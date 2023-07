Ai-Media stellt den LEXI Viewer vor: Revolutionierung von Live-Veranstaltungen mit modernster Untertitelungslösung

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai French German Portuguese Spanish

BROOKLYN, New York, July 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ai-Media , der Branchenführer im Bereich technologiegestützter Live-Untertitelung, Transkription und Übersetzungslösungen, freut sich, der Öffentlichkeit den bahnbrechenden LEXI Viewer vorzustellen. Diese innovative Lösung revolutioniert die Art und Weise, wie Veranstalter ihr Publikum fesseln können. Verabschieden Sie sich von den Zwängen traditioneller Ansätze und bereiten Sie sich auf eine neue Ära mit unvergleichlicher Einbindung des Publikums bei Veranstaltungen vor.



In der heutigen dynamischen Veranstaltungslandschaft ist die Schaffung eines außergewöhnlichen Erlebnisses für alle Teilnehmer von größter Bedeutung. LEXI Viewer bietet eine benutzerfreundliche und kostengünstige Lösung zur Förderung der Inklusivität, die sich an unterschiedliche Publikumsgruppen richtet. Durch die nahtlose Integration mit der LEXI-Lösung für automatische Untertitel , unserem Flaggschiffprodukt, können wir eine unvergleichliche Untertitelqualität liefern. Benutzer können sich mühelos zu Untertiteln durchklicken und LEXI über den LCD-Bildschirm im vorderen Bereich oder eine Fernbedienung vollumfänglich steuern. Diese ausgeklügelte Funktionalität sorgt für ein fesselndes und dynamisches Erlebnis für Organisatoren und Teilnehmer gleichermaßen.

„Wir widmen unseren unermüdlichen Einsatz der Verbesserung des Erlebnisses bei Live-Veranstaltungen für alle Teilnehmer und als Pioniere in der Branche sind wir stolz darauf, mit dem LEXI Viewer eine bahnbrechende Lösung präsentieren zu können“, so James Ward, Chief Sales Officer von Ai-Media. „Mit der neuen Click-to-Caption-Funktionalität in Verbindung mit modernster Technologie und unserer leistungsstarken, KI-gesteuerten Untertitelungslösung revolutionieren wir die Inklusivität und fördern die Einbindung eines vielfältigen Publikums.“

Der LEXI Viewer verfügt über eine Reihe von Anzeigemodi, die auf unterschiedliche Präsentationsstile und Markenanforderungen abgestimmt sind und eine optimale Sichtbarkeit der Präsentationsinhalte bei gleichzeitig kristallklaren Untertiteln gewährleisten:

Vollbildmodus: Die Untertitel werden auf dem gesamten Bildschirm angezeigt und bieten einem großen Publikum maximale Zugänglichkeit. Es stehen verschiedene Zeilenabstände und Textgrößen zur Verfügung, sodass individuelle Wünsche berücksichtigt werden können.

Hintergrundbildmodus: Benutzer können vier Reihen von Untertiteln über ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild legen und das Erscheinungsbild der Untertitel vollständig konfigurieren, einschließlich Schriftart, Textgröße, Positionierung und Farbe. Auf diese Weise können die Organisatoren von Veranstaltungen ihr Branding beibehalten und gleichzeitig der Inklusivität Vorrang einräumen.

Untertiteldecoder-Modus: Untertitel können über dem Eingangsvideo angezeigt werden, um das Verhalten eines Untertiteldecoders zu imitieren, und es werden gleichzeitig Anpassungsoptionen für Schriftart und Textfarbe geboten.

Skalierungsmodus: Benutzer können die volle Sichtbarkeit des Präsentationsinhalts aufrechterhalten, indem sie das Eingangsvideo um 20 % verkleinern und zwei Reihen von Untertiteln über oder unter dem Video anzeigen lassen.

Darüber hinaus können Veranstalter die Sicherheit von Untertiteln erhöhen und eine bessere Kontrolle über ihre Daten behalten, indem sie LEXI Viewer mit LEXI Local kombinieren. Diese leistungsstarke Lösung bietet automatische LEXI-Untertitel vor Ort, wodurch Bedenken bezüglich der Cloud ausgeräumt werden und ein vollständiger Datenschutz gewährleistet ist.

„Wir wissen, wie wichtig Datensicherheit und Datenschutz sind, und unsere Lösung LEXI Local trägt diesen Bedenken Rechnung, indem sie Veranstaltern eine bessere Kontrolle über ihre wertvollen Daten ermöglicht“, fügt James Ward hinzu. „Mit LEXI Viewer und LEXI Local bieten wir eine umfassende Lösung für Barrierefreiheit, die alle Erwartungen übertrifft.“

Um die Zukunft von Live-Veranstaltungen zu erkunden, kontaktieren Sie sales@ai-media.tv bezüglich Anfragen oder um eine persönliche Demonstration anzufordern.

Über Ai-Media

Das 2003 in Australien gegründete Technologieunternehmen Ai-Media ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Live- und aufgezeichnete Untertitelung, Transkription und Übersetzungslösungen. Mit seiner KI-gestützten automatischen Untertitelungslösung LEXI unterstützt das Unternehmen die weltweit führenden Rundfunkanstalten, Unternehmen und staatlichen Behörden bei der Gewährleistung einer hochpräzisen, sicheren und kosteneffektiven Untertitelung. LEXI-Untertitel werden über Ai-Medias Untertitel-Encoder und das iCap Cloud Network – dem weltweit größten und sichersten Netzwerk für Untertitel – auf Millionen von Bildschirmen auf der ganzen Welt übertragen. Weltweit liefert Ai-Media monatlich über 8 Millionen Minuten an Live- und aufgezeichneten Medien. Ai-Media wird an der australischen Börse (ASX:AIM) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Ai-Media.tv .

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/20164b1d-0f94-44ce-aaf0-1fe660c0f955