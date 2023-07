English French

Eviden et Schneider Electric remportent un contrat majeur avec EDF pour équiper les 6 centrales nucléaires en projet de type EPR2

Worldgrid, une activité Eviden, et Schneider Electric fourniront les systèmes de Contrôle-Commande Standard

Paris, France – Le 20 juillet 2023 – Eviden (Groupe Atos), via sa ligne d’activités Worldgrid, spécialisée dans les solutions de gestion de l’énergie et le contrôle-commande nucléaire, et Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes industriels, annoncent aujourd’hui avoir signé un contrat majeur avec EDF. Les deux Groupes fourniront les systèmes de contrôle-commande standard de niveau 1 des six centrales nucléaires (de type EPR2) en projet chez EDF, dans le cadre du plan de relance de la filière nucléaire annoncé par le Président de la République Emmanuel Macron.

Alors qu’EDF a récemment annoncé avoir engagé les procédures d’autorisations nécessaires au démarrage de la construction de deux premiers EPR2 à Penly prévu mi-2024, Worldgrid (Eviden) et Schneider Electric démarrent les travaux afin de concevoir, qualifier et construire le futur contrôle-commande standard de niveau 1 pour les tranches nucléaires concernées.

Dans le cadre de ce contrat, Worldgrid, depuis le campus d’ISERAN en région grenobloise, sera responsable de l’intégration et de la programmation des automates, ainsi que de la réalisation de l’ensemble des logiciels permettant une automatisation poussée de la traduction des schémas fonctionnels de pilotage en programmes automates. Schneider Electric, depuis son bureau d’études basé à Aix-en-Provence, aura la responsabilité de fournir l’infrastructure matérielle architecturée autour des automates de type M580 (gamme nucléaire) répondant au bon niveau de qualification en termes de sureté nucléaire. Cette production sera réalisée dans les usines françaises de Schneider Electric. Ce système de contrôle permettra à EDF de gérer et contrôler efficacement ses réacteurs nucléaires, en s’assurant d’une grande disponibilité, et en toute sureté.

« Nous sommes fiers de contribuer à la renaissance de l'industrie nucléaire en France ! Ce contrat d’envergure souligne nos 45 années d'expérience dans le domaine du contrôle-commande nucléaire. En travaillant avec d'autres entreprises européennes sur ce projet, nous contribuons à soutenir la souveraineté de l'Europe en matière d'énergie nucléaire, essentielle pour accompagner les années de transition vers un mix énergétique décarboné. » précise Emmanuel Besse, CEO Worldgrid, Eviden, Groupe Atos.

« Avec une étude et une production ancrées dans nos sites du Sud-Est de la France, Schneider Electric est heureux de poursuivre son partenariat de longue date avec la filière nucléaire française tout en contribuant à rendre le mix énergétique de la France plus résilient et décarboné » déclare Laurent Bataille, Président de Schneider Electric France

Dans ce contexte de redémarrage de la filière nucléaire en France, il est primordial de pouvoir recruter les nouveaux talents indispensables à sa réussite. De nombreuses actions sont en cours chez Worldgrid, qui prévoit de recruter 150 personnes en 2023, dont 50 % dans le nucléaire, et poursuivra cette tendance pendant les 5 prochaines années. Schneider Electric travaille également à renforcer ses équipes dans le nucléaire avec plusieurs dizaines de postes à pourvoir dès à présent.

***

Contacts presse

Atos : Laura Fau – laura.fau@atos.net – +33 (0) 6 73 64 04 18

Schneider Electric : Andrée Clar – andree.clar@se.com - +33 (0) 6 85 81 08 78

1 Les activités Eviden regroupent les marques suivantes : Alia Consulting, AppCentrica, ATHEA, Atos Syntel, Bull, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, digital.security, Eagle Creek, EcoAct, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, IDnomic, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Miner & Kasch, Motiv, Nimbix, Processia, Profit4SF, science+computing, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion, zData.

Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2023

Pièce jointe