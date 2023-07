Investeringsforeningen C WorldWide suspension af forenings afdeling Indien, pga. tekniske vanskeligheder suspenderer prisen på nedenstående afdeling. Short nameNavnISIN CWIIAAfdeling Indien KLDK0061534963 Med venlig hilsen Investering

July 20, 2023 04:44 ET | Source: Investeringsforeningen C Worldwide Investeringsforeningen C Worldwide

Copenhagen, DENMARK