ORAPI : CHIFFRE D’AFFAIRES DU S1 2023 - Accélération des ventes au T2 : +4,7% Trajectoire de croissance rentable confirmée

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 20 juillet 2023 à 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU S1 2023

Accélération des ventes au T2 : +4,7%

Trajectoire de croissance rentable confirmée

En M€ T2 2022 T2 2023 S1 2022 S1 2023 Europe 53,4 56,8 112,1 114.6 Amérique du Nord 0,6 0,6 1,0 1.0 Asie et reste du Monde 3,2 2,5 6,0 5.4 Total à PCC* 57,2 59,8 119,1 121,0 Total Périmètre courant 57,2 59,8 119,1 121,0

*à PCC (à périmètre et changes comparables)

ORAPI a réalisé un chiffre d’affaires sur le premier semestre 2023 de 121,0 M€ contre 119,1 M€ au S1 2022.

La nette accélération de la croissance en T2 2023, à +4.7%, permet au groupe d’enregistrer une croissance de 1,6% sur 6 mois, après un début d’année quasi-stable.

Les conquêtes de grands comptes en Hygiène et la diversification du Go to Market en Process ont constitué des relais de croissance efficaces pour compenser la baisse désormais actée de la demande de produits de désinfection (COVID).

En France, marché domestique du Groupe, le chiffre d’affaires semestriel atteint 103,3 M€ vs 100,1 M€ au S1 2022, soit une progression de 3,1%. ORAPI bénéficie d’une accélération sensible de la croissance au T2 2023, à +7,6% après un début d’année dynamique mais peu comparable au T1 2022 qui bénéficiait encore d’un effet Covid significatif.

Fort d’une demande de produits bas carbone devenue centrale notamment auprès des grands comptes et lors des appels d’offre publics, Orapi touche ainsi les fruits tant de sa production Made in France, que de ses innovations produits.

En Europe (hors France), l’activité s’établit à 11,4 M€ contre 12.0 M€ au S1 2022. Cette décroissance conjoncturelle (-0,6 M€) est légèrement plus marquée en Europe du Sud (-0,4 M€) du fait d’une demande en retrait en Italie comme en Espagne. La trajectoire de l’Europe du Nord redevient positive au T2 (+4%), portée par la filiale UK, la plus importante de la zone.

En Amérique du Nord, l’activité se maintient à un niveau stable avec un chiffre d’affaires de 1,0 M€ à taux de change constant. Les produits process et maintenance, qui constituent le cœur de l’activité, confirment leur résilience dans une économie US moins porteuse.

La zone Asie & reste du Monde affiche un chiffre d’affaires à 5,4 M€, reflétant la bonne dynamique des marchés du tourisme (hôtellerie, secteur aérien) en Asie du Sud Est et au Moyen Orient.

Fort de cette croissance organique sur des marchés durablement porteurs,

ORAPI, premier industriel français des produits d’Hygiène et de Maintenance,

confirme son plan de marche orienté vers la création de valeur durable pour ses clients et l’amélioration progressive de ses performances financières sur l’exercice en cours.

Prochain rendez-vous :

Résultats du premier semestre 2023 le 14 septembre 2023

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène

et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com Communication Financière

Madina TALL

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

