La Société Alzheimer du Canada investit près de 6 millions de dollars pour soutenir des recherches innovantes sur les troubles neurocognitifs

TORONTO, 20 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société Alzheimer du Canada en collaboration avec la Fondation Brain Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada — Institut du vieillissement — et Research Manitoba, investit 5 989 000 $ dans 44 chercheurs qui se consacrent aux troubles neurocognitifs dans le cadre de son concours de recherche annuel. Le Programme de recherche de la Société Alzheimer (PRSA) est l’un des centres consacrés à la recherche sur les troubles neurocognitifs les plus novateurs du Canada. Il aide les meilleurs et les plus éminents scientifiques de ce domaine à faire passer leur travail de l’état d’idée à celui d’impact.



Les projets financés par le PRSA relèvent de huit priorités de financement qui visent toutes à encourager les chercheurs à explorer de nouvelles façons de faire progresser nos connaissances et notre compréhension des troubles neurocognitifs. Les domaines de recherche comprennent les soins, les causes, le diagnostic, l’épidémiologie, les risques, la thérapie, la recherche translationnelle et les traitements. Pour lire la liste complète des chercheurs et des projets financés, rendez-vous à alzheimer.ca/derniersresultatsdefinancement.

Le financement général est passé de 3,5 millions de dollars en 2022 à près de 6 millions de dollars cette année. « Nous établissons la norme en matière de recherche sur les troubles neurocognitifs dans ce pays, déclare Christopher Barry, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Après des décennies de sous-financement, nous nous sommes concentrés sur l’investissement dans la prochaine génération de chercheurs, ainsi que sur l’augmentation du nombre total de chercheurs que nous finançons. »

Chaque demande de financement fait l’objet d’un examen par des experts dans le domaine de la recherche sur les troubles neurocognitifs, ainsi que par des bénévoles ayant une expérience vécue de ces maladies, afin de s’assurer que chaque projet recevant des fonds ait le potentiel de vraiment faire une différence pour les personnes touchées et les proches aidants.

Le PRSA est financé par de généreux donateurs et par des partenaires financiers, dont la Fondation Brain Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada — Institut du vieillissement, and Research Manitoba. « Grâce à nos partenariats avec ces organismes incroyables, nous avons presque doublé notre investissement total dans la recherche cette année, explique encore Christopher Barry. C’est en travaillant ensemble et en accordant la priorité aux troubles neurocognitifs que nous sommes vraiment en mesure de faire une différence, à l’échelle nationale. »

Malheureusement, chaque année, des travaux prometteurs ne sont pas financés. Plus d’investissements et de financements pour la recherche sur les troubles neurocognitifs sont nécessaires, afin de ne pas laisser de côté des idées ayant le potentiel de changer des vies. Vous pouvez faire directement un don pour soutenir la recherche sur les troubles neurocognitifs au Canada en vous rendant à alzheimer.ca/donate.

Apprenez-en plus sur le Programme de recherche de la Société Alzheimer et sur les derniers résultats de financement en visitant alzheimer.ca/asrp2023.

Contexte

Le Programme de recherche de la Société Alzheimer change le cours de la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs au Canada. Depuis le lancement du programme, nous avons versé près de 73 M$ sous la forme de bourses et de prix. Ces fonds récompensent les recherches novatrices qui nous rapprochent d’un avenir sans maladie d’Alzheimer ni autre trouble neurocognitif.

Cette année, 24 subventions et 20 prix ont été remis dans le cadre du concours du PRSA — pour un total de 44 bénéficiaires.

Les bourses et subventions comprennent : les bourses doctorale et postdoctorale, la subvention de fonctionnement pour les nouveaux chercheurs et la subvention de preuve de concept.

Research Manitoba a cofinancé deux subventions de preuve de concept de 50 000 $ chacune, pour un montant total de 100 000 $.

Les Instituts de recherche en santé du Canada — Institut du vieillissement a entièrement financé 3 nouvelles subventions de fonctionnement pour les nouveaux chercheurs de 200 000 $ chacune, pour un total de 600 000 $.

La Fondation Brain Canada a cofinancé douze subventions de preuve de concept de

50 000 $ chacune, pour un total de 600 000 $; et 2 subventions de fonctionnement pour les nouveaux chercheurs de 100 000 $ chacune, pour un total de 200 000 $. Au total, la Fondation Brain Canada a versé un montant de 800 000 $ au PRSA 2023. Ce financement a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par l'entremise de Santé Canada), la Fondation Brain Canada et la Société Alzheimer du Canada.

Alberta (AB) 4 Colombie-Britannique (C.-B.) 10 Manitoba (MB) 2 Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) 1 Ontario (ON) 12 Québec (QC) 15



