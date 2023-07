English French

Communiqué de presse

Crossject signe un nouvel accord de licence pour le traitement dans la crise d'épilepsie pour ZENEO® Midazolam avec AFT Pharmaceuticals pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande



Accord exclusif de licence, de distribution et de promotion en Australie et en Nouvelle-Zélande pour ZENEO® Midazolam, médicament utilisé dans le traitement des crises d'épilepsie

Paiements de pré-commercialisation d'environ 0,5 million d'euros de la part d'AFT Pharmaceuticals à Crossject

Dijon, France ; 20 juillet 2023 – Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext :ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de produits combinés dédiés aux situations d'urgence, annonce la signature d'un accord commercial pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour l'utilisation de ZENEO® Midazolam, son traitement de secours innovant dans la prise en charge des crises d'épilepsie .

« Nous sommes heureux de poursuivre, grâce à cet accord de licence, le déploiement à l’international de ZENEO® Midazolam dans le traitement de certains types de crises d'épilepsie, à présent étendu à l'Australie et la Nouvelle-Zélande », a déclaré Patrick Alexandre, directeur général de Crossject. « Sa forte présence dans la région et sa solide expérience en matière de lancements commerciaux réussis, font d'AFT Pharmaceuticals notre partenaire idéal en Australasie. Nous avons hâte de débuter cette collaboration pour un lancement réussi de notre traitement d'urgence innovant sans aiguille dans la crise d’épilepsie. »

Le Midazolam intramusculaire est le traitement de référence pour les patients souffrant de certains types de crises d'épilepsie1 potentiellement mortelles. En cas d’urgence, les solutions actuelles peuvent être difficiles à administrer par des non-professionnels de la santé, justifiant ainsi le besoin de disposer d'un moyen simple et fiable sans aiguille pour administrer en urgence un traitement contre l'épilepsie La simplicité d'utilisation de ZENEO® (voir l'étude « Intuitive »2) permettra aux patients et à leurs aidants de bénéficier d'une technologie d'injection sans aiguille qui libère des médicaments vitaux en moins d'un dixième de seconde.



« Nous sommes très heureux de nous associer à Crossject pour commercialiser ZENEO® Midazolam sur notre principal marché », a affirmé le Dr Hartley Atkinson, directeur général d'AFT Pharmaceuticals. « Ce système révolutionnaire sans aiguille qui permet d'administrer rapidement et facilement un médicament vital aux patients épileptiques, répondra au besoin existant d’un traitement pour les crises d'épilepsie. La technologie ZENEO® de Crossject s'inscrit naturellement dans notre engagement de longue date en faveur de l'innovation ».



Selon les termes de l'accord, AFT Pharmaceuticals sera responsable de toutes les activités réglementaires et commerciales locales. En échange des droits commerciaux, Crossject recevra de la part d'AFT Pharmaceuticals environ 0,5 million d'euros (0,79 million de dollars australiens) de paiements de pré-commercialisation. Environ 150 000 euros (237 000 dollars australiens) seront versés après la signature de l'accord. Le montant restant porte sur des étapes de développement et d'approbation. Crossject fabriquera et cèdera le produit à AFT Pharmaceuticals à un pourcentage à deux chiffres (dans la partie moyenne de la fourchette) du prix de vente net d’AFT aux grossistes, avec un prix plancher minimum par unité. La demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités réglementaires australiennes et néo-zélandaises devrait être déposée quelques mois après la demande en Europe.

L'épilepsie est le quatrième trouble neurologique le plus répandu dans le monde. D’après l’Epilepsy Foundation, il touche environ 1 personne sur 26 et affecte des personnes de tous sexes, origines ethniques et âges. Elle provoque des poussées d'activité électrique dans le cerveau qui peuvent entraîner des crises récurrentes.

L'épilepsie touche environ 151 000 personnes en Australie3 et environ 50 000 personnes en Nouvelle-Zélande4.

Crossject SA (Euronext:ALCJ ; www.crossject.com) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère et crise d'asthme. Grâce à son système breveté d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014 et bénéficie d'un financement de Bpifrance.

AFT Pharmaceuticals Limited (ASX : AFP & NZX:AFT) est une société pharmaceutique spécialisée menant principalement ses activités en Australasie et bénéficiant d’accords de distribution de produits dans le monde entier. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des médicaments sur ordonnance et en vente libre destinés à traiter différentes maladies, ainsi qu'un nébuliseur breveté.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Crossject

Patrick Alexandre

Directeur général

info@crossject.com Investisseurs

Natasha Drapeau

Cohesion Bureau

+41 76 823 75 27

natasha.drapeau@cohesionbureau.com Média

Sophie Baumont

Cohesion Bureau

+33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@cohesionbureau.com

