eGain collabora con Talkdesk per modernizzare l'assistenza ai clienti

SUNNYVALE, California, July 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), la piattaforma di conoscenza leader per il coinvolgimento dei clienti, ha annunciato una partnership con Talkdesk®, Inc., leader globale dei contact center in cloud per le aziende di tutte le dimensioni, per aiutare le imprese a modernizzare il servizio clienti con la potenzialità della gestione della conoscenza basata sull'AI e le ricche funzionalità digitali.



La partnership porta sul mercato una nuova offerta, il Talkdesk-eGain Connector, che è presente sui mercati di entrambe le aziende – Talkdesk AppConnect™ e eGain Marketplace™. Il connettore include due integrazioni che incorporano le conoscenze e le capacità digitali di eGain nel Talkdesk Agent Workspace™.

L'integrazione delle conoscenze offre agli agenti risposte personalizzate e una guida a conversazione basata sull'AI, in base al contesto trasmesso da Talkdesk e ad altri criteri come il livello di esperienza dell'agente.

L'integrazione digitale consente agli agenti di navigare in rete e di collaborare in modo sicuro con il cliente, parlando contemporaneamente con lui/lei al telefono.

Grazie a questa partnership, i clienti comuni avranno accesso all'intera piattaforma del contact center in cloud di Talkdesk e alla suite più apprezzata di eGain per il coinvolgimento digitale basato sulla conoscenza.

William Welch, Presidente e COO di Talkdesk ha dichiarato: “Gli studi dimostrano costantemente che una migliore esperienza del cliente aumenta la sua fedeltà e la fiducia nel marchio. Insieme, Talkdesk ed eGain si propongono di aiutare le aziende a realizzare questo potenziale durante ogni interazione con i clienti. Le organizzazioni lo apprezzano sempre di più e stanno evolvendo i loro contact center per migliorare i risultati e alimentare la crescita aziendale”.

Ashu Roy, CEO di eGain, ha dichiarato: “Secondo Gartner, la gestione della conoscenza è la tecnologia più importante per migliorare le esperienze degli stakeholder e le performance operative in un mondo digitale. La nostra soluzione integrata aiuterà le aziende a migliorare l’esperienza del cliente”.

