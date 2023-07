English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 20.7.2023 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.– 30.6.2023: Vakaa suoritustaso haastavassa markkinassa

Q2 2023 lyhyesti

Liikevaihto laski 8 % 1 052 milj. euroon (1 147 milj. euroa)

Oikaistu liikevoitto oli 93 milj. euroa (103 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 55 milj. euroa (97 milj. euroa)

Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,63 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,24 euroa (0,58 euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -2 % ja kehittyvillä markkinoilla -2 %

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -38 milj. euroa ja liikevoittoon -3 milj. euroa

H1 2023 lyhyesti

Liikevaihto laski 4 % 2 099 milj. euroon (2 197 milj. euroa)

Oikaistu liikevoitto oli 185 milj. euroa (200 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 142 milj. euroa (190 milj. euroa)

Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (1,26 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,72 euroa (1,21 euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 0 % ja kehittyvillä markkinoilla -1 %

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -39 milj. euroa ja liikevoittoon -2 milj. euroa

Investoinnit olivat 134 milj. euroa (128 milj. euroa)

Vapaa rahavirta oli 71 milj. euroa (-66 milj. euroa)

Avainluvut

milj. euroa Q2 2023 Q2 2022 Muutos H1 2023 H1 2022 Muutos 2022 Liikevaihto 1 051,7 1 147,3 -8 % 2 098,8 2 197,0 -4 % 4 479,0 Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu -2 % 17 % 0 % 18 % 15 % Oikaistu käyttökate1 141,2 153,8 -8 % 281,7 300,4 -6 % 596,9 Prosentti1 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.7 % 13.3 % Käyttökate 132,1 149,2 -12 % 270,1 293,8 -8 % 614,9 Oikaistu liikevoitto2 92,7 102,7 -10 % 184,8 200,3 -8 % 395,1 Prosentti2 8.8 % 9.0 % 8.8 % 9.1 % 8.8 % Liikevoitto 54,7 96,5 -43 % 142,1 190,1 -25 % 405,3 Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,55 0,63 -12 % 1,06 1,26 -15 % 2,49 Osakekohtainen tulos, euroa 0,24 0,58 -58 % 0,72 1,21 -41 % 2,65 Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2 10.4 % 11.1 % 11.0 % Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3 13.1 % 15.4 % 14.9 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 9.8 % 10.7 % 11.4 % Oman pääoman tuotto (ROE) 12.3 % 14.5 % 15.7 % Investoinnit 69,0 51,5 34 % 134,2 127,9 5 % 318,5 Vapaa rahavirta 28,3 -20,0 >100 % 70,9 -65,7 >100 % 11,1 1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -9,1 -4,6 -11,5 -6,6 18,0 2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -38,0 -6,2 -42,7 -10,2 10,2 3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -32,3 -4,5 -36,2 -4,2 16,0

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot sekä viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut.

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé

“Markkinaympäristö pysyi vaisuna vuoden 2023 toisella neljänneksellä, kun inflaatiopaineet vaikuttivat laajalti kulutukseen eri tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla. Asiakkkaiden varastojen purkautuminen vaikutti edelleen myyntimääriin toisella vuosineljänneksellä, vaikkakin vähemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiön taloudellinen kehitys toisella vuosineljänneksellä oli vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen mukainen, mutta se oli kuitenkin heikompi kuin edellisvuonna. Markkinatilanne jatkui haastavana, mikä johti alhaisempiin myyntimääriin. Vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 2 % toisella vuosineljänneksellä, mutta pysyi vakaana ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Oikaistu liiketulos laski 10 % toisella vuosineljänneksellä ja 8 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla pääasiassa myyntimäärien laskusta ja Venäjän toimintojen myymisestä johtuen. Vapaa kassavirta parani laskeneen käyttöpääoman ansiosta, ollen 28 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä ja 71 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

North America -segmentin oikaistu liiketulos oli vahva toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging -segmentit pärjäsivät hyvin. Flexible Packaging -segmentin kysyntä kuitenkin heikkeni edelleen erityisesti inflaatiopaineiden takia.

Teemme määrätietoisia toimenpiteitä Flexible Packaging -segmentin tuloksen parantamiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat toimintamallimme optimointi, työn tuottavuuden parantaminen ja tuotannon tehostaminen. Kesäkuussa ilmoitimme aikomuksesta sulkea tuotantolaitos Prahassa, Tšekin tasavallassa. Olemme myös käynnistäneet Intiassa pienempien tuotantolaitostemme yhdistämistä suurempiin laitoksiin. Koko konsernissa olemme jatkaneet aktiivista tuottavuuden parantamista keskittyen koneiden käyttöasteeseen, materiaalihukan vähentämiseen ja työn tehokkuuteen. Henkilöstömäärämme laski edellisvuodesta 1 700:lla, Venäjän toimintojen myymisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävien toimenpiteiden johdosta.

Jatkamme edelleen 2030-strategiamme toteuttamista investoimalla kasvuun ja innovaatioihin. Kasvatamme kuluvan vuoden aikana tuotantokapasiteettiamme, kuten ruokailuvälineiden valmistukseen Pohjois-Amerikassa, kuitukansien valmistukseen Euroopassa, kananmunapakkausten valmistukseen Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa sekä Nespresson kotona kompostoitavien kapseleiden valmistukseen Alankomaissa. Olemme hiljattain ilmoittaneet North America -segmentin tarjoilupakkaustuotannon laajentamisesta Parisissa, Texasissa vastataksemme kartonkipakkausten kasvavaan kysyntään. Nämä projektit havainnollistavat strategiaamme kasvattaa tuottoisaa ydinliiketoimintaamme ja innovoida vastuullisia pakkausratkaisuja.”

Tuloskehitys Q2 2023

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2023 Q2 2022 Muutos Foodservice Europe-Asia-Oceania 270,9 288,8 -6 % North America 373,2 374,8 -0 % Flexible Packaging 327,9 390,7 -16 % Fiber Packaging 86,1 95,4 -10 % Sisäisen myynnin eliminointi -6,5 -2,5 Konserni 1 051,7 1 147,3 -8 %

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Foodservice Europe-Asia-Oceania 5 % 11 % 15 % 22 % 18 % North America 1 % 2 % 10 % 10 % 14 % Flexible Packaging -11 % -5 % 1 % 20 % 19 % Fiber Packaging 7 % 17 % 17 % 19 % 16 % Konserni -2 % 2 % 9 % 17 % 17 %

Konsernin liikevaihto laski 8 % ja oli 1 052 milj. euroa (1 147 milj. euroa) vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -2 %. Kokonaiskysyntä oli vaisu inflaatiosta johtuen. Liikevaihdon lasku johtui myyntimäärien laskusta ja valuuttakurssimuutoksista, kun taas hinnoittelulla oli positiivinen vaikutus. Venäjän toimintojen myymisellä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -2 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -38 milj. euroa (68 milj. euroa) vuoden 2022 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa Q2 2023 Q2 2022 Muutos Q2 2023 Q2 2022 Foodservice Europe-Asia-Oceania 25,0 25,3 -1 % -0,5 -3,5 North America 45,4 41,9 8 % -0,0 - Flexible Packaging 16,0 26,9 -41 % -36,5 -2,3 Fiber Packaging 9,3 12,8 -27 % -0,8 -0,3 Muut toiminnot -3,0 -4,2 -0,1 -0,1 Konserni 92,7 102,7 -10 % -38,0 -6,2

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Foodservice Europe-Asia-Oceania 9.2 % 8.3 % 9.1 % 10.2 % 8.7 % North America 12.2 % 11.9 % 12.8 % 11.2 % 11.2 % Flexible Packaging 4.9 % 6.1 % 4.2 % 6.2 % 6.9 % Fiber Packaging 10.8 % 12.1 % 12.7 % 9.6 % 13.4 % Konserni 8.8 % 8.8 % 8.5 % 8.6 % 9.0 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 93 milj. euroon (103 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 55 milj. euroa (97 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto laski pääasiassa alhaisempien myyntimäärien ja Venäjän toimintojen myymisen takia. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali laski ja oli 8.8 % (9.0 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -3 milj. euroa (6 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -38,0 milj. euroa (-6,2 milj. euroa). Merkittävin muutos vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä on Flexible Packaging -segmentin suunniteltu tuotantolaitoksen sulkeminen Prahassa, Tšekin tasavallassa.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q2 2023 Q2 2022 Oikaistu liikevoitto 92,7 102,7 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,2 0,0 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -3,0 -3,6 PPA poistot -2,2 -1,5 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,1 -0,1 Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu -32,5 - Tappiot omaisuusvahingoista - -1,0 Liikevoitto 54,7 96,5

Nettorahoituskulut olivat 15 milj. euroa (12 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Korkeammat kulut johtuivat korkojen noususta. Verokulut olivat 13 milj. euroa (22 milj. euroa), sillä tulos ennen veroja laski. Vuosineljänneksen voitto oli 27 milj. euroa (63 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,63 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,58 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -32,3 milj. euroa (-4,5 milj. euroa).

Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q2 2023 Q2 2022 Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 57,6 65,3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -38,0 -6,2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin 0,0 0,3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 5,7 1,5 Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 25,3 60,8

Tuloskehitys H1 2023

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa H1 2023 H1 2022 Muutos Foodservice Europe-Asia-Oceania 527,1 543,5 -3 % North America 731,4 712,3 3 % Flexible Packaging 677,0 768,4 -12 % Fiber Packaging 173,0 186,4 -7 % Sisäisen myynnin eliminointi -9,6 -13,6 Konserni 2 098,8 2 197,0 -4 %

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

H1 2023 H1 2022 H1 2021 Foodservice Europe-Asia-Oceania 8 % 18 % 17 % North America 1 % 19 % 4 % Flexible Packaging -8 % 19 % 3 % Fiber Packaging 11 % 12 % 3 % Konserni 0 % 18 % 6 %

Konsernin liikevaihto laski 4 % ja oli 2 099 milj. euroa (2 197 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailu­kelpoinen kasvu oli 0 %. Kokonaiskysyntä oli vaisu inflaatiosta johtuen. Liikevaihdon lasku johtui myyntimäärien laskusta ja valuuttakurssimuutoksista, kun taas hinnoittelulla oli positiivinen vaikutus. Venäjän toimintojen myymisellä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -1 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -39 milj. euroa (103 milj. euroa) vuoden 2022 valuuttakursseihin verrattuna.

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa H1 2023 H1 2022 Muutos H1 2023 H1 2022 Foodservice Europe-Asia-Oceania 46,2 50,9 -9 % -2,0 -3,5 North America 87,9 80,8 9 % -0,0 -0,0 Flexible Packaging 37,3 56,4 -34 % -39,4 -5,1 Fiber Packaging 19,8 20,3 -3 % -1,1 -0,3 Muut toiminnot -6,5 -8,0 -0,2 -1,2 Konserni 184,8 200,3 -8 % -42,7 -10,2

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

H1 2023 H1 2022 H1 2021 Foodservice Europe-Asia-Oceania 8.8 % 9.4 % 8.5 % North America 12.0 % 11.3 % 12.6 % Flexible Packaging 5.5 % 7.3 % 7.1 % Fiber Packaging 11.4 % 10.9 % 11.2 % Konserni 8.8 % 9.1 % 9.3 %

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 185 milj. euroon (200 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 142 milj. euroa (190 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto laski alhaisempien myyntimäärien ja Venäjän liiketoiminnan myynnin vuoksi. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali laski ja oli 8,8% (9.1 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -2 milj. euroa (9 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -42,7 milj. euroa (-10,2 milj. euroa). Merkittävin muutos vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä on Flexible Packaging -segmentin suunniteltu tuotantolaitoksen sulkeminen Prahassa, Tšekin tasavallassa.

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa H1 2023 H1 2022 Oikaistu liikevoitto 184,8 200,3 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -0,3 -0,5 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -5,3 -5,0 PPA poistot -4,4 -3,4 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,1 -0,2 Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu -32,5 - Tappiot omaisuusvahingoista - -1,0 Liikevoitto 142,1 190,1

Nettorahoituskulut olivat 34 milj. euroa (15 milj. euroa) ja nousun syynä oli korkeammat korot ja muut rahoituskustannukset. Verokulut olivat 29 milj. euroa (44 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 26 % (25 %). Veroasteen kasvu johtui vähennyskelvottomasta liikearvon alaskirjauksesta liittyen Flexible Packaging -segmentin suunniteltuun tuotantolaitoksen sulkemiseen Prahassa. Katsauskauden voitto oli 79 milj. euroa (131 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (1,26 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,72 euroa (1,21 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -36,2 milj. euroa (-4,2 milj. euroa).



Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa H1 2023 H1 2022 Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 111,0 131,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -42,7 -10,2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -0,4 4,6 Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 6,9 1,4 Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 74,8 126,8

Näkymät vuodelle 2023 (muuttumaton)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina toimintaympäristön jatkuvasta epävakaudesta huolimatta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2023. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä, ja se on lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

