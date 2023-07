English French

Nanterre, le 20 juillet 2023

VINCI remporte le contrat de génie civil de la nouvelle station d’épuration à Nice

Le plus grand complexe en France de traitement et de valorisation des eaux

Un projet d’un montant total de 700 millions d’euros

Mise en œuvre de la charte chantier vert sur ce projet de restructuration/extension

La Métropole Nice Côte d'Azur et Eau d'Azur ont attribué les travaux de génie civil de la nouvelle station d’épuration Haliotis 2 au groupement piloté par Suez (mandataire), comprenant Razel-Bec et Triverio Construction, filiale locale de VINCI Construction.

Ces travaux qui débuteront à l'été 2024 comprennent la démolition ou requalification d’une partie de l’existant, la construction d’ouvrages pour le traitement de l’eau et des boues, l’installation d’équipements de traitement de l’air, de récupération de la chaleur et de valorisation du biogaz. Il s’y ajoute la réalisation d’installations électriques, de locaux d’exploitation et de voiries et réseaux divers.

Dotée d’une capacité de traitement de 680 000 équivalents-habitants, Haliotis 2 jouera un rôle majeur dans la transition écologique de la Métropole Nice Côte d'Azur. Ce sont près de 15 000 tonnes équivalent CO 2 qui seront évitées chaque année à partir de 2030 grâce à la valorisation du biométhane, des boues séchées et des eaux traitées.

Ce projet s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire : une très grande partie des équipements existants, des déblais et des matériaux issus de la démolition seront réutilisés.

