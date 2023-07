Delta Drone - Activité supplémentaire pour Delta Drone qui intègre les drones militaires et propose de changer de nom pour devenir Tonner Drones

French English

Dardilly, le 20 juillet 2023 à 20h

Suite à l'acquisition de la société de drones militaires Tonner Drones, Delta Drone (la "Société") complète son activité principale en y incluant le développement et la vente de drones militaires et de leurs logiciels et services associés. En outre, la Société propose de changer son nom pour Tonner Drones.

Dans le cadre de l’accord d’investissement de 1,5 million d'euros du 5 juin 2023, le nouveau groupe d'investisseurs, dirigé par M. Diede van den Ouden, a insisté pour que l’ancienne équipe de direction soit remplacée et qu’une nouvelle équipe dirigée par Jean-François Ott et Brad Taylor, instaure une nouvelle vision et une nouvelle stratégie, tout en optimisant la gestion de la Société. La nouvelle équipe de direction apporte à la Société une solide expertise dans différents secteurs (finance, entreprenariat, gestion, commercial) ainsi qu’un réseau important en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, qui permettront de générer de la valeur pour les actionnaires.

Au cours des semaines qui ont suivi sa nomination, la nouvelle direction s'est concentrée sur (i) la réduction des coûts et l'optimisation des frais financiers, notamment dans le cadre du plan de paiement annoncé le 27 juin 2023 avec Yorkville1; (ii), la signature du prêt d'actionnaire de 1 million d'euros avec le nouvel investisseur, comme annoncé le 18 juin 2023 , qui fournit à la Société des fonds opérationnels à court terme ; (iii), la suppression des produits de financement à prix variable ; et (iv) la collaboration avec des partenaires et d'autres parties prenantes afin de générer des revenus pour l'entreprise.

Le secteur mondial des drones militaires représente une valeur d'environ 10 à 12 milliards d'euros et devrait atteindre 30 à 33 milliards d'euros d'ici à 2030 selon de récentes études2. En ajoutant ce secteur d’activité à sa stratégie, la nouvelle équipe de direction voit un potentiel important d'augmentation de la valeur actionnariale dans la technologie développée par Tonner Drones et la Société.

Au cœur de Tonner Drones se trouve une technologie de drone modulaire avec des capacités de tir qui a été développée pour le secteur militaire depuis 2018 à un coût de plus de 8 millions d'euros. En plus de la propriété intellectuelle, du matériel, des logiciels et de la technologie associés, l'entreprise détient un brevet sur le système d'éjection à recul en Allemagne, ainsi que des brevets en instance devant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et aux États-Unis. Tonner Drones continue de développer cette technologie. Bien qu’elle soit en cours de développement pour l'armée, sa nature modulaire induit qu'elle peut également être adaptée aux secteurs de la sécurité, de la lutte contre les incendies (y compris les incendies de forêt et la prévention), de la recherche et du sauvetage (y compris la livraison de matériel médical) et de l’agriculture. La Société peut donc envisager de développer des produits répondant à ces problématiques en fonction de la demande.

La technologie militaire que Tonner Drones développe est particulièrement attendue aujourd'hui, notamment en Ukraine et dans plusieurs pays d'Afrique. Des discussions ont déjà eu lieu et sont en cours avec des représentants d'entreprises et de gouvernements, notamment dans ces régions.

L’objectif de la Société sera de travailler directement dans ces zones pour étudier les défis militaires spécifiques auxquels chacune de ces nations est confrontée, afin de pouvoir développer des solutions de drones militaires sur mesure, robustes, faciles à utiliser et uniques. Ce n'est qu'en travaillant sur le terrain avec les militaires et le personnel de sécurité qui sont chargés quotidiennement de protéger la vie de leurs concitoyens qu’il est possible de développer des produits répondant correctement et spécifiquement aux besoins. Ces solutions ne peuvent pas être fournies par des produits "standards" développés dans un centre de recherche et de développement ou dans un entrepôt hors site. Chaque situation est différente ; par conséquent, chaque produit doit être unique et développé sur place avec les équipes confrontées quotidiennement à ces défis.

La Société dispose aussi d'un stock important de drones, d'équipements, de stations de charge, de batteries, de logiciels, de matériel, de dispositifs vidéo et de surveillance, de grues télescopiques et de technologies conçus et développées au fil depuis des années par Delta Drone. Ils seront adaptés et le cas échéant usinés pour répondre aux besoins de la nouvelle stratégie de développement de la Société.

"Nous nous concentrons sur l’avenir en orientant l’activité de la Société vers le développement de drones militaires tout en étudiant en parallèle d'autres produits que nous pouvons développer autour des technologies de Delta Drone et de Tonner Drones" a déclaré Brad Taylor, le nouveau Directeur Général. "Je suis convaincu que cette stratégie ouvrira de nouveaux marchés et de nouveaux clients pour la Société et qu'elle générera de la valeur pour nos actionnaires et nos parties prenantes."





