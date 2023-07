English French

Sword Group | Résultats du 2ème trimestre 2023

Chiffre d’Affaires consolidé : 74,1 M€

Croissance Organique : + 21,8 % (1)

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,3 %

(1) à périmètre et à taux de change constants





PRINCIPAUX CHIFFRES

Pour le 2ème trimestre 2023 :

- Le chiffre d’affaires consolidé est de 74,1 M€,

- La croissance organique est + 21,8 % à périmètre et taux de change constants, soit 6,8 points de plus que le budget,

- La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 9,1 M€, soit 12,3 %, soit 0,3 point de plus que le budget.

Pour le 1er semestre 2023 :

- Le chiffre d’affaires consolidé est de 146,1 M€,

- La croissance organique est + 24,3 % à périmètre et taux de change constants, soit 9,3 points de plus que le budget,

- La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 17,8 M€, soit 12,2 %, soit 0,2 point de plus que le budget.





COMPTES DU 1ER SEMESTRE

H1 | Chiffres non audités M€ 2023 2023 sans AAA 2022 Chiffre d’affaires 146,1 139,6 132,0 EBITDA 17,8 17,4 17,2 Marge d’EBITDA 12,2 % 12,5 % 13,0 %





ANALYSES



AAA

La Société AAA, société de recrutement et filiale du Groupe en Ecosse, a été déconsolidée du compte d’exploitation le 1er Juin 2023, afin de permettre à Sword de se concentrer sur son coeur de métier.

Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre se monte à 74,1 M€. Sans AAA, ce chiffre d’affaires est de 71,7 M€.

Le chiffre d’affaires semestriel consolidé se monte à 146,1 M€. Sans AAA, il est de 139,6 M€.

La rentabilité (marge d’EBITDA) consolidée du 2ème trimestre est de 12,3 %. Elle est relevée à 12,5 % sans AAA.

La rentabilité semestrielle consolidée est de 12,2 %. Elle est relevée à 12,5 % sans AAA.



Surperformance de la croissance organique

Cette surperformance est assurée par deux critères :

La croissance constante du chiffre d’affaires avec nos clients historiques, La montée en puissance de certains accélérateurs non budgétés tels que de nouvelles initiatives auprès des Nations Unies.

PERSPECTIVES

Sans AAA, l’objectif de chiffre d’affaires 2023 est de 280 M€ et l’objectif de rentabilité associé de 12,5 %, tout en finançant pour 1,2 M€ la création de 2 Business Units spécialisées en IA (une à Barcelone, une à Glasgow).

AGENDA

Pour découvrir en détail, le plan stratégique de Sword pour 2024 et les années suivantes, venez assister à la réunion financière du 7 septembre prochain à Paris Inscrivez-vous ici

Agenda

07/09/23

Réunion de Présentation des Résultats Semestriels 2023, 10 heures, Paris Inscription

25/10/23

Publication du Chiffre d’Affaires du 3ème trimestre 2023

A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 800+ spécialistes en IT/ Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Contact : relationsfinancieres@sword-group.lu

Pièce jointe