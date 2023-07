Klantenservice gemoderniseerd door eGain in samenwerking met Talkdesk

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Calif., July 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), het toonaangevende kennisplatform voor klantbetrokkenheid, kondigde een samenwerkingsverband met Talkdesk® Inc. aan, een internationale leider op het gebied van contactcentra in de cloud, waarmee zowel grote als kleine bedrijven hun klantenservice kunnen moderniseren met op AI gebaseerd kennisbeheer en uitgebreide digitale mogelijkheden.



De samenwerking resulteert in een nieuw productaanbod, namelijk deTalkdesk-eGain Connector, die te vinden is op de marktplaatsen van beide bedrijven – Talkdesk AppConnect™ en eGain Marketplace™. De connector omvat twee integraties die de kennis- en digitale mogelijkheden van eGain integreren in de Talkdesk Agent Workspace™.

De kennisintegratie genereert gepersonaliseerde antwoorden en levert AI-gestuurde gespreksbegeleiding voor agenten, op basis van de context die door Talkdesk wordt verstrekt en andere criteria, zoals het ervaringsniveau van de agent.

De digitale integratie stelt agenten in staat om webinhoud samen te bekijken en veilig samen te werken met de klant, terwijl ze tegelijkertijd met hen aan de telefoon praten.

Dankzij dit partnerschap krijgen beide klanten toegang tot het volledige Talkdesk-contactcentrum in de cloud en de vooraanstaande suite van eGain voor kennisgestuurde digitale betrokkenheid.

“Uit studies komt steeds opnieuw naar voren dat een betere klantervaring de loyaliteit van de klant en het vertrouwen in het merk vergroot. Talkdesk en eGain streven er samen naar om bedrijven hun volledige potentieel te helpen benutten bij elke interactie met de klant”, aldus William Welch, President en COO van Talkdesk. “Organisaties zijn zich hier steeds meer van bewust en stemmen hun contactcentra hierop af om hun resultaten te verbeteren en bedrijfsgroei te realiseren.”

“Kennisbeheer is volgens Gartner de belangrijkste technologie om de zowel de ervaringen van belanghebbenden als de operationele prestaties te verbeteren in een digitale wereld”, stelt Ashu Roy, CEO van eGain. “Met onze geïntegreerde oplossing kunnen bedrijven hun klantervaring verbeteren.”

