Le Groupe Compass Canada annonce la nomination de Robert Nicklin au poste de dirigeant de la croissance

TORONTO, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada, chef de file canadien des services alimentaires et de soutien, a annoncé aujourd'hui la nomination de Robert Nicklin au poste de dirigeant de la croissance. À ce titre, M. Nicklin dirigera les équipes de vente et WIN hautement performantes du Groupe Compass Canada dans le cadre d'une croissance à deux chiffres.



Nicklin est un cadre chevronné qui possède plus de vingt ans d'expérience de la vente dans divers secteurs. Il est réputé pour sa compréhension des dynamiques qui régissent le développement des affaires et a prouvé qu'il était capable d'assurer une croissance soutenue et d'obtenir des résultats exceptionnels dans le secteur de l'accueil.

« Nous sommes ravis qu’un dirigeant du calibre de Robert se joigne à notre équipe canadienne dans ce rôle de leadership important, a déclaré Saajid Khan, président-directeur général du Groupe Compass Canada et d’ESS Amérique du Nord. « En plus de son sens aiguisé des ventes, Robert est reconnu pour ses compétences exceptionnelles en leadership et sa capacité à favoriser de solides relations avec les clients et les membres de son équipe. Je suis convaincu qu’il conviendra à notre culture et que son expertise sera inestimable pour stimuler la croissance. »

M. Nicklin a rejoint le Groupe Compass en 2009 et a rapidement été sélectionné pour diriger les ventes du secteur scolaire Chartwells au Royaume-Uni. En 2015, il s'est installé aux États-Unis, où il a été nommé vice-président principal du développement commercial chez Levy, la division sport et divertissement de l'entreprise. Chez Levy, les contributions de M. Nicklin ont été déterminantes pour stimuler la croissance et étendre la présence de l'entreprise sur des marchés hautement compétitifs dans de multiples secteurs verticaux.

« J’ai hâte de travailler avec l’équipe exceptionnelle du Groupe Compass Canada pendant cette période fascinante pour l’entreprise », a déclaré Robert Nicklin, dirigeant de la croissance, Groupe Compass Canada. « L’établissement de partenariats solides et collaboratifs au sein de l’équipe et avec nos clients a toujours été ma priorité, et je suis ravi de favoriser ces relations dans le cadre de mes nouvelles fonctions. »

À titre de dirigeant de la croissance, Nicklin relèvera directement du PDG, Saajid Khan, et se joindra à l’équipe de direction du Groupe Compass Canada, avec notamment :

Simon Wright, chef de la direction financière

Lauren Davey, dirigeante principale du capital humain et de la culture d’entreprise

Michael Hachey, directeur principal de l’exploitation

Ashton Sequeira, directeur principal de l’exploitation

Ian Baskerville, premier vice-président et directeur juridique



Pour en savoir davantage sur Robert Nicklin et l’équipe de direction du Groupe Compass Canada, visitez: https://www.compass-canada.com/who-we-are/executive-team/.

