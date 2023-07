English French

UBISOFT ANNONCE SON CHIFFRE D’AFFAIRES

DU PREMIER TRIMESTRE 2023-24

Performance au T1 supérieure à l’objectif

Le succès d’Ubisoft Forward témoigne de la solidité de notre line-up et confirme nos axes stratégiques centrés sur les grandes marques et les jeux Live persistants

Objectifs confirmés pour l’exercice 2023-24

Net bookings de 267,7 M€, supérieur à l’objectif d’environ 240,0 M€





En M€

T1

2023-24



Variation publiée vs.

T1 2022-23



En % du net bookings total T1

2023-24 T1

2022-23 Chiffre d’affaires IFRS 15 288,9 -9,2% NA NA Net bookings 267,7 -8,7% NA NA Net bookings digital 241,3 -8,0% 90,2% 89,4% Net bookings PRI 127,4 -17,0% 47,6% 52,3% Net bookings back-catalogue 245,7 -4,2% 91,8% 87,4%

Paris, le 20 juillet 2023 – Ubisoft publie son chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice fiscal 2023-24, clos le 30 juin 2023.

Yves Guillemot, co-fondateur et Directeur général, déclare: « Au cours de ce premier trimestre, nous avons livré une performance supérieure aux attentes et avons continué de progresser sur les deux piliers de notre stratégie, à savoir l’élargissement significatif de notre audience et la croissance de nos revenus récurrents. Lors de la très appréciée conférence Ubisoft Forward, nous avons présenté des jeux tirés de grandes marques ainsi que des expériences Live prometteurs, nous positionnant favorablement pour les mois et les années à venir. En plus d’un engagement et d’un sentiment positif en progression de la part des joueurs, Ubisoft Forward a été un moment important de fierté collective pour nos équipes à travers le monde. Les phases de test de nos titres free-to-play, conduites au cours du trimestre, ont fourni des données essentielles à nos équipes dans la perspective de leur lancement à venir. Nous avons également annoncé l’édition d’Assassin’s Creed Codename Jade sur mobile par Level Infinite. Ce partenariat illustre l’attractivité de nos marques et la création de valeur provenant de notre accord actionnarial avec Tencent, renforçant ainsi considérablement notre présence sur le segment mobile à moyen terme tout en apportant une valeur financière significative pour Ubisoft et ses actionnaires.

Nous sommes convaincus que notre focus stratégique sur les opportunités les plus porteuses, associé à des réductions de coûts significatives, se traduira par une progression importante des revenus, des résultats et de notre génération de trésorerie au cours des prochaines années. »

ACTIVITÉ DU T1

Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege a connu une croissance à deux chiffres de son net bookings et de ses DAUs par rapport à l’année dernière grâce à la nouvelle Saison 2 de l’Année 8 et aux événements saisonniers. Les autres jeux Live enregistrent de bonnes performances : Tom Clancy’s The Division® 2 a connu une forte activité grâce au nouveau contenu saisonnier, tandis que The Crew® 2 a avoisiné des niveaux records de MAUs en juin, en amont de la sortie de The Crew® Motorfest.

Ce trimestre a également été marqué par de nombreuses phases de test pour nos initiatives free-to-play. Les bêtas fermées de Tom Clancy’s Rainbow Six® Mobile, Tom Clancy’s The Division® Heartland et de Tom Clancy’s The Division® Resurgence ont permis de recueillir des données précieuses. XDefiant a organisé une session ouverte de trois jours afin de tester son infrastructure technique et les modifications introduites en réponse aux feedbacks reçus lors de la bêta fermée. La communauté a particulièrement apprécié l’étroite collaboration entre les développeurs et les joueurs.

Cet été, entre le 21 et le 23 juillet, The Crew Motorfest offrira aux fans la possibilité de tester le jeu dans le cadre d’une bêta fermée. Le 25 août, Skull and Bones™ lancera une bêta fermée qui donnera aux joueurs l’occasion de découvrir son expérience de jeu de pirate en monde ouvert et multijoueur, alors que l’équipe travaille à sa sortie prévue dans le courant de cet exercice fiscal. Enfin, Assassin’s Creed Codename Jade tiendra une bêta fermée entre le 3 et le 11 août prochain.

LE SUCCÈS DE L’ÉVÉNEMENT UBISOFT FORWARD CONSTITUE UNE PREUVE TANGIBLE DE LA SOLIDITÉ DE NOTRE LINE-UP

Lors de la conférence Ubisoft Forward, organisée en direct depuis Los Angeles le 12 juin, le gameplay et les bandes-annonces inédites de certaines des nouveautés les plus attendues d’Ubisoft ont été dévoilés pour des grandes marques comme Assassin’s Creed® Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora™, Star Wars Outlaws™ ainsi que des jeux Live persistants comme The Division Resurgence et The Crew Motorfest. Forward a été l’occasion pour Ubisoft d’aller à la rencontre de toutes ses parties prenantes, y compris les médias, ses partenaires, les autres acteurs de l’industrie et, enfin et surtout, les joueurs. Des centaines de journalistes, de créateurs de contenu et de partenaires ont pu découvrir et tester les jeux par eux-mêmes. Cette année, Forward a enregistré une hausse de 64% du nombre de vues simultanées en direct et une progression de 26 points du sentiment positif de la communauté par rapport à l’édition précédente. Par ailleurs, le nombre total de vues organiques a dépassé les 24 millions. L’événement a donné lieu à 102 millions d’impressions sur les réseaux sociaux et à plus de 4 000 articles dans les médias. Enfin, Forward a été un grand moment de fierté pour les équipes d’Ubisoft et de célébration de leur travail.

LEVEL INFINITE PUBLIERA LE JEU MOBILE ASSASSIN’S CREED CODENAME JADE

Suite à l’accord de licence sur mobile annoncé en juillet 2022, Level Infinite, une filiale de Tencent, publiera Assassin’s Creed Codename Jade, un jeu mêlant action, aventure et jeu de rôle en monde ouvert et qui sera disponible sur les plateformes iOS et Android.

Il s’agit de l’un des plus gros contrats d’édition jamais signés dans notre industrie. Cette opération illustre la solidité de nos marques dans un contexte de rareté des franchises de haute qualité et, par conséquent, notre capacité à valoriser de plus en plus nos franchises. Tencent étant l’un des leaders de l’industrie sur le segment massif des jeux mobiles, ce partenariat confirme également le potentiel de nos marques sur le marché du free-to-play.

Cet accord d’édition renforce considérablement la présence d’Ubisoft sur le segment des jeux mobiles à moyen terme tout en apportant une valeur financière significative à ses actionnaires. Il s’agit là d’une nouvelle étape positive dans la relation stratégique à long terme entre Tencent et Ubisoft. L’accord actionnarial réalisé en septembre dernier avec Tencent était essentiel pour permettre à Ubisoft de réaliser son plein potentiel de création de valeur. Il a fourni au Groupe l’opportunité d’élargir sa collaboration à travers de nouveaux partenariats ainsi que la stabilité nécessaire à son développement à long terme, tout en gardant toutes les options ouvertes.

UBISOFT RENFORCE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION EN PROPOSANT LA NOMINATION DE DEUX NOUVELLES ADMINISTRATRICES INDÉPENDANTES HAUTEMENT QUALIFIÉES

Ubisoft adapte en permanence son organisation pour répondre au mieux à l’évolution rapide de l’industrie tout en accélérant la mise en œuvre de sa stratégie. Dans ce contexte, la Société renforce son Conseil d'administration afin d’enrichir la diversité de compétences et d’expertise de ses membres indépendants. À cet effet, le Conseil d’administration d’Ubisoft a proposé pour sa prochaine Assemblée générale annuelle, la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes, Katherine Hays et Olfa Zorgati, dotées chacune d’une solide expérience de dirigeantes à l’international.

Katherine Hays a plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l’esport, des jeux vidéo, de la publicité, des médias et du divertissement, en tant qu’entrepreneur et dirigeante. Elle est actuellement membre indépendante du Conseil d’administration de Technicolor Creative Studios et conseille de nombreuses start-ups spécialisées dans l’esport ainsi que des investisseurs institutionnels aux Émirats Arabes Unis. Olfa Zorgati bénéficie d’une solide expérience dans la finance et le management, ainsi que d’une expertise approfondie dans le secteur de la Tech. Elle est actuellement Directrice financière et Vice-présidente exécutive des opérations, membre du comité exécutif d’ESI Group, une société de logiciels et de technologies qu’elle a rejointe en 2018. ESI Group est cotée sur Euronext Paris et sa capitalisation boursière avoisine un milliard d’euros.

Claude France, qui a rejoint le Conseil d’administration en juillet 2022 pour y apporter son expertise numérique et de la Tech ainsi que son expérience dans la gestion d’organisations d’envergure, sera par ailleurs nommée Administratrice référente indépendante et Présidente du Comité d’audit et des risques.

Au cours des dix dernières années, le Conseil d’administration d’Ubisoft a démontré sa volonté d’adapter en permanence sa gouvernance aux meilleurs standards. À cet effet, le Conseil a notamment créé en 2016 la fonction d’administrateur référent. Le Conseil s’est également élargi de plusieurs sièges d’administrateurs indépendants de telle sorte que ceux-ci constituent la majorité de ses membres depuis 2016. Le Comité d’audit et le Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance sont entièrement indépendants depuis 2013. Le Conseil d’administration s’est également conformé à la loi Copé-Zimmermann, qui fixait un seuil minimum de 40% de femmes siégeant au Conseil d’administration d’ici 2017. Si les deux candidates proposées sont approuvées par les actionnaires, le Conseil d’administration comptera 55% de femmes.

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d’Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Chiffre d’affaires et net bookings

En millions d’Euros 3 mois

2023-24 3 mois

2022-23 Chiffre d’affaires IFRS15 288,9 318,2 Revenus différés liés à la norme IFRS15 (21,2) (24,9) Net bookings 267,7 293,3

Le chiffre d’affaires IFRS15 du premier trimestre 2023-24 s'élève à 288,9 M€, en baisse de -9,2% (-8,2 % à taux de change constants1) par rapport aux 318,2 M€ réalisés au premier trimestre 2022-23.

Le net bookings du premier trimestre 2023-24 s’élève à 267,7 M€, supérieur à l’objectif d’environ 240,0 M€ et en baisse de -8,7% (-7,7% à taux de change constants) par rapport aux 293,3 M€ réalisés au premier trimestre 2022-23.

Perspectives

Deuxième trimestre 2023-24

Le net bookings du deuxième trimestre 2023-24 est attendu aux alentours de 350 M€.

Exercice 2023-24

La Société confirme ses objectifs financiers. Elle prévoit une forte croissance du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS d’environ 400 M€.

Le line-up de l’exercice 2024 comprend Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence, un autre grand jeu, ainsi que Just Dance® 24 Edition, Prince of Persia The Lost Crown, Skull and Bones, The Crew Motorfest et XDefiant.

Contacts

Communication financière

Jean-Benoît Roquette

SVP Relations Investisseurs

+ 33 1 48 18 52 39

jean-benoit.roquette@ubisoft.com



Alexandre Enjalbert

Directeur Relations Investisseurs

+ 33 1 48 18 50 78



alexandre.enjalbert@ubisoft.com



Relations Presse

Emmanuel Carré



Attaché de Presse

+33 1 48 18 50 91

emmanuel.carre@ubisoft.com







Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été approuvées par le Conseil d’Administration et n’ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le Document d’Enregistrement Universel d’Ubisoft, déposé le 20 juillet 2023 auprès de l’Autorité des marchés financiers).

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s’engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu’Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins CrétinsTM, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l’exercice 2022-23, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1 739 millions d’euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

ANNEXES

Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement comptable

Le net bookings correspond au chiffre d’affaires retraité de la composante services et intégrant les montants inconditionnels liés aux contrats de licence et de distribution reconnus indépendamment de la réalisation des obligations de performance.

PRI : Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d’items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités).

Le résultat opérationnel non-IFRS, calculé sur la base du net bookings , correspond au résultat opérationnel sous déduction des éléments suivants :

rémunérations payées en actions dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuite, plans d’épargne groupe et options de souscription et/ou d’achat d’actions ;

dépréciation des actifs incorporels acquis à durée de vie indéfinie ;

résultat non opérationnel lié à une restructuration dans l’organisation du groupe.





Répartition géographique du net bookings

Q1 2023-24 Q1 2022-23 Europe 33% 29% North America 51% 51% Rest of the world



16% 20% TOTAL 100% 100%

Répartition du net bookings par plateforme

Q1 2023-24 Q1 2022-23 CONSOLES 50% 47% PC 31% 27% MOBILE 10% 12% Others*



9% 14% TOTAL 100% 100%

*Ancillaries, etc.

Calendrier des sorties

2 ème trimestre ( juillet – septembre 2023)





DIGITAL + PHYSICAL

THE CREW® MOTORFEST AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION® 4, PLAYSTATION® 5, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S UNO® PLAYSTATION® 5, XBOX X





DIGITAL ONLY

FOR HONOR®: Year 7 - Season 3 PC, PLAYSTATION® 4, XBOX ONE MARIO + RABBIDS®: SPARKS OF HOPE DLC3 NINTENDO SWITCH RIDERS REPUBLIC™: Season 8 + Skate DLC AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION 4, PLAYSTATION 5, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S RIDER WORLDS IOS, ANDROID THE CREW® 2: Season 9 - Episode 1 PC, PLAYSTATION 4, PLAYSTATION 5, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S THE CREW® 2: Season 9 - Episode 2 PC, PLAYSTATION 4, PLAYSTATION 5, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S THE SETTLERS®: NEW ALLIES Consoles PLAYSTATION 4, PLAYSTATION 5, XBOX ONE, XBOX X, NINTENDO SWITCH TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE: Year 8 - Season 3 AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION 4, PLAYSTATION 5, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S FOR HONOR®: Year 7 - Season 3 PC, PLAYSTATION® 4, XBOX ONE





1 La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d’affaires à taux de change constants est d’appliquer aux données de la période considérée, les taux de change moyens utilisés pour la même période de l’exercice précédent

