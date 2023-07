DNA Oyj:n puolivuotiskatsaus 2023: Liikevaihto, käyttökate ja liiketulos jatkoivat kasvuaan

English Finnish

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.7.2023 KLO 8.30

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi–kesäkuu 2023

Liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 513 miljoonaa euroa (483).

Käyttökate kasvoi 3 % ja oli 189 miljoonaa euroa (184).

Liiketulos kasvoi 13 % ja oli 93 miljoonaa euroa (82).

Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU) 1) : Matkaviestinnän ARPU kasvoi 4 % ja oli 17,8 euroa (17,2). Kiinteän laajakaistan ARPU laski hieman ja oli 16,3 euroa (16,5). TV-liittymien ARPU kasvoi 16 % ja oli 9,5 euroa (8,2).

: Liittymämäärät: Matkaviestinverkon liittymämäärä 2) kasvoi ja oli 2 742 000 (2 719 000). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja oli 659 000 (625 000). TV-liittymien määrä laski ja oli 218 000 (240 000).



Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 1─6/2023 1─6/2022 Muutos, % 1─12/2022 Liikevaihto 513 483 6 997 Käyttökate 189 184 3 364 osuus liikevaihdosta, % 37 38 37 Poistot ja arvonalentumiset 96 102 204 Liiketulos 93 82 13 160 osuus liikevaihdosta, % 18 17 16 Tulos ennen veroja 86 79 9 151 Tilikauden tulos 68 62 9 120 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12 13 12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 21 18 17 Investoinnit 92 71 29 167 Rahavirta investointien jälkeen 90 47 91 99 Nettovelka 625 666 -6 634 Nettovelka/käyttökate 1,7 1,8 1,7 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 99 106 96 Omavaraisuusaste, % 38 40 40 Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,51 0,47 0,91 Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 749 1 779 -2 1 695

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n talousluvut tammi–kesäkuulta 2023 osoittavat liiketoimintamme kehittyneen myönteisesti. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 6 % ja oli 513 miljoonaa euroa (483), käyttökate kasvoi 3 % ja oli 189 miljoonaa euroa (184) ja liiketulos kasvoi 13 % ja oli 93 miljoonaa euroa (82). Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi 23 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 17,8 euroon (17,2). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 39 000 liittymällä vertailukaudesta, mutta liittymäkohtainen liikevaihto laski 16,3 euroon (16,5). Kiinteiden puhepalveluiden ja TV-liittymien määrät laskivat odotetusti. Inflaatiolla on ollut osittain myönteinen vaikutus tuottojen kehitykseen, vaikka energian hinnan ja tukkuhintojen nopeaa kasvua ei ole täysimääräisesti siirretty DNA:n palveluiden hintoihin.

DNA:n kasvu kiinteän laajakaistan markkinajohtajana on jatkunut ja 5G-palveluiden kysyntä edelleen kiihtynyt. Kysyntää on kasvattanut yhä laajentuva 5G-verkkomme, jonka väestöpeitto oli kesäkuun päättyessä jo liki 90 %. DNA nousikin keväällä historiallisesti toiselle sijalle matkaviestinverkon liittymien markkinassa, liittymämäärissä mitattuna. Pitkäjänteisesti rakennetun menestyksen taustalla ovat erinomainen asiakaskokemus verkkojen korkeassa laadussa ja mutkattomaksi koettu asiointi asiakkuuden kaikissa vaiheissa.

Alkuvuoden aikana DNA:lla on toteutettu uudistettua strategiaa. Tavoitteenamme on markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat, joille tarjoamme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Lisäksi pyrimme kasva-maan jatkossakin markkinoita nopeammin, kuten aiempinakin vuosina. Huolehdimme yhteiskuntamme kehityksestä rakentamalla tärkeää verkkoinfrastruktuuria, edistämällä digitaalista yhdenvertaisuutta ja yhdistämällä suomalaiset kaikkeen mikä kenellekin on tärkeintä. Heinäkuun alussa –, eli heti katsauskauden jälkeen –, tiedotimme DNA:n tehneen merkittävän panostuksen vihreän kotimaisen energian tuotantoon solmimalla 10 vuodeksi hankintasopimuksen suomalaisesta tuulivoimasta. Hankintasopimus edesauttaa kunnianhimoista Science Based Targets -viitekehyksen mukaista nettonollapäästötavoitettamme.

Yksi strategisista tavoitteistamme on olla paras paikka työskennellä ja oppia. Työnteon vapaus, vastuu ja luottamus ovat pysyvä osa DNA:laista työkulttuuria. Tämä vapaudessa valita itse paras tapa, aika ja paikka työnteolle, jos työtehtävät sen sallivat. Lisäksi keskitymme työssäjaksamisen tukemiseen. Siihen tähtää uusi toimitilastrategiamme, jonka myötä DNA:n uudeksi pääkonttoriksi on valittu rakenteilla oleva Ilmalanlinna Helsingin Ilmalassa; inspiroiva, hyvinvointia tukeva ja yhteisölliseen työskentelyyn rohkaiseva kohtaamispaikka. Siirrymme Käpylästä Ilmalaan kesällä 2024. Henkilöstömme toiveissa on korostunut tarve yhteisöllisyyden vahvistamiseen, ja uusi toimitila on askel tällä tiellä.

DNA:n myönteisestä tuloksesta huolimatta on syytä todeta, että vuoden 2023 ensimmäistä puoliskoa varjosti edelleen yleinen epävarmuus markkinoilla ja maailmalla. Suomen Pankin kesäkuussa antama ennuste3) ennakoi Suomen talouden supistuvan vuonna 2023. Nopea inflaatio, erityisesti energian hintojen nousu, ja kasvaneet lainojen viitekorot ovat syöneet kuluttajien ostovoimaa sekä lisänneet yritysten kustannuksia. Suomen Pankki ennakoi lievän taantuman kääntyvän loivaan nousuun vuonna 2024, mutta taantumalla voi kuitenkin olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan.

Jussi Tolvanen

toimitusjohtaja

Liite: Puolivuotiskatsaus 2023, DNA Oyj (PDF)

ARPU = Liittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä. Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät. Lähde: Suomen Pankki 20.6.2023: Suomen talous lievästä taantumasta loivaan kasvuun. Saatavilla: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2023/suomen-talous-lievasta-taantumasta-loivaan-kasvuun/

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jussi.tolvanen@dna.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Timo Kipinoinen, DNA Oyj, puh. 044 044 8131, timo.kipinoinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 997 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 700 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Liite