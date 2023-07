Temenos obtient une certification pour le nouveau service de paiement instantané de la Réserve fédérale américaine

German French Spanish

GENÈVE, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification pour FedNowSM Service, la nouvelle offre de paiement instantané lancée en juillet 2023 par la Réserve fédérale américaine. Grâce au Payments Hub flexible et cloud-native de Temenos, les banques peuvent prendre en charge le service FedNow et offrir à leurs clients des services de paiement plus rapides.



FedNow est un réseau de paiements instantanés qui transfère des fonds directement et immédiatement entre des comptes d'institutions financières aux États-Unis. La participation au programme permettra aux clients des banques de recevoir de la valeur sur leurs comptes quasiment en temps réel, surpassant ainsi les services traditionnels de clearing de paiements aux États-Unis avec une exécution plus rapide. Temenos continuera d'enrichir ses capacités FedNow, permettant à ses clients américains de mieux servir les consommateurs avec des solutions de paiement innovantes telles que le Request to Pay, les paiements accélérés et les offres de financement intégrées.

Christine Barry, directrice des paiements et opérations bancaires chez Datos Insights, a commenté : « Pour les banques qui souhaitent rester à la pointe de la technologie, la participation à FedNow Service ouvrira la voie à la création d'une différenciation supplémentaire pour leurs clients. Des offres telles que la technologie cloud-native de Temenos pour les services bancaires de base et les paiements permettent aux banques d'innover plus rapidement, donnant aux clients l'accès à des méthodes de paiement plus rapides qui améliorent leurs flux de trésorerie et accroissent leur satisfaction, non seulement pour les clients bancaires de Temenos mais également pour les clients de ces derniers. »

Ken Montgomery, premier vice-président de la Federal Reserve Bank of Boston et directeur du programme FedNow Service, a déclaré : « Nous sommes ravis que les adopteurs précoces de toutes tailles à travers le pays progressent autant dans leur préparation opérationnelle aux transactions en direct via le système. L'obtention de cette certification est une étape clé qui permet aux organisations participantes de valider leur capacité à fournir des services de paiements instantanés. »

Philip Barnett, président de Temenos pour les Amériques, a ajouté : « La plateforme hautement évolutive de Temenos, avec une localisation éprouvée et des investissements continus aux États-Unis, permet aux banques de moderniser leurs paiements en leur donnant l'agilité commerciale nécessaire afin de tirer parti des nouvelles initiatives du marché telles que les paiements instantanés. Temenos possède une grande expérience dans l'accompagnement des institutions financières mondiales dans la transformation de leurs paiements à travers de multiples systèmes de paiement, infrastructures de clearing et réglementations en constante évolution. En outre, la technologie de base existante de nombreuses banques peut limiter les avantages qu'elles offrent à leurs clients à partir de services de paiements instantanés comme FedNow. Temenos peut remédier à ces limitations en permettant aux banques de moderniser progressivement leurs capacités de base et d'accélérer le temps de création de valeur. Nous observons de prodigieuses possibilités de croissance et nous sommes ravis d'avoir été récemment sélectionnés par Convera, le leader mondial des paiements, pour moderniser son infrastructure de paiement. Nous continuons à investir dans notre base à code unique pour les services bancaires de base et les paiements, ce qui fait de notre offre la plus intéressante du marché.

Les avantages de ce système flexible, sûr et rentable pour les paiements instantanés sont déjà bien connus des clients de Temenos à travers le monde, utilisant des rails de paiements instantanés comprenant les systèmes ISO20022 et non-ISO20022 tels que UK Faster Payments et SEPA Instant dans l'Union européenne. La certification FedNow renforce davantage les capacités de Temenos dans ce domaine ainsi que sa réputation de leader sur le marché. Temenos Payments est classé numéro 1 des systèmes de paiement les plus vendus dans le classement mondial Sales League Table 2023 d'IBS.

Temenos Payments Hub standardise et simplifie les opérations de paiement au sein d'une plateforme cloud-native centralisée et aide les banques à gagner en efficacité ainsi qu'à réduire leurs coûts. Fonctionnant dans le cloud, Temenos Payments Hub peut s'adapter à très grande échelle pour gérer tous les types et systèmes de paiement.

Temenos offre une plateforme unique pour tous les marchés verticaux bancaires et segments d'activité, y compris les paiements et les services bancaires de base. Avec Temenos, les banques peuvent remplacer progressivement les systèmes existants, en commençant par les paiements. Elles peuvent ainsi traiter les paiements à l'échelle et faire profiter à leurs clients des avantages des paiements instantanés FedNow en utilisant un noyau moderne et cloud-native, sans l'encombrement des systèmes de base anciens. Par conséquent, le processus de déploiement de FedNow peut devenir une étape clé vers la modernisation complète d'une banque.

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur notre site www.temenos.com.