eCapex en EBITDAaL van VOO en aangepaste operationele kasstromen met intergroepseliminaties De eCapex omvatten geen licentievergoedingen. Aangepaste operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL - eCapex, zonder licentievergoedingen





Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

Orange Belgium behaalde over het eerste halfjaar sterke commerciële resultaten. Daarnaast is de closing van de overname van VOO begin juni een belangrijke mijlpaal voor onze organisatie.

Hoewel we nog steeds actief zijn als afzonderlijke rechtspersonen zijn de integratie-inspanningen begonnen en zijn we reeds één bedrijf in onze commerciële benadering, onze go-to-marketstrategieënen onze organisatiestructuur. Uit deze verwezenlijking blijkt heel duidelijk dat we ernaar streven onze activiteiten naadloos op elkaar te laten aansluiten en de synergieën van deze overname optimaal te benutten.

Voor de toekomst blijven wij ons toeleggen op de uitvoering van de geplande synergieën om ons potentieel voor waardecreatie te maximaliseren en de onlangs aangekondigde drie pijlers “Lead the Future” veilig te stellen:

Onze toekomst wordt gedefinieerd door een toonaangevend leiderschap op het gebied van multi-gigabitnetwerken. Onze toekomst wordt gedefinieerd door een unieke uitmuntende klantervaring, waarbij we een ecosysteem met meerdere segmenten beheren en serviceactiva voor klanten weer naar België brengen. We zijn begaan met mensen: een veerkrachtige, moderne en verantwoordelijke onderneming met sterke menselijke en ESG-waarden.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

Ik ben verheugd de publicatie van onze financiële resultaten voor het eerste halfjaar van 2023 aan te kondigen, die voor het eerst de cijfers van VOO voor de maand juni omvatten. Dankzij stevige commerciële prestaties, prijsaanpassingen en een strikte kostenbeheersing zijn we erin geslaagd om de impact van de inflatie op onze marge te beperken.

Na de overname leggen we ons vooral toe op de uitvoering van de synergieën: de mvno-migratie is al van start gegaan, de eerste overnamesynergieën worden stilaan duidelijk en de gemeenschappelijke go-to-markten initiatieven zullen de efficiëntie in aanzienlijke mate verbeteren.

We zijn ervan overtuigd dat de integratie van VOO aanzienlijke waarde zal creëren en een bijdrage zal leveren aan onze globale groeistrategie.

De cijfers die in dit verslag worden gepresenteerd, blijven beperkt omdat VOO slechts voor een korte periode is opgenomen. Het is overigens belangrijk om op te merken dat de toerekening van de overnameprijs, inclusief de beoordeling van de goodwill, nog niet is voltooid.

We hebben onze vooruitzichten voor 2023 aangepast, rekening houdend met de opname van cijfers van VOO voor een periode van zeven maanden volgens de grondslagen voor financiële verslaggeving van Orange Belgium. De EBITDAaL zal naar verwachting tussen de 430 miljoen en de 450 miljoen euro liggen, en de totale eCapex zullen naar verwachting 290 miljoen tot 310 miljoen euro bedragen.

