SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2023

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ – PÖRSSITIEDOTE - 20.7.2023 KLO 9.00

Liikevaihto kasvoi 9,2 %, tilausmyynnin ARR kasvoi 36,7 % ja käyttökate pysyi positiivisena

Huhti–Kesäkuu 2023:

Liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia 4,9 miljoonaan euroon (4,5 miljoonaa)

Käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa); 2,9 prosenttia liikevaihdosta

Liiketappio oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa); -14,6 prosenttia liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta laski 36,5 prosenttia ollen -1,4 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa)

Tilausmyynti, ARR kasvoi 36,7 prosenttia ollen 10,8 miljoonaa euroa (7,9 miljoonaa euroa)

Jatkuvat tuotot, ARR kasvoi 12,3 prosenttia ollen 18,3 miljoonaa euroa (16,3 miljoonaa euroa)

Tammi–Kesäkuu 2023:

Liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia 9,6 miljoonaan euroon (8,8 miljoonaa)

Käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa); 3,0 prosenttia liikevaihdosta

Liiketappio oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa); -14,4 prosenttia liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 288 prosenttia ollen 0,5 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa)

Yhtiön omavaraisuusaste oli 51,6 prosenttia (47,4 prosenttia). Likvidit varat olivat 2,6 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa).

milj. € 4–6/2023 4–6/2022 Muutos % 1–6/2023 1–6/2022 Muutos % 1–12/2022 Liikevaihto 4,9 4,5 9,2 9,6 8,8 9,3 19,3 Käyttökate 0,1 0,5 -73,0 0,3 1,1 -72,5 2,7 Osuus liikevaihdosta % 2,9 11,9 -75,2 3,0 12,1 -74,8 13,9 Liikevoitto/-tappio -0,7 -0,2 -1,4 -0,4 -0,4 Osuus liikevaihdosta % -14,6 -5,2 -181,1 -14,4 -5,1 -2,3 Tulos ennen veroja -0,9 -0,1 -1,9 -0,3 -0,7 Tulos -0,9 -0,2 -1,8 -0,4 -0,6 Oman pääoman tuotto % -18,1 -3,3 -5,2 Sijoitetun pääoman tuotto % -15,1 -2,1 -4,7 Likvidit varat 2,6 4,4 -40,9 5,7 Nettovelkaantumisaste -2,4 -10,6 77,4 -27,9 Omavaraisuusaste % 51,6 47,4 8,9 46,1 Osakekohtainen tulos, euroa -0,03 -0,01 -0,06 -0,03 -0,05 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,25 0,29 -11,0 0,25 0,27 -5,7 0,28 Jatkuvat tuotot, ARR 18,3 16,3 12,3 18,4 Tilausmyynti, ARR 10,8 7,9 36,7 9,9 Laskutus 4,5 3,2 41,3 7,7 7,1 8,1 24,2 Saadut ennakot 12,6 7,4 70,3 14,1 Lyhytaikainen 9,0 6,2 45,2 10,6 Pitkäaikainen 3,6 1,2 3,5

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun käyttökate, jota ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Jatkuvat tuotot ARR (Annual Recurring Revenue): Ylläpitomyynti + tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna 12:lla.

Tilausmyynti ARR (Annual Recurring Revenue): Tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna 12:lla.

Saadut ennakot: Taseelle jaksotettu liikevaihto jo laskutetuista pitkäkestoisista ylläpito- ja tilausmyyntisopimuksista.

Toimitusjohtajan katsaus

Arvoisat asiakkaat, osakkeenomistajat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Vuoden toisella vuosineljänneksellä epävarma taloustilanne viivästytti asiakkaiden hankintoja ja aiheutti tiettyjen merkittävien sopimusten siirtymisen seuraavalle vuosineljännekselle tai vuoden loppuun. Saimme kuitenkin voitettua useita keskikokoisia asiakkuuksia erityisesti PrivX:n kanssa ja käyttökate pysyi positiivisena. Pysymme luottavaisina liiketoimintamme ja kasvupotentiaaliimme suhteen.

Liikevaihtomme kasvoi 9 prosenttia saavuttaen 4,9 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa tilausmyynnistä, sillä tilausmyynnin ARR kasvoi 37 prosenttia. Käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli negatiivinen, -1,4 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa) tyypillisen kausivaihtelun takia. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 94 prosenttia toisella vuosineljänneksellä, ja vuotuiset toistuvat tulot (ARR) kasvoivat 12 prosenttia edellisvuodesta saavuttaen 18,3 miljoonaa euroa, josta 10,8 miljoonaa euroa on tilauspohjaisia tuloja.

Liiketoiminnan pitkän aikavälin resilienssin vahvistaminen

Ottamalla käyttöön tilauksiin perustuvan tulomallin olemme lisänneet tulovirtojemme vakautta ja ennustettavuutta. Tämä strateginen siirtymä antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme jatkuvaa tukea ja keskeytyksetöntä pääsyä tuotteidemme uusimpiin ominaisuuksiin ja päivityksiin sekä varmistaa SSH-ratkaisujen pitkän aikavälin kestävyyden. Jatkoimme myös investointeja markkinointi-, suunnittelu- ja T&K-tiimeihimme, ja kasvatimme työntekijöiden määrää 20 % edellisvuoteen verrattuna.

Neljännesvuosittainen myynnin kasvu jatkui vahvana EMEA-alueella (+18 %), AMER-alueen seuratessa perässä (+8 %). APAC-alueen liikevaihto laski 28 %, mikä johtui meneillään olevista muutoksista myynti- ja markkinointistrategiassamme.

Lanseerasimme modulaarisen ohjelmistoratkaisun, SSH Zero Trust Suiten. PrivX-teknologiaan perustuvan Zero Trust Suite -ohjelmistomme avulla asiakkaamme voivat parantaa tietoturvaansa intranetissä, extranetissä ja internetissä. Suite yhdistää SSH:n käytössä hyväksi todetut viestintäturvatuotteet nykyaikaiseksi salasanattomaksi, avaimettomaksi ja rajattomaksi ratkaisuksi IT- ja OT-asiakkaillemme, vahvistaen ratkaisua entisestään kvanttiturvallisilla ominaisuuksilla.

Lanseerasimme myös OpenSSH:n tukipalvelun monialustaisia SSH-ympäristöjä varten. Uuden palvelun myötä asiakas saa yhdestä paikasta kokeneiden tukihenkilöiden toimittaman tuen sekä Tectia- että OpenSSH-tuotteille.

Vuosineljänneksen aikana Suomi liittyi Natoon, mikä on lisännyt kiinnostusta NQX-ratkaisua ja Zero Trust Suitea kohtaan. Jäsenyyden ansiosta voimme saavuttaa NATO-yhteensopivuuden tarjontamme kanssa.

Teemme yhteistyötä uusien kumppaneiden kanssa kasvattaaksemme liiketoimintaamme ja palvellaksemme asiakkaitamme paremmin. Keskittymällä Zero Trust-, Operational Technology- ja Quantum-Safe-ratkaisuihin olemme pysyneet kyberturvamarkkinoiden eturintamassa.

Liiketoiminnan näkymät vuodelle 2023 (muuttumaton)

Liiketoimintamme siirtyminen lisenssi- ja tukimyynnistä tilauspohjaiseen myyntimalliin jatkuu tuottaen vakaampaa liikevaihtoa pidemmällä aikavälillä. Vuoden 2022 lopussa, vuotuinen tilausmyynnistä saatu liikevaihto oli 18,4 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa). Liikevaihtomme kasvoi 21 % 19,3 miljoonaan euroon vuonna 2022. Vuonna 2023 keskitymme edelleen asiakasmäärän ja keskimääräisen sopimuskoon kasvattamiseen. Odotamme liikevaihdon kasvavan vuoden 2023 aikana verrattuna vuoteen 2022. Arvioimme käyttökatteen ja liiketoiminnan rahavirran olevan positiivisia vuonna 2023.

SSH Communications Security julkaisee kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksen 25.10.2023.

SSH järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja medialle 29.8.2023. Lue lisää osoitteesta www.ssh.com/investors

Helsingissä 20.7.2023

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Teemu Tunkelo

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puhelin +41 79 227 8362

Michael Kommonen, talousjohtaja, puhelin +358 40 183 5836

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com

