Valoen 2023A optio-ohjelman ehdot ja optioiden merkintä

Valoe Oyj Pörssitiedote 20.7.2023 klo 15.30

Valoe Oyj:n (”Valoe” tai ”Yhtiö”) hallitus on 26.5.2023 pidetyn yhtiökokouksen tekemän päätöksen ja antaman valtuutuksen mukaisesti päättänyt Yhtiön hallituksen optio-ohjelman ehdoista, jonka mukaisia optio-oikeuksia tarjotaan merkittäväksi Valoen hallituksen jäsenille yhtiökokouksen 26.5.2023 päättämät määrät. Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Yhtiön hallituksen palkkio- sekä kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.



Annettavien optioiden käyttämisen eli osakemerkinnän edellytyksenä on, että Yhtiön operatiivinen kassavirta on positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 30.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 30.000.000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 5,5 prosenttia Yhtiön kaikista tämän tiedotteen päivämääränä rekisteröidyistä osakkeista. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta ja ne merkitään tunnuksella 2023A.

Optio-oikeuksista 15.000.000 annetaan vastikkeetta 26.5.2023 valitulle hallituksen puheenjohtajalle ja 15.000.000 optio-oikeutta 26.5.2023 valituille hallituksen jäsenille, 7.500.000 optiota per hallituksen jäsen. Edellä mainitut hallituksen jäsenille vastikkeetta annettavat optiot ovat päätetty 26.5.2023 pidetyssä Valoen yhtiökokouksessa ja optiot annetaan kyseisessä yhtiökokouksessa tehdyn hallituksen jäsenille annettavia optioita koskevan valtuutuspäätöksen nojalla. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Iikka Savisalo ei ole 2023A optio-ohjelman piirissä. Toimitusjohtajalle ja Yhtiön muille avainhenkilöille annettavat optiot määritellään myöhemmin erillisessä optio-ohjelmassa yhtiökokouksen 26.5.2023 tekemän erillisen valtuutuspäätöksen mukaisesti.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2023A on 1.1.2024 – 31.12.2025. Optio-oikeudella merkittävän Osakkeen osakekohtainen merkintähinta on 0,03 euroa. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua tietyissä ehtojen mukaisissa erityistapauksissa, mutta osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

Merkintäoikeutetut merkitsivät 20.7.2023 kaikki heille tarjotut optio-oikeudet yhtiökokouksen päätöksen ja 2023A optio-ohjelman ehtojen mukaisesti ja hallitus hyväksyi kaikki tehdyt merkinnät.

Optio-ohjelman 2023A ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä 1.

Mikkelissä 20. päivänä heinäkuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

LIITE 1

VALOE OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2023A / HALLITUKSEN JÄSENET



I. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT



1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 30.000.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 30.000.000 Valoe Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Valoe”) uutta tai sen hallussa olevaa osaketta (”Osake”).

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2023A.

3. Optio-oikeuksien suuntaaminen

Optio-oikeuksista 15.000.000 annetaan vastikkeetta 26.5.2023 valitulle hallituksen puheenjohtajalle ja 15.000.000 optio-oikeutta 26.5.2023 valituille hallituksen jäsenille, 7.500.000 optiota per hallituksen jäsen. Em. hallituksen jäsenille vastikkeetta annettavat optiot ovat päätetty 26.5.2023 pidetyssä Valoen yhtiökokouksessa ja optiot annetaan kyseisessä yhtiökokouksessa tehdyn hallituksen jäsenille annettavia optioita koskevan valtuutuspäätöksen nojalla. Toimitusjohtajalle ja Yhtiön muille avainhenkilöille annettavat optiot määritellään erillisessä optio-ohjelmassa yhtiökokouksen 26.5.2023 tekemän erillisen valtuutuspäätöksen mukaisesti.

Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Yhtiön hallituksen palkkio- sekä kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen ja merkintä

Mikäli joku optio-oikeuksien merkintään oikeutetuista ei merkitse kaikkia hänelle tarjottuja optio-oikeuksia, jäävät optio-oikeudet tältä osin merkitsemättä. Muilla optio-oikeuksien merkintään oikeutetuilla ei ole toissijaista merkintäoikeutta merkitä merkitsemättä jääneitä optio-oikeuksia. Hallitus päättää myöhemmin mahdollisten merkitsemättä jääneiden tai Yhtiölle muutoin palautuneiden tämän optio-ohjelman mukaisten optio-oikeuksien mahdollisesta uudelleen jakamisesta.

Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta (”Tarjoamisilmoitus”).

Hallitus päättää optio-oikeuksien merkintöjen hyväksymisestä. Optio-oikeuden antaminen edellyttää aina, että optio-oikeuksien saajalta on saatu kirjallinen hyväksyntä hallituksen tekemään Tarjoamisilmoitukseen (”Optiomerkintä”).

Optio-oikeuksien saaja hyväksyy nämä optio-oikeuksien ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä tehdessään Optiomerkinnän eli merkitessään Tarjoamisilmoituksen mukaiset optio-oikeudet. Hyväksytyistä Optiomerkinnöistä ilmoitetaan merkitsijälle kirjallisesti. Optio-oikeudet luovutetaan vastikkeetta.



Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista, veronluonteisista maksuista ja muista verotuksellisista ja julkis- ja yksityisoikeudellisista maksuista ja seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen

Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan lukuun Osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen tai panttaamisen tätä ennenkin. Optio-oikeuden omistaja on velvollinen ilmoittamaan viivytyksettä Yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa tai panttaa tämän optio-ohjelman tarkoittamia optio-oikeuksiaan.

Mikäli tämän optio-ohjelman tarkoittamien optio-oikeuksien omistajan hallituksen jäsenyys Yhtiöön päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden omistajan kuoleman johdosta tai pysyvän työkyvyttömyyden johdosta, hän menettää viipymättä Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle vastikkeetta hallituksen hänelle jakamat optio-oikeudet, joiden osalta näiden optio-oikeuksien ehtojen kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän aika ei hallituksen jäsenyyden päättymispäivänä ollut alkanut. Edellä mainitusta poiketen, hallitus voi kuitenkin harkintansa mukaan päättää, että optio-oikeuden omistaja saa pitää optio-oikeutensa kokonaan tai osaksi.

Mikäli optio-oikeuden omistajan hallituksen jäsenyys Yhtiöön päättyy siten, että optio-oikeuden omistaja eroaa hallituksesta, hallituksen jäsenyyden päättymispäivällä tarkoitetaan näissä optioehdoissa sitä päivää, kun hallitus on vastaanottanut jäsenensä eroilmoituksen. Edellä mainitusta poiketen, hallitus voi kuitenkin harkintansa mukaan päättää, että optio-oikeuden omistaja saa pitää optio-oikeutensa kokonaan tai osaksi.

Hallitus päättää menettelytavoista ja toimenpiteistä optio-oikeuksien omistajan hallituksen jäsenyyden päättyessä.

Optiomerkinnän mukaisesti merkityt optio-oikeudet siirtyvät optio-oikeuksien omistajan kuollessa kuolinhetkellä tämän oikeudenomistajille (”Oikeudenomistaja”), jolla on oikeus käyttää optio-oikeuksia näiden optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti. Oikeudenomistajan on esitettävä Yhtiölle hyväksyttävä selvitys oikeudestaan kuolleen optio-oikeuksien omistajan optio-oikeuksiin Yhtiön vaatiessa, ja viimeistään käyttäessään optio-oikeuksia. Yhtiö voi kieltäytyä hyväksymästä optio-oikeuksien nojalla tehtävää osakemerkintää ennen kuin sen hyväksymä selvitys on annettu.



6. Optio-oikeuksien liittäminen arvo-osuusjärjestelmään

Hallitus voi päättää tämän optio-ohjelman tarkoittamien optio-oikeuksien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Optio-oikeuden omistajat sitoutuvat tekemään osaltaan kaikki ne Yhtiön ilmoittamat teknisluonteiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen optio-oikeuksien liittämiseksi arvo-osuusjärjestelmään. Optiomerkinnällä optio-oikeuksien saaja valtuuttaa Yhtiön tai tämän määräämän kirjaamaan optio-oikeudet optio-oikeuksien saajan arvo-osuustilille. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on Yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden omistajan erillistä suostumusta, ja johon siirtoon optio-oikeuden saajan katsotaan antaneen suostumuksensa näiden

optioehtojen hyväksynnällä. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusta ja panttausta koskevat rajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuden omistajan arvo-osuustilille ilman tämän erillistä suostumusta, ja johon rekisteröintiin optio-oikeuden saajan katsotaan antaneen suostumuksensa näiden optioehtojen hyväksynnällä.

II. OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden tai sen hallussa olevan

Osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman

rahastoon. Yhtiön hallitus päättää merkitäänkö optioilla uusia vai Yhtiön hallussa olevia osakkeita.



2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Tämän optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien Yhtiön Osakkeiden

merkintäaika on:

Optio-oikeudella 2023A: 1.1.2024 – 31.12.2025. Annettavien optioiden käyttämisen eli osakemerkinnän edellytyksenä on, että Yhtiön operatiivinen kassavirta on positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä.



Mikäli Osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, Osakkeiden merkinnän voi tehdä viimeistä merkintäpäivää lähinnä seuraavana pankkipäivänä. Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa erikseen ilmoitettavassa paikassa ja ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on maksettava merkittäessä Yhtiön osoittamalle Yhtiön pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Optio-oikeudella merkittävän Osakkeen osakekohtainen merkintähinta on 0,03 euroa.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua jäljempänä kohdassa 7. mainituissa erityistapauksissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

Osakkeen merkintähinta perustuu Yhtiön yhtiökokouksen 26.5.2023 tekemään päätökseen ja se on määritelty siten, että se on optio-oikeuden omistajan kannalta kannustava ja myös Yhtiön osakkeenomistajien intressissä ottaen huomioon Yhtiön nykyinen pörssikurssi.

4. Osakkeiden kirjaus

Tämän optio-ohjelman ehtojen mukaisesti sekä muiden hallituksen mahdollisesti asettamien ehtojen mukaisesti merkityt ja täysin maksetut Osakkeet kirjataan merkitsijän Yhtiölle ilmoittamalle arvo-osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Uusien Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin voimassa olevan oikeuden mukaisesti. Mikäli Osakkeiden merkitsijälle annetaan Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita, merkitsijä saa oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Osakkeet on kirjattu hänen Yhtiölle ilmoittamalle arvo-osuustililleen.

6. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen

osakemerkintää

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevien Osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Suunnattu osakeanti tai uusien optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien suunnattu antaminen ei vaikuta optio-oikeuden omistajan oikeuksiin, ellei hallitus erityisistä syistä toisin päätä.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

7.1 Osinko ja varojen jako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän Osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien osinkojen ja pääoman palautusten määrällä kunkin tällaisen osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

7.2 Osakepääoman alentaminen

Mikäli Yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän Osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman osakekohtaisella määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

7.3 Yhtiön selvitystila ja Yhtiön poistaminen rekisteristä

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

7.4 Yhtiön sulautuminen, jakautuminen tai kotipaikan siirto

Mikäli Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä kaikilla optioilla, riippumatta siitä onko optioiden mukainen osakemerkintäaika vielä alkanut tai onko vielä tiedossa onko Yhtiön operatiivinen kassavirta positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä, Osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa optio-oikeuksien omistajille oikeuden vaihtaa kaikki optio-oikeudet, riippumatta siitä onko optioiden mukainen osakemerkintäaika vielä alkanut tai onko vielä tiedossa onko Yhtiön operatiivinen kassavirta positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä, toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin osakkeisiin tai optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muutoin määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä kaikki optio-oikeudet riippumatta siitä onko optioiden mukainen osakemerkintäaika vielä alkanut tai onko vielä tiedossa onko Yhtiön operatiivinen kassavirta positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä, ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Tämän jälkeen osakemerkintäoikeutta tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli Yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi tai muutoin siirtää kotipaikan Suomesta toiseen EU:n tai Euroopan Talousalueeseen kuuluvaan jäsenvaltioon. Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää muuttaa kotipaikkaansa Suomessa, tällä ei ole vaikutusta optio-oikeuden omistajan oikeuksiin. Hallitus päättää mahdollisen Yhtiön osittaisjakautumisen, muuttumisen julkisesta yhtiöstä yksityiseksi tai muun yritysjärjestelyn vaikutuksesta optio-oikeuksiin.

7.5 Yhtiön omien Osakkeiden hankinta tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen



Yhtiön omien Osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuden omistajan oikeuksiin. Mikäli Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia Osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuden omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous.

7.6 Julkinen ostotarjous ja osakeyhtiölain 18 luvun mukainen vähemmistöosakkeiden lunastus

Mikäli joku tarjoutuu julkisesti ostamaan kaikki Yhtiön liikkeeseen laskemat Osakkeet ja optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet, tai mikäli jollekin Yhtiön osakkeenomistajista syntyy Arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Yhtiön muiden osakkeenomistajien Osakkeista ja optio-oikeuksista sekä muista Osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista, tai mikäli jollekin Yhtiön osakkeenomistajista syntyy Osakeyhtiölain 18 luvun mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa Yhtiön muiden osakkeenomistajien Osakkeet, optio-oikeuden omistajalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava oikeus ja velvollisuus myydä kaikki optio-oikeutensa, riippumatta siitä onko optioiden mukainen osakemerkintäaika vielä alkanut tai onko vielä tiedossa onko Yhtiön operatiivinen kassavirta positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä, ostotarjouksen tekijälle tai lunastajalle, vaikka edellä kohdassa I.5 todettu siirto-oikeus ei olisi alkanut. Ostotarjouksen tekijällä tai lunastajalla on vastaavasti velvollisuus ostaa kaikki optio-oikeudet optio-oikeuden omistajalta vastaavalla hinnalla kuin osakkeenomistajien Osakkeet (vähennettynä näiden ehtojen mukaisella Osakkeiden merkintähinnalla), riippumatta siitä onko optioiden mukainen osakemerkintäaika vielä alkanut tai onko vielä tiedossa, onko Yhtiön operatiivinen kassavirta positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä. Mikäli myöhemmin ilmenee, että Yhtiön operatiivinen kassavirta ei olisi ollut positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä, ei se vaikuta millään tavoin ostotarjouksen tai lunastuksen pätevyyteen optio-oikeuksien osalta.

III. YLEISET EHDOT



1. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Näihin optio-ohjelman ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä. Optio-oikeuksia ja tätä optio-ohjelmaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä (1) välimiestä käyttäen.



2. Muutokset ja täydennykset

Hallitus voi päättää näihin optio-ohjelman ehtoihin tehtävistä teknisluontoisista lisäyksistä tai muutoksista, jotka aiheutuvat optio-oikeuksien arvo-osuusjärjestelmään liittämisestä sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista tai täsmennyksistä edellyttäen, että ne ovat Yhtiön yhtiökokouksen 26.5.2023 antaman valtuutuksen mukaisia. Hallitus voi myös antaa optio-oikeuden omistajia sitovia määräyksiä optio-oikeuksiin ja niiden käyttöön liittyen.

3. Optio-oikeuksien takaisin ottaminen

Yhtiöllä on yksipuolinen oikeus ottaa optio-oikeuksien omistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta ja ilman muuta korvausta pois optio-oikeuden omistajalta, mikäli optio-oikeuden omistaja toimii näiden optio-ohjelman ehtojen tai Yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain, viranomaisen tai muun soveltuvan tahon määräyksen vastaisesti.



4. Optio-oikeuksia koskeva rekisteri

Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista rekisteriä, josta ilmenee optio-oikeuden omistajien henkilötiedot ja näiden optio-oikeudet sekä muut soveltuvat rekisterin kannalta tarpeelliset tiedot. Yhtiö voi lähettää optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot ja ilmoitukset pätevästi optio-oikeuden omistajille sähköpostin välityksellä. Yhtiö noudattaa rekisterin pitämisessä soveltuvia henkilötietojen käsittelyn periaatteita ja sääntelyä.



5. Kieliversiot

Nämä optio-ohjelman optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen ja englannin kielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriita, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.