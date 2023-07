AaB forventer salg af Theo Sander

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2023/21

Aalborg, 20. juli 2023





Aalborg Boldspilklub A/S har opnået enighed med en anden klub om et salg af U/19-landsholdsmålmand Theo Sander, og det forventes, at transferen bliver en realitet.



Theo Sander kom som 12-årig til AaB fra partnerklubben Gug Boldklub og har også i en endnu yngre alder spillet for partnerklubberne Støvring I.F. og I.F. Frem Skørping.



18-årige Theo Sander er foreløbig noteret for 15 officielle kampe for AaB.



Det forventede salg af Theo Sander forventes ikke at påvirke forventningerne til årets resultat, som er i niveauet minus 35-45 mio. kr.

I forventninger til 2023 er inkluderet en placering i toppen af landets næstbedste fodboldrække NordicBet Ligaen.

Det er AaB’s klare ambition hurtigst muligt at vende tilbage til 3F Superligaen.

AaB A/S har for nuværende ikke yderligere kommentarer.





Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Jesper Dalum

Midlertidig administrerende direktør